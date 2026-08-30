Дроны долетели до Ленинградской области: в России горят НПЗ и аэродром

Пострадавший завод является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России.

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Известно как минимум о двух критических для россиян поражениях в результате ночного налета дронов / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Кратко:

Украинские дроны атаковали один из крупнейших НПЗ в РФ

На НПЗ в Кирише, вероятно, поражена зона с важными установками

В Ейске возник пожар на аэродроме после атаки дронов

В ночь на 30 августа в стране-агрессоре России прогремели взрывы. Дроны атаковали несколько областей РФ, в том числе Ленинградскую. Об этом сообщил мониторинговый канал Exilenova+.

В городе Кириши местные жители сообщили о прилете на НПЗ "Киришинефтеоргсинтез". Мониторы отметили, что это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России.

видео дня

"Мощность переработки составляет около 20 млн тонн нефти в год (≈400 тыс. баррелей в сутки)", - говорится в сообщении.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Предварительно, на НПЗ пострадала зона с критически важными установками: Л-35-11/1000, ЛЧ-35-11/600, ЛЧ-35-11/600, АТ-1, гидроочистка ЛЧ-24-9/2000.

"Предприятие полностью интегрировано в структуру российской нефтяной компании "Сургутнефтегаз". Это единственный нефтеперерабатывающий завод на северо-западе России и один из крупнейших в стране", - подчеркнули аналитики.

Удар по Ейску

Украинские дроны этой ночью долетели не только до Киришей, но и до Краснодарского края. Там, в Ейске, местные жители пожаловались на атаку на аэродром с повторной детонацией.

Скриншот из Telegram-канала "Главред"

Смотрите видео атаки на Ейск:

Впоследствии NASA firms начали фиксировать пожары на местном аэродроме, которые постепенно расширялись.

"Судя по всему, прилетело изрядно. Местные также пишут, что удары пришлись не только по самому аэродрому, но и по военному городку", - добавили в мониторинговом канале.

Какие удары вглубь РФ являются наиболее болезненными для Кремля

Главред писал, что, по словам экономиста Виталия Шапрана, из-за ударов по нефтяной инфраструктуре Россия продает нефть со значительным дисконтом и теряет доходы бюджета.

Одной из причин такого дисконта является нехватка мощностей для хранения нефти. Если на полмесяца остановить экспорт российской нефти, стране придется консервировать скважины или фактически выливать нефть под открытым небом.

Удары вглубь РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 29 августа Ростовскую область массированно атаковали беспилотники. Под ударом оказались склады маркетплейса OZON, сети электроники DNS и судостроительный завод в районе Аксая, где после взрыва загорелся корабль.

Ранее, 28 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что бойцы "Альфы" СБУ поразили ракетоносец ТУ-95МС в Энгельсе. Именно такие самолеты России наносят удары по Украине.

Накануне, 26 августа, украинские защитники за сутки поразили 16 объектов на территории России. Среди них - нефтяные предприятия, аэродромы, ракетное подразделение и инфраструктура, которые постоянно используются для нанесения ударов по Украине

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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