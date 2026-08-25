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Какие города под угрозой обстрела: Жданов о возможных целях нового удара РФ

Алексей Тесля
25 августа 2026, 23:05
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Москва пытается создать перебои с поставками продовольствия и тем самым усилить социальное напряжение.
Какие города под угрозой обстрела: Жданов о возможных целях нового удара РФ
РФ готовится к новым обстрелам Украины / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, УНИАН

Важное:

  • Москва пытается создать перебои с поставками продовольствия в Украине
  • Конечная цель атак РФ - дестабилизация внутри Украины

Российские удары по торговым центрам и складам могут быть частью новой тактики давления на Украину.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Москва пытается создать перебои с поставками продовольствия и тем самым усилить социальное напряжение, рассказал он ТСН.

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"Что касается самой зимы, относительно обстрелов, видите, Российская Федерация на сегодняшний день избрала совсем другую категорию целей. Они целятся по торговым центрам и складам. Они хотят создать ситуацию перебоев со снабжением продовольствием", - пояснил Олег Жданов.

По его мнению, конечная цель таких атак - дестабилизация внутри Украины и возникновение массового недовольства.

"Вот какая главная цель Российской Федерации. А когда не будет продовольствия, они надеются, что у нас начнутся голодные бунты. Это главная цель создания хаоса", - говорит военный эксперт.

Жданов также отметил, что российская армия уже несколько лет пытается разрушать украинскую энергосистему, однако Украина научилась быстрее восстанавливаться после повреждений и компенсировать потерю мощностей.

"Когда были блэкауты, почти сутки мы сидели без света. А сегодня мы научились, мы создаем когенерацию, мы научились перебрасывать мощности. Да, могут быть перебои со светом, но мы все это умеем и знаем, как это переживать", - сказал военный эксперт.

Поэтому, считает специалист, Москва делает ставку на другую уязвимость - снабжение населения продуктами.

"В Российской Федерации такого нет. Поэтому они выбрали сегодня продовольственную базу", - говорит Олег Жданов.

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/ Инфографика: Главред

РФ может увеличить интенсивность атак с помощью реактивных БПЛА

Российская армия может расширить использование реактивных беспилотников типа "Шахед", что потенциально усложнит работу украинской противовоздушной обороны. Вместе с тем Украина уже готовится к появлению более быстрых воздушных целей, сообщил советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов.

По его словам, сейчас РФ активно применяет беспилотники "Герань-3", способы борьбы с которыми украинские военные уже отработали. Однако в дальнейшем противник может использовать их более скоростные модификации.

Главным вызовом станет скорость таких аппаратов. БПЛА, способные развивать около 500 км/ч, будет сложнее своевременно обнаруживать и перехватывать. В то же время украинская сторона совершенствует существующие и разрабатывает новые средства, которые должны обеспечить защиту от подобных угроз.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее Главред сообщал, что страна-агрессор Россия атаковала Киев дронами. В результате вражеской атаки в Голосеевском районе возник пожар в бизнес-центре. Погиб один человек, еще двое – пострадали.

Напомним, блогер, волонтер Сергей Стерненко подчеркнул, что Россия хочет лишить украинцев воды и атака на столицу была направлена, в том числе, на это.

Как сообщалось, в результате российской атаки погибли двое сотрудников полиции - 32-летний капитан Артем Зубчук, старший оперуполномоченный Управления стратегических расследований в Житомирской области, и 39-летняя подполковница Юлия Евдокимова, помощница начальника ГУНП в Житомирской области.

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О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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