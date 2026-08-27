РФ делает ставку на дешевые ракеты: раскрыт новый курс ударов по Украине

Москва делает ставку на количество воздушных целей, а не на их эффективность.

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Дешевые ракеты РФ могут использоваться для изнурения ПВО / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

Дешевые ракеты РФ могут использоваться для изнурения ПВО

Тип цели во время атаки часто невозможно определить

На перехват идут дорогие боеприпасы Patriot

Страна-агрессор Россия может запускать по Украине более дешевые ракеты не для того, чтобы поразить конкретный объект, а чтобы измотать украинскую систему противовоздушной обороны. Об этом заявил авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире Киев24.

По его словам, ключевая сложность возникает еще до момента запуска перехватчика - расчеты ПВО не всегда имеют возможность быстро классифицировать то, что летит в их направлении. Именно из-за этого под удар расходов попадают ракеты самых дорогих комплексов, в частности Patriot.

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"Такие ракеты имеют гораздо меньший эффект, чем обычные баллистические ракеты. При этом, учитывая большое количество ракет, которые может производить и применять враг, к сожалению, они приведут к большему расходу ракет-перехватчиков типа Patriot. Определить конкретно, является ли это РМ-48У или "Искандером", зачастую бывает сложно или невозможно", - пояснил Долинце.

Выгода для российской стороны, подчеркивает эксперт, заключается в соотношении цен: боеприпас, который стоит относительно недорого, извлекает из украинских запасов гораздо более дорогой ресурс. Поэтому ставка делается не на точность или разрушительную силу, а на массовость.

Долинце убежден, что задача врага - создать для украинской ПВО как можно большее количество воздушных целей одновременно. Каждая из них требует реакции, а запас современных перехватчиков ограничен и пополняется не так быстро, как Россия способна производить ракеты.

"Искандер" / Инфографика: Главред

Украина получит меньше ракет для Patriot

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что в 2026 году Украина получит меньше ракет для систем Patriot, чем в прошлом году.

По его словам, американский комплекс остается единственным средством, способным эффективно нейтрализовать баллистические ракеты.

"Я не буду называть цифры, потому что не хочу давать преимущество врагу или быть некорректным по отношению к партнерам. Скажу лишь, что в 2026 году мы получим меньше, чем в 2025-м. Поставки продолжаются, они регулярные, но их недостаточно, чтобы противостоять темпам российских атак", - подчеркнул он.

Patriot / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 27 августа страна-агрессор Россия атаковала Украину двумя противокорабельными ракетами "Оникс", баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, 258 ударными БПЛА различных типов, S8000 "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

В частности, более 7 часов Одесская область находилась под массированной комбинированной атакой врага. В течение всей ночи россияне целенаправленно наносили ракетные и дронные удары по гражданской инфраструктуре региона.

В результате атаки РФ на Киев в Шевченковском районе значительно повреждено здание одной из гимназий. Также взрывной волной выбило окна в муниципальном медицинском учреждении.

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О персоне: Богдан Долинце Богдан Долинце - украинский эксперт в сфере транспорта и авиационной отрасли. Специализируется на вопросах развития авиаперевозок, логистики, инфраструктуры и топливного обеспечения транспортного сектора. Регулярно комментирует ситуацию на рынке авиатоплива, тенденции в европейской и мировой авиации, а также влияние геополитических факторов на перевозки. Выступает в СМИ в качестве аналитика по вопросам функционирования транспортных систем, в частности в контексте кризисных явлений, сбоев в цепочках поставок и изменений спроса на пассажирские и грузовые перевозки. В своих оценках уделяет внимание экономическим последствиям для перевозчиков и пассажиров, а также перспективам адаптации рынка к новым условиям.

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