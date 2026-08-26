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"Я не верю Путину": Келлог удивил заявлением о сроках окончания войны

Мария Николишин
26 августа 2026, 14:27
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Бывший спецпредставитель Трампа убежден, что Россия не способна выиграть войну, несмотря на отказ Путина от каких-либо компромиссов.
'Я не верю Путину': Келлог удивил заявлением о сроках окончания войны
Келлог сделал прогноз о завершении войны в Украине / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Главное из заявления Келлога:

  • У Путина были возможности остановить боевые действия, но он ими не воспользовался
  • Ситуация в Украине напоминает оккупацию Балтии
  • Россия не сможет выиграть войну в Украине

Война в Украине в ближайшее время не закончится, ведь российский диктатор Владимир Путин не планирует прекращать военные действия. Об этом заявил бывший специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог в интервью ведущей "1+1" Наталье Мосейчук.

"В прошлом году в День независимости, когда я был здесь, я думал, что все закончится в течение года. Проблема этой войны в том, что Путин просто не хочет ее прекращать. У него было множество возможностей и, как мы говорим, "съездов", чтобы остановить и заморозить конфликт. Не для того, чтобы мы признали это официально, а просто чтобы зафиксировать их фактическое присутствие на местах", - отметил он.

видео дня

Генерал также сравнил нынешние события в Украине со временами Второй мировой войны, когда Советский Союз оккупировал страны Балтии.

"Мы никогда не признавали, что они им принадлежат, но понимали, что они там находятся. Мы говорили: "Хорошо, мы это видим". Но в долгосрочной перспективе это не ваша территория", - отметил Келлог.

По его мнению, глава Кремля не остановится на достигнутом и хочет захватить новые территории Украины.

"Я не верю Путину и не верю, что он остановится на достигнутом, если что-то произойдет. Он будет пытаться продвигаться дальше. Поэтому украинцы делают большое дело не только для Запада, но и для всего мира", - предположил он.

В то же время Келлог убежден, что Россия не сможет выиграть войну в Украине.

Временно оккупированные территории Украины
Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Есть ли у РФ шансы на победу в войне

Руководитель Центра исследований России, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что шансы России одержать победу в войне против Украины равны нулю, ведь страна-агрессор не смогла покорить Украину ни за три дня, ни за более чем четыре года полномасштабного вторжения.

По его словам, нет смысла фантазировать о гипотетических победах Кремля на поле боя.

"Я себе не представляю поражения в войне по простой причине: если россияне не смогли завоевать Украину ни за три дня, ни за четыре с половиной года, шансы на "победу" России равны нулю. Нам следует говорить не об эфемерных российских победах, а о том, как нам объединить усилия общества вокруг идеи дезинтеграции России, чтобы она исчезла с политической карты мира", - подчеркнул он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, экс-министр иностранных дел Украины говорил, что завершение российско-украинской войны зависит не от дипломатии или истощения фронта, а от одной конкретной способности Киева - наносить удары вглубь территории страны-агрессора России.

Начальник Главного управления разведки Минобороны, генерал-майор Вадим Скибицкий убежден, что Россия не намерена прекращать войну в Украине до конца 2026 года. На фронте отсутствуют какие-либо признаки готовности Москвы к прекращению огня, а Генеральный штаб РФ планирует завершить захват Донецкой области за оставшиеся несколько месяцев.

Кроме того, член комитета Госдумы РФ по вопросам обороны, генерал-лейтенант, бывший командующий 58-й армией Виктор Соболев заявил, что страна-агрессор Россия намерена завершить войну против Украины к 2030 году.

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О персоне: Кит Келлог

Кит Келлог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.

В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника президента США по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).

Ветеран Вооружённых сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - "Щит пустыни" и "Буря в пустыне" (1990–1991), пишет Википедия.

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