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Землю накрыл геомагнитный шторм G1: когда закончится магнитная буря

Анна Косик
30 августа 2026, 09:05
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Исследователи объяснили, что влияет на возмущения магнитного поля и когда ситуация стабилизируется.
Землю накрыл геомагнитный шторм G1: когда закончится магнитная буря
Прогноз магнитных бурь на 30 августа - 1 сентября / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какой силы будет сегодня магнитная буря
  • Когда закончится геомагнитный шторм

С 29 августа Земля находится под воздействием касательного удара от двух корональных дыр на Солнце. Из-за этого, как сообщили в Британской геологической службе, продолжается магнитная буря уровня G1.

До конца суток 30 августа магнитная буря может обрушиться на Землю. Однако исследователи отметили, что геомагнитный шторм не будет длительным. Уже завтра, 31 августа, ожидается стабилизация геомагнитной ситуации.

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Землю накрыл геомагнитный шторм G1: когда закончится магнитная буря
Магнитные бури 30–31 августа / фото: скриншот

Об источнике: Британская геологическая служба

Британская геологическая служба - исследовательское учреждение, частично финансируемое государством и имеющее целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединенного Королевства и его континентальном шельфе путем систематических съемок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.

По данным meteoagent, сегодня К-индекс составляет 3,7, что соответствует зеленому уровню, то есть низким магнитным колебаниям. Однако солнечная вспышка С3 соответствует желтому уровню.

Резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, также находится на желтом уровне. Завтра, 31 августа, К-индекс снизится до 2, а 1 сентября будет на уровне 1,7.

Землю накрыл геомагнитный шторм G1: когда закончится магнитная буря
Геомагнитная активность 30 августа - 1 сентября / фото: скриншот

Влияние магнитных бурь на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия, в частности головную боль, головокружение, тошноту или даже боль в области сердца. Также распространены и другие симптомы. Речь идет о:

  • слабости
  • сонливости
  • боли в спине и суставах
  • повышенном давлении
  • обострении хронических заболеваний
магнитная буря, влияние магнитной бури
Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить свое самочувствие, а именно:

  • Ограничивать употребление жирной, острой и мучной пищи;
  • Отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;
  • Отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;
  • Проводить время на свежем воздухе и совершать пешие прогулки;
  • Регулярно проветривать комнаты.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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