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РФ планирует бить по Украине новыми БпЛА: в чем опасность реактивных дронов

Алексей Тесля
3 июня 2026, 22:15
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РФ планирует расширять применение реактивных дронов, предупредил Сергей Бескрестнов.
оператор дрона, шахед
РФ атакует Украину новыми дронами / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 22 ОМБр

Главное:

  • РФ планирует расширять применение реактивных дронов
  • Украинские специалисты отслеживают развитие новых технологий РФ

Российские оккупанты рассчитывают, что украинским силам будет сложнее эффективно реагировать на высокоскоростные воздушные цели.

Об этом в эфире телемарафона сообщил советник министра обороны Украины Сергей (Флеш) Бескрестнов.

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По его словам, РФ планирует расширять применение реактивных дронов типа "Шахед", однако Украина уже готовится к их перехвату и разрабатывает соответствующие средства противодействия.

"Сейчас есть несколько реактивных "Шахедов". Есть "Герань-3", которая летает со скоростью около 300 километров в час, и "Герань-4" – это 400–500 километров в час", – сказал эксперт.

Он уточнил, что на данный момент наиболее активно используется "Герань-3", с которой украинская сторона уже научилась эффективно бороться, однако в дальнейшем возможно появление более быстрых модификаций.

"И они надеются на то, что нам будет трудно работать по реактивным целям, которые будут летать, например, со скоростью 500 километров в час", – отметил он.

Бескрестнов подчеркнул, что украинские специалисты отслеживают развитие таких технологий и готовят меры противодействия новым угрозам со стороны РФ.

дрон
/ Инфографика: Главред

Эксперт предупредил о возможной новой атаке на Киев

Военный аналитик Олег Жданов считает, что риск повторных масштабных ударов по Киеву остаётся высоким, хотя между такими операциями российские силы могут делать более длительные перерывы.

Он также отметил, что во время последнего обстрела РФ использовала практически весь арсенал ракетного вооружения, включая, по его словам, и межконтинентальную баллистическую ракету.

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Ранее сообщалось, что враг атаковал и город Днепр. Во время работы подразделений ГосЧС оккупанты нанесли повторный удар, в результате чего погиб спасатель.

Напомним, российские оккупанты атаковали Сумы ударными беспилотниками типа "Шахед" и "Молния". В городе зафиксировали несколько "прилетов".

Как сообщал Главред, ранее российские войска совершили очередную комбинированную атаку на Киев с применением баллистического вооружения. В столице раздалась серия взрывов.

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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