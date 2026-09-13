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Вселенная приблизится к финалу: ученые пояснили, что произойдет с космосом

Константин Пономарев
13 сентября 2026, 18:40
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Ученые рассчитали возможный срок гибели Вселенной. Через 20 миллиардов лет расширение космоса может смениться разрушительным Большим сжатием.
Вселенная может прекратить расширяться и начать сжиматься
Вселенная может прекратить расширяться и начать сжиматься / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Когда Вселенная может прекратить свое существование
  • Почему расширение космоса однажды может остановиться
  • Что произойдет после начала Большого сжатия

Вселенная может прекратить расширяться и начать сжиматься, пока не превратится в единую сверхплотную точку. Согласно новому теоретическому расчету, это произойдет примерно через 33,3 миллиарда лет от момента Большого взрыва.

Группа исследователей из Корнельского университета, Шанхайского университета Цзяотун и других научных учреждений представила возможный сценарий будущего Вселенной. Ученые предположили, что космос не будет расширяться бесконечно и однажды этот процесс может остановиться и пойти в обратном направлении. Об этом пишет Daily Star.

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Такой сценарий называют Большим сжатием. Он считается своеобразной противоположностью Большого взрыва, после которого появились материя, пространство и время в известном нам виде.

Сколько времени осталось до Большого сжатия

По расчетам исследователей, полное схлопывание Вселенной может произойти примерно через 33,3 миллиарда лет после ее рождения. Сейчас возраст Вселенной оценивается приблизительно в 13,8 миллиарда лет.

Таким образом, если предложенная модель окажется верной, до Большого сжатия остается около 20 миллиардов лет. Это не точная "дата конца света", а результат математических расчетов, основанных на определенных предположениях о свойствах космоса.

Полное схлопывание Вселенной может произойти примерно через 33,3 миллиарда лет после ее рождения
Полное схлопывание Вселенной может произойти примерно через 33,3 миллиарда лет после ее рождения / Фото: скриншот с Youtube

Сначала Вселенная продолжит расширяться, хотя скорость этого процесса будет постепенно снижаться. По расчетам, она может стать примерно на 69% больше, чем сегодня. После достижения максимального размера расширение остановится, а затем начнется обратный процесс.

Все галактики, звезды и другие космические объекты будут постепенно сближаться. В конечном итоге материя может оказаться сжатой до чрезвычайно плотного состояния.

Почему Вселенная может начать уменьшаться

Главную роль в этой гипотезе играет темная энергия - неизвестная сила, с которой связывают ускоренное расширение космоса. Считается, что на нее приходится около 70% всей энергии Вселенной.

Долгое время ученые исходили из того, что плотность темной энергии остается неизменной. Однако некоторые наблюдения допускают, что ее свойства могут меняться со временем.

Долгое время ученые исходили из того, что плотность темной энергии остается неизменной
Долгое время ученые исходили из того, что плотность темной энергии остается неизменной / Фото: скриншот с Youtube

Если темная энергия действительно ослабевает, однажды гравитация может остановить расширение космоса. Образно этот процесс сравнивают с растягиванием резиновой ленты: сначала она увеличивается, но затем сила натяжения заставляет ее вернуться в прежнее состояние.

Именно это возможное изменение поведения темной энергии лежит в основе сценария Большого сжатия.

Угрожает ли открытие Земле

Непосредственной опасности для человечества эти расчеты не несут. Речь идет о событиях, которые теоретически могут произойти через десятки миллиардов лет.

Речь идет о событиях, которые теоретически могут произойти через десятки миллиардов лет
Речь идет о событиях, которые теоретически могут произойти через десятки миллиардов лет / Фото: скриншот с Youtube

Более того, Земля почти наверняка исчезнет значительно раньше. Примерно через пять миллиардов лет Солнце исчерпает запасы топлива, превратится в красного гиганта и сделает существование жизни на нашей планете невозможным.

Сама гипотеза Большого сжатия также пока не доказана. Будущее Вселенной зависит от природы темной энергии, о которой ученым до сих пор известно очень мало. Помимо этого сценария, существуют и другие версии: вечное расширение космоса, его постепенное охлаждение или разрушение всей материи в результате так называемого Большого взрыва.

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Об источнике: The Daily Star

The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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