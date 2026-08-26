Оккупанты готовят новую эскалацию осенью: почему Константиновка стала ключом к Донетчине

Российские войска усиливают давление в Донецкой области, в частности на Константиновском направлении, где бои уже ведутся в городской застройке.

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Россия готовит новый удар по фронту: какие направления станут приоритетными осенью / Коллаж: Главред, фото: Генштаб, "Суспильне"

Читайте в материале:

Какие направления на фронте Россия планирует усилить осенью

Почему Константиновка имеет стратегическое значение для РФ

Что означает усиление российского давления для Славянска и Краматорска

Российские войска продолжают наступательные действия в Донецкой области. Одним из самых напряжённых участков остаётся Константиновское направление, где бои уже ведутся непосредственно в городской застройке. В то же время российские войска пытаются оказать давление на украинскую оборону и на других участках вокруг Славянско-Краматорской агломерации.

Главред выяснил, какие планы готовит Россия на фронте этой осенью и почему оборона Константиновки остается столь сложной.

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Какие планы готовит Россия на фронте осенью

Российские войска разрабатывают планы для очередной эскалации и усиления давления на фронте с наступлением осени. Как рассказал в комментарии 24 Каналу офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук, ключевой оперативно-стратегической целью россиян остается Славянско-Краматорская агломерация, и для этого враг наступает сразу с нескольких направлений.

"С юга самая горячая точка, которая сейчас существует, - это Константиновка. Враг сегодня наступает на этот населенный пункт, пытается все глубже проникать с личным составом, чтобы создавать проблемы в наших тылах", - подчеркнул Ткачук.

Константиновка / Инфографика: Главред

Кроме того, по наблюдениям военнослужащего, захватчики пытаются прорваться через Доброполье, чтобы сформировать клешни вокруг украинской группировки. Параллельно давление продолжается с севера - со стороны Лимана, и с востока - с Северского направления в сторону Николаевки.

Чтобы компенсировать понесенные потери и сохранить темп наступления, Кремль планирует привлечь дополнительные силы уже этой осенью, и именно эти резервы пойдут на усиление давления в районе Славянска и Краматорска.

"Россияне будут искать резервы, в частности те анонсированные мобилизационные действия, которые они хотят провести осенью этого года, будут направлены на то, чтобы усилить давление на Славянско-Краматорскую агломерацию", - подчеркнул Андрей Ткачук.

О персоне: Андрей Ткачук Андрей Ткачук - офицер Вооруженных сил Украины, военный эксперт, политолог и волонтер. Он является автором "Цифрового контекста", а также выступает в качестве эксперта в ряде ведущих СМИ по темам, связанным с войной РФ против Украины.

Какое направление остается приоритетным для оккупантов

Ключевым направлением для россиян остается Донецкая область. Старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной в комментарии 24 Каналу отметил, что в течение ближайших месяцев враг будет продолжать попытки реализовать свою цель - полную оккупацию области. В то же время предыдущие планы российского командования относительно сроков захвата отдельных городов уже неоднократно переносились.

"На самом деле они, наверное, уже десяток раз переносили планы по захвату Донецкой области. В частности, сейчас они переносят планы по полной оккупации Константиновки, которую планировали захватить ещё гораздо раньше. Также они планировали к 1 июля выйти к окраинам Краматорска, но у них это не получилось. И поэтому здесь будет очередной перенос сроков выполнения и реализации их наступательной операции в Донецкой области", - пояснил он.

По словам Земляного, Славянск и Краматорск остаются главными целями российских войск в регионе.

Россия усилит наступление уже в ближайшие недели

РФ продолжает стратегическую наступательную операцию, которая ведется с 2023 года. В ближайшие недели интенсивность боевых действий может возрасти, в частности из-за накопления россиянами техники и возможного использования механизированной составляющей. Об этом в эфире "Ранок.LIVE" рассказал пресс-секретарь Украинской добровольческой армии, подполковник Сергей Братчук.

Пресс-секретарь УДА не исключил, что в ближайшее время Кремль объявит о новой волне мобилизации, а заявленная потребность в живой силе может достичь 400–500 тысяч человек, что существенно превышает масштабы предыдущих призывов.

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О персоне: Сергей Братчук Сергей Братчук - украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины. Участник Операции объединенных сил на Донбассе. После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации. В настоящее время - пресс-секретарь Украинской добровольческой армии "Юг".

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