РФ накрыла Украину волной дронов и ракет: каковы последствия в регионах

Кратко:
- Россия атаковала Украину ракетами и 267 дронами
- Зафиксированы попадания на 15 локациях
- ПВО сбила или подавила 233 беспилотника
В ночь на 29 августа страна-агрессор Россия атаковала Украину противокорабельными и баллистическими ракетами, а также 267 беспилотниками различных типов. Зафиксированы "прилеты" на 15 локациях. Детали вражеской атаки раскрыли Воздушные силы ВСУ.
Как говорится в отчете утром в субботу, оккупанты применили противокорабельную ракету "Оникс" и баллистическую ракету "Искандер-М", а также 267 БПЛА.
По предварительным данным, противовоздушная оборона сбила или подавила 233 российских беспилотника на севере, юге, востоке и в центре страны.
Воздушные силы зафиксировали попадания средств воздушного нападения в 15 точках, а падение обломков сбитых целей - ещё в четырёх.
Кроме того, часть российских средств поражения не достигла своих целей – информация о них уточняется.
На момент публикации сообщения атака продолжалась.
Последствия атаки в регионах Украины
Как писал Главред, в ночь на 29 августа российская оккупационная армия атаковала Киев и область дронами.
В Святошинском районе российская атака вызвала пожар в одной из квартир на 9-м этаже девятиэтажного жилого дома. Также произошло разрушение перекрытия между квартирой и кровлей на ориентировочной площади 3 кв. м.
Также в Святошинском районе зафиксированы повреждения в частном секторе. Двое жителей частного дома обратились за медицинской помощью к медикам скорой. Госпитализация им не потребовалась.
Тем временем утром в субботу в селе Мила продолжается ликвидация последствий российской атаки 28 августа. Очевидцы сообщают, что густой дым виден из многих районов столицы.
Из зоны опасности эвакуировали более 200 человек. Известно о 6 пострадавших и погибших (точное количество уточняется).
Также российская оккупационная армия массированно атаковала юг Одесской области. Один человек погиб, еще трое - пострадали. Об этом утром 29 августа сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. В результате атаки огнем полностью уничтожены пять грузовых автомобилей с зерном, еще три грузовика повреждены.
Как сообщили в ГСЧС, вчера и сегодня утром россияне атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру Николаева.
Поврежден супермаркет и складское помещение. Вспыхнул пожар. Пострадавших нет.
Под ударом оказался и объект энергетической инфраструктуры. В результате атаки повреждены окна многоквартирных домов, админздание, три гаража и автомобиль. Обошлось без пострадавших.
В Николаевском районе оккупанты нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры.
Как сообщили в Харьковской ОВА, за прошедшие сутки оккупанты обстреляли Харьков и 13 населенных пунктов области. Враг атаковал беспилотниками сразу 5 районов областного центра: Киевский, Слободской, Шевченковский, Немышлянский и Салтовский.
В Харькове погибла женщина (около 45 лет, данные уточняются). Еще 5 человек получили травмы различной степени тяжести, у 4 жителей - острая реакция на стресс.
В городе Люботин в результате обстрела ранен 65-летний мужчина. Медицинская помощь из-за острой реакции на стресс потребовалась 60-летней женщине.
Спасательные и экстренные службы продолжают ликвидировать последствия ударов на местах.
Почему РФ делает ставку на дешевые ракеты: мнение эксперта
Авиационный эксперт Богдан Долинце заявил, что страна-агрессор Россия может запускать по Украине более дешевые ракеты не для того, чтобы поразить конкретный объект, а чтобы измотать украинскую систему противовоздушной обороны.
По его словам, ключевая сложность возникает еще до момента запуска перехватчика - расчеты ПВО не всегда имеют возможность быстро классифицировать то, что летит в их направлении. Именно из-за этого под удар расходов попадают ракеты самых дорогих комплексов, в частности Patriot.
"Такие ракеты имеют гораздо меньший эффект, чем обычные баллистические ракеты. При этом, учитывая большое количество ракет, которые может производить и применять враг, к сожалению, они приведут к большему расходу ракет-перехватчиков типа Patriot. Определить конкретно, является ли это РМ-48У или "Искандером", зачастую бывает сложно или невозможно", - пояснил Долинце в эфире Киев24.
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Об источнике: ГСЧС
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.
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