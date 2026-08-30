Зачем брызгать уксус на вилки и ножи: малоизвестный кухонный прием

О чём вы узнаете:
- Зачем распылять уксус на столовые приборы
- Как удалить минеральный налет
Обычный столовый уксус есть на каждой кухне, однако его использование давно вышло за пределы кулинарии. Этот кухонный продукт может стать незаменимым помощником при уборке и мытье посуды. Главред расскажет подробнее.
Как сообщает издание El Cronista, распыление белого уксуса на ложки, вилки и ножи помогает вернуть им первоначальный блеск и удалить застарелые водяные пятна.
В чём заключается секрет уксуса и каковы его главные преимущества
Секрет эффективности заключается в уксусной кислоте. Она помогает растворять известковый налёт и минеральные отложения без использования агрессивной бытовой химии.
Основные преимущества использования уксуса для посуды:
- Помогает удалить водяные пятна и отпечатки пальцев.
- Эффективно растворяет минеральные отложения и остатки грязи.
- Возвращает блеск изделиям из нержавеющей стали.
- Помогает нейтрализовать остаточные запахи еды.
Как правильно применять этот трюк со столовыми приборами
Процедура очистки очень проста и не требует значительных усилий:
- Разложите вымытые вилки, ножи и ложки на сухой ткани или полотенце.
- Равномерно опрыскайте столовые приборы уксусом из пульверизатора.
- Оставьте средство на несколько минут, чтобы кислота подействовала.
- Протрите каждый предмет салфеткой из микрофибры.
- Промойте приборы чистой водой и сразу вытрите насухо.
Видео о том, как почистить столовые приборы, можно посмотреть здесь:
Неиспользуйте уксус для поверхностей и материалов, которым кислота может нанести вред, а также не смешивайте его с хлорсодержащими чистящими средствами.
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Об источнике: El Cronista
El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.
Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.
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