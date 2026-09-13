Удары нужно прекратить: Трамп выдвинул Зеленскому жесткий ультиматум

Президент США связал рост цен на топливо не с Ближним Востоком, а с войной в Украине.

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Трамп требует от Зеленского прекратить удары по РФ / коллаж: Главред, фото: Офис президента, whitehouse.gov

Кратко:

Трамп призвал Зеленского прекратить удары по НПЗ РФ

Это якобы провоцирует дефицит дизельного топлива

Ситуация на Ближнем Востоке, по мнению Трампа, не влияет на цены

Президент США Дональд Трамп публично выдвинул Владимиру Зеленскому требование свернуть атаки Сил обороны на российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами, сообщает Clash Report.

"Зеленский должен сделать одно. Он должен прекратить выводить из строя запасы дизельного топлива в России. Он вызывает дефицит дизеля", - сказал Трамп. видео дня

В то же время версию о том, что на стоимость топлива влияет напряженность на Ближнем Востоке, глава Белого дома отверг.

"Это (подорожание топлива, - ред.) происходит из-за того, что происходит между Россией и Украиной", - убежден Трамп.

Какие цели в РФ могут попасть под удар

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что перечень целей для нанесения ударов по территории России будет расширяться.

По его словам, блокирование Азовского моря, удары по российскому теневому танкерному флоту в Черном море - это лишь начало тех событий, которые ждут Россию.

"Мы уже видели удары по НПЗ, они будут продолжаться, но в дальнейшем россиян ждут удары по газовой инфраструктуре, газораспределительным станциям и газовым терминалам. Также удары будут наноситься не только по Wildberries - пусть OZON тоже готовится. Военно-промышленный комплекс РФ, само собой, будет под нашим прицелом", - убежден эксперт.

НПЗ / Инфографика: Главред

Удары по российским НПЗ - что известно

Как сообщал Главред, утром 13 сентября серия взрывов прогремела в российском Нижнекамске в Татарстане. Под удар могли попасть: Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод ТАИФ-НК, химкомбинат "Нижнекамскнефтехим" или НПЗ ТАНЕКО, входящий в структуру "Татнефти".

В ночь на 11 сентября в российском Волгограде прогремела серия взрывов, после чего в промышленной зоне вспыхнул пожар. Вероятно, под удар попал нефтеперерабатывающий завод.

В ночь на 6 сентября подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по нескольким важным объектам страны-агрессора РФ. В частности, удар был нанесен по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани Рязанской области РФ.

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О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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