В Украине ввели ограничения на базовые продукты: список товаров и причины решения

"АТБ" временно ограничила продажу отдельных товаров.

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Ограничения в АТБ, пустые полки в супермаркете / Коллаж: Главред, фото: threads.com/@_bogdan_holovachuk_, threads.com/@zneshkodzhennya

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АТБ временно ограничила продажу отдельных товаров

Разрешается не более 6 единиц или 6 кг на одного покупателя

В сети уверяют, что дефицита нет

Сеть супермаркетов "АТБ" временно ограничила продажу отдельных групп товаров. Покупателям разрешается приобретать не более шести единиц или шести килограммов товара на одного человека. Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.

В компании уверяют, что дефицита продукции нет. Ограничения касаются масла, уксуса, хлопьев, продуктов быстрого приготовления, консервов и яиц.

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Ограничения в "АТБ" / Фото: Threads

В компании пояснили, что на решение влияют не только российские удары по складской и логистической инфраструктуре. Дополнительную нагрузку создают перекупщики, которые скупают большие объемы продукции, а затем перепродают её.

"Это критически увеличивает нагрузку на нашу логистику, которая призвана прежде всего бесперебойно обеспечивать свежими продуктами широкие слои населения, даже в самых опасных прифронтовых регионах", - пояснили в компании.

Представитель "АТБ" в комментарии "Суспильному" также подчеркнул, что дефицита товаров в сети нет. По словам компании, ограничения призваны не допустить массовой скупки продукции отдельными покупателями.

В то же время в соцсетях украинцы активно обсуждают ситуацию. Часть пользователей поддержала решение сети, отмечая, что крупные закупки могут лишить других покупателей необходимых товаров.

"Наконец-то. Теперь паникеры не будут скупать всё, не думая о других и создавая дефицит", - написал один из пользователей Threads.

Другие украинцы отмечают, что проблема может заключаться не только в панических закупках. Некоторые покупатели сообщают о пустых полках и перебоях с поставками отдельных продуктов.

В то же время пользователи отмечают, что установленное ограничение в шесть единиц легко обойти, если совершать несколько покупок отдельными чеками.

"Ну, купишь 6 пачек, а через час придешь и снова 6. Чеки разные - разные, покупка не одна, а две. Поэтому, к сожалению, хитрецы, если захотят все скупить, то скупят", - отметила пользовательница.

Как удары влияют на бизнес - мнение эксперта

Экономист Андрей Новак объяснил, что российские удары по складской инфраструктуре вынуждают украинский бизнес не только восстанавливать разрушенное, но и закрывать даже неповрежденные объекты из-за угрозы новых атак.

Показательна ситуация с сетью "Эпицентр". После серии российских атак компания начала закрывать торговые центры и вывозить товары из магазинов в районах с высоким риском повторных ударов.

"Почему закрыли? Не потому, что там непосредственно произошло разрушение. Исходя из опыта, ожидают, что уже несколько "Эпицентров" попали под удар", - пояснил Новак.

Экономист отметил, что такие решения свидетельствуют об ухудшении ожиданий бизнеса. По его словам, компании вынуждены учитывать не только фактические убытки, но и риск новых атак.

Удары по торговым сетям Украины - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, президент Зеленский сообщил о попадании российского беспилотника в супермаркет АТБ в Чернигове. Он охарактеризовал это как сознательный российский террор и призвал усилить защиту воздушного пространства.

Ранее россияне атаковали торговый центр в Харькове. Мэр отметил, что в результате удара есть жертвы и пострадавшие.

Министр Тарас Высоцкий пояснил, что Россия целенаправленно наносит удары по складам и распределительным центрам. По его словам, некоторые хранилища уничтожены частично или полностью, иногда до 90%.

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О персоне: Андрей Новак Андрей Новак - украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м - был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на президентских выборах в Украине, пишет Википедия.

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