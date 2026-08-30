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Зачем брызгать уксус на вилки и ножи: малоизвестный кухонный прием

Марина Иваненко
30 августа 2026, 04:04
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Как очистить ложки, вилки и ножи от водяных пятен? Простой трюк с белым уксусом поможет вернуть столовым приборам блеск без агрессивной химии.
Зачем брызгать уксус на столовые приборы
Зачем брызгать уксусом на столовые приборы / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Зачем распылять уксус на столовые приборы
  • Как удалить минеральный налет

Обычный столовый уксус есть на каждой кухне, однако его использование давно вышло за пределы кулинарии. Этот кухонный продукт может стать незаменимым помощником при уборке и мытье посуды. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание El Cronista, распыление белого уксуса на ложки, вилки и ножи помогает вернуть им первоначальный блеск и удалить застарелые водяные пятна.

видео дня

В чём заключается секрет уксуса и каковы его главные преимущества

Секрет эффективности заключается в уксусной кислоте. Она помогает растворять известковый налёт и минеральные отложения без использования агрессивной бытовой химии.

Основные преимущества использования уксуса для посуды:

  • Помогает удалить водяные пятна и отпечатки пальцев.
  • Эффективно растворяет минеральные отложения и остатки грязи.
  • Возвращает блеск изделиям из нержавеющей стали.
  • Помогает нейтрализовать остаточные запахи еды.
Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их
Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

Как правильно применять этот трюк со столовыми приборами

Процедура очистки очень проста и не требует значительных усилий:

  • Разложите вымытые вилки, ножи и ложки на сухой ткани или полотенце.
  • Равномерно опрыскайте столовые приборы уксусом из пульверизатора.
  • Оставьте средство на несколько минут, чтобы кислота подействовала.
  • Протрите каждый предмет салфеткой из микрофибры.
  • Промойте приборы чистой водой и сразу вытрите насухо.

Видео о том, как почистить столовые приборы, можно посмотреть здесь:

Неиспользуйте уксус для поверхностей и материалов, которым кислота может нанести вред, а также не смешивайте его с хлорсодержащими чистящими средствами.

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Об источнике: El Cronista

El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.

Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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