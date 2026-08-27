Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ делает ставку на дешевые ракеты: раскрыт новый курс ударов по Украине

Мария Николишин
27 августа 2026, 10:40
google news Подпишитесь
на нас в Google
Москва делает ставку на количество воздушных целей, а не на их эффективность.
РФ делает ставку на дешевые ракеты: раскрыт новый курс ударов по Украине
Дешевые ракеты РФ могут использоваться для изнурения ПВО / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

  • Дешевые ракеты РФ могут использоваться для изнурения ПВО
  • Тип цели во время атаки часто невозможно определить
  • На перехват идут дорогие боеприпасы Patriot

Страна-агрессор Россия может запускать по Украине более дешевые ракеты не для того, чтобы поразить конкретный объект, а чтобы измотать украинскую систему противовоздушной обороны. Об этом заявил авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире Киев24.

По его словам, ключевая сложность возникает еще до момента запуска перехватчика - расчеты ПВО не всегда имеют возможность быстро классифицировать то, что летит в их направлении. Именно из-за этого под удар расходов попадают ракеты самых дорогих комплексов, в частности Patriot.

видео дня

"Такие ракеты имеют гораздо меньший эффект, чем обычные баллистические ракеты. При этом, учитывая большое количество ракет, которые может производить и применять враг, к сожалению, они приведут к большему расходу ракет-перехватчиков типа Patriot. Определить конкретно, является ли это РМ-48У или "Искандером", зачастую бывает сложно или невозможно", - пояснил Долинце.

Выгода для российской стороны, подчеркивает эксперт, заключается в соотношении цен: боеприпас, который стоит относительно недорого, извлекает из украинских запасов гораздо более дорогой ресурс. Поэтому ставка делается не на точность или разрушительную силу, а на массовость.

Долинце убежден, что задача врага - создать для украинской ПВО как можно большее количество воздушных целей одновременно. Каждая из них требует реакции, а запас современных перехватчиков ограничен и пополняется не так быстро, как Россия способна производить ракеты.

РФ делает ставку на дешевые ракеты: раскрыт новый курс ударов по Украине
"Искандер" / Инфографика: Главред

Украина получит меньше ракет для Patriot

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что в 2026 году Украина получит меньше ракет для систем Patriot, чем в прошлом году.

По его словам, американский комплекс остается единственным средством, способным эффективно нейтрализовать баллистические ракеты.

"Я не буду называть цифры, потому что не хочу давать преимущество врагу или быть некорректным по отношению к партнерам. Скажу лишь, что в 2026 году мы получим меньше, чем в 2025-м. Поставки продолжаются, они регулярные, но их недостаточно, чтобы противостоять темпам российских атак", - подчеркнул он.

РФ делает ставку на дешевые ракеты: раскрыт новый курс ударов по Украине
Patriot / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 27 августа страна-агрессор Россия атаковала Украину двумя противокорабельными ракетами "Оникс", баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, 258 ударными БПЛА различных типов, S8000 "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

В частности, более 7 часов Одесская область находилась под массированной комбинированной атакой врага. В течение всей ночи россияне целенаправленно наносили ракетные и дронные удары по гражданской инфраструктуре региона.

В результате атаки РФ на Киев в Шевченковском районе значительно повреждено здание одной из гимназий. Также взрывной волной выбило окна в муниципальном медицинском учреждении.

Читайте также:

О персоне: Богдан Долинце

Богдан Долинце - украинский эксперт в сфере транспорта и авиационной отрасли. Специализируется на вопросах развития авиаперевозок, логистики, инфраструктуры и топливного обеспечения транспортного сектора. Регулярно комментирует ситуацию на рынке авиатоплива, тенденции в европейской и мировой авиации, а также влияние геополитических факторов на перевозки.

Выступает в СМИ в качестве аналитика по вопросам функционирования транспортных систем, в частности в контексте кризисных явлений, сбоев в цепочках поставок и изменений спроса на пассажирские и грузовые перевозки. В своих оценках уделяет внимание экономическим последствиям для перевозчиков и пассажиров, а также перспективам адаптации рынка к новым условиям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине новости Украины война России и Украины ракетный удар атака дронов Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Атака на Киев: дроны РФ хаотично движутся над столицей, гремят взрывы

Атака на Киев: дроны РФ хаотично движутся над столицей, гремят взрывы

10:29Война
Россия била баллистикой по Киевщине: среди пострадавших ребенок, горят склады

Россия била баллистикой по Киевщине: среди пострадавших ребенок, горят склады

10:15Украина
Украина вновь сбивает баллистику РФ: сколько ракет уничтожили силы ПВО ночью

Украина вновь сбивает баллистику РФ: сколько ракет уничтожили силы ПВО ночью

09:19Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Зачем поляки укрывают фруктовые деревья картоном — простой трюк спасет урожай

Зачем поляки укрывают фруктовые деревья картоном — простой трюк спасет урожай

Смешивание соды с перекисью водорода — удивительная польза домашнего средства

Смешивание соды с перекисью водорода — удивительная польза домашнего средства

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке туристов в лесу за 43 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке туристов в лесу за 43 с

Кому сентябрь 2026 принесет финансовый успех и запуск важных проектов - гороскоп

Кому сентябрь 2026 принесет финансовый успех и запуск важных проектов - гороскоп

Зачем класть монету в морозилку: полезный совет перед отпуском

Зачем класть монету в морозилку: полезный совет перед отпуском

Последние новости

11:36

Как сделать домашнее чистящее средство из растения, которое растет в саду

11:24

Мох больше не появится: один популярный напиток может очистить весь дворВидео

11:14

Елена Зеленская "выгуляла" традиционный аксессуар за 12 тысяч гривен - детали

10:58

Духовка отмоется легко и быстро: крутой трюк с водой размягчит загрязнения

10:45

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины возле лодки за 37 с

Россия больше не справляется и пытается спасти фронт: Жданов – о том, зачем Путину северокорейцыРоссия больше не справляется и пытается спасти фронт: Жданов – о том, зачем Путину северокорейцы
10:40

РФ делает ставку на дешевые ракеты: раскрыт новый курс ударов по Украине

10:29

Атака на Киев: дроны РФ хаотично движутся над столицей, гремят взрывыВидео

10:27

В РФ стало известно о смерти звезды популярных сериалов

10:15

Россия била баллистикой по Киевщине: среди пострадавших ребенок, горят склады

Реклама
10:15

Через часы после приезда Гарри: Король сделал неожиданное заявление

09:59

"Простите нас": Потап и Настя Каменских попали в громкий скандал из-за видеоВидео

09:57

Кроты появились в саду не случайно: что их привлекает и как прогнатьВидео

09:54

Гривня окажется под двойным давлением: что будет с курсом доллара и евро

09:19

Украина вновь сбивает баллистику РФ: сколько ракет уничтожили силы ПВО ночью

09:03

Кетчуп в банке на зиму: лучший рецепт домашнего соуса

09:00

Бронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентября

08:55

Приезд "американских друзей" в Украину: Портников объяснил, что это означаетмнение

08:39

"Кувалда" для Путина: сенатор назвал сроки введения новых санкций против РФ

08:33

Россияне готовятся к захвату двух крупных городов: ISW назвал новую цель противника

07:49

Магнитная буря G2 накрывает Землю: сколько продлится почти 6-балльный шторм

Реклама
07:31

В Киеве ночью гремели взрывы, РФ ударила дронами и баллистикой: что известно

06:48

РФ ударила дронами по Одесской области: в порту повреждено гражданское судноФото

05:55

Алина Гросу сделала редкое признание о муже, которого скрывает - детали

05:31

Пожелтевшие оконные рамы снова станут белыми: какие два ингредиента заменят дорогую химию

04:30

Пора отпустить все лишнее: четыре знака зодиака оставят "черную полосу" позади

04:08

Зачем поляки укрывают фруктовые деревья картоном — простой трюк спасет урожайВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке туристов в лесу за 43 с

03:36

Свиные отбивные получатся сочными и мягкими: какой ингредиент нужно добавить

03:03

Какой цветок нельзя держать дома: рекомендации специалистов по фэн-шуй

02:40

Кому сентябрь 2026 принесет финансовый успех и запуск важных проектов - гороскоп

01:31

РФ может выйти к Краматорску и Славянску до конца года: военные оценили ситуацию

00:25

Дрон в Лейпциге мог использоваться для срыва поставок оружия Украине - разведка США

26 августа, среда
23:56

Зеленый перец начнет краснеть на глазах: чем его нужно полить

23:25

Почему Зеленский не подписал закон о "налоге на OLX": Марченко объяснил

22:54

Обильный урожай баклажанов до глубокой осени: что нужно сделать с кустами уже сейчасВидео

22:54

После тревоги есть всего 1-2 минуты: "Флэш" предупредил об угрозе новых ударов РФ по ТЦ

22:46

Волосы будут расти в два раза быстрее — научный секрет с оливковым маслом

22:33

Италия тайно предоставит Украине ракеты против баллистики - La Repubblica

22:21

Катастрофа в Непале: МИД сообщило о пропаже десятков украинцев, что известноВидео

22:16

Зачем смешивать уксус и скорлупу: секрет опытных огородников

Реклама
21:55

Судьба готовит большой подарок — для кого из знаков жизнь станет легче

21:35

Три знака зодиака ждут судьбоносные перемены в сентябре - кто они

21:20

Россия готовит новый массированный удар по Киеву и не только: когда состоится атака

21:15

Что будет с долларом и евро в сентябре: стоит ли скупать валюту

21:08

Как использовать рассол от консервирования: практические идеи для кулинарии

20:37

"Большая честь": голливудская актриса посетила свадьбу украинского военногоВидео

20:15

Пауки и мухи будут обходить дом десятой дорогой: что положить на подоконник

20:14

РФ готовит новые удары по Украине и может пойти на крайние меры — Bloomberg назвало цели

19:58

Зачем тереть зеркала автомобиля сырым картофелем: как работает этот хитрый трюк

19:46

Оккупанты готовят новую эскалацию осенью: почему Константиновка стала ключом к Донетчине

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости Черкассы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
СтиркаВсе о салеКомнатные растенияУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять