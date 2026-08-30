Зачем брызгать уксус на вилки и ножи: малоизвестный кухонный прием

Как очистить ложки, вилки и ножи от водяных пятен? Простой трюк с белым уксусом поможет вернуть столовым приборам блеск без агрессивной химии.

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Зачем брызгать уксусом на столовые приборы / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Зачем распылять уксус на столовые приборы

Как удалить минеральный налет

Обычный столовый уксус есть на каждой кухне, однако его использование давно вышло за пределы кулинарии. Этот кухонный продукт может стать незаменимым помощником при уборке и мытье посуды. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание El Cronista, распыление белого уксуса на ложки, вилки и ножи помогает вернуть им первоначальный блеск и удалить застарелые водяные пятна.

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В чём заключается секрет уксуса и каковы его главные преимущества

Секрет эффективности заключается в уксусной кислоте. Она помогает растворять известковый налёт и минеральные отложения без использования агрессивной бытовой химии.

Основные преимущества использования уксуса для посуды:

Помогает удалить водяные пятна и отпечатки пальцев.

Эффективно растворяет минеральные отложения и остатки грязи.

Возвращает блеск изделиям из нержавеющей стали.

Помогает нейтрализовать остаточные запахи еды.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

Как правильно применять этот трюк со столовыми приборами

Процедура очистки очень проста и не требует значительных усилий:

Разложите вымытые вилки, ножи и ложки на сухой ткани или полотенце.

Равномерно опрыскайте столовые приборы уксусом из пульверизатора.

Оставьте средство на несколько минут, чтобы кислота подействовала.

Протрите каждый предмет салфеткой из микрофибры.

Промойте приборы чистой водой и сразу вытрите насухо.

Видео о том, как почистить столовые приборы, можно посмотреть здесь:

Неиспользуйте уксус для поверхностей и материалов, которым кислота может нанести вред, а также не смешивайте его с хлорсодержащими чистящими средствами.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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