Много жертв, пожаров и разрушений: РФ нанесла удар по Днепру и Харьковщине

В Днепре погибли шесть человек. На Харьковщине пострадали 14 человек, в том числе один ребенок.

Атака на Днепр - кадры пострадавшего жилого квартала

Кратко:

В ночь на 2 июня российская армия массированно атаковала Украину дронами и ракетами. Под удар оккупантов попали Киев, Днепр, Харьков и другие города.

Атака РФ на Днепр

В результате атаки страны-агреесора РФ по Днепру пять человек погибли, 25 – ранены.

Глава Днепропетровкой ОВА Александр Ганжа сообщил, что вследствие удара оккупантов по Днепру частично разрушен двухэтажный дом, вспыхнул пожар. Также разрушения зафиксированы в нескольких квартирах в четырехэтажном доме.

Среди жертв - 73-летняя женщина. Сначала ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Впоследствии стало известно, что она погибла.

Ганжа сообщил, что растет число пострадавших из-за атаки россиян на Днепр.

По его словам, 23 человека госпитализированы, в том числе и 13-летняя девочка. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

По последним данным, в Днепре частично разрушены многоквартирные дома, повреждены предприятие, пожарная часть, гаражи, уничтожены автомобили. Погибли шесть человек.

33 человека ранены. 22-летний парень, 71-летняя женщина находятся в тяжелом состоянии.

24 человека, среди которых 16-летний парень и 13-летняя девочка госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные будут лечиться дома.

В Каменском изуродовано админздание, многоквартирные дома. Три человека ранены. 50-летний мужчина и женщины 49 и 72 лет доставлены в больницу в состоянии средней тяжести.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Среди жертв в Днепре - спасатель, который прибыл на вызов

Обновлено. По данным ГосЧС, на Днепропетровщине в результате вражеской атаки погибли 6 человек, в том числе один спасатель, еще 36 человек получили ранения.

"Ночью враг атаковал город Днепр. Во время работы подразделений ГосЧС оккупанты нанесли повторный удар, в результате чего погиб спасатель", - говорится в сообщении.

В результате обстрела в городе частично разрушены двухэтажные и четырехэтажные многоквартирные жилые дома, предприятие, уничтожены гаражи и автомобили.

Повреждения получила и пожарно-спасательная часть: взрывной волной в здании выбиты окна. Возникшие пожары спасатели ликвидировали.

В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается.

Вероятно, под завалами разрушенного четырехэтажного дома находятся люди.

На месте работают кинологи и психологи ГСЧС.

В городе Каменское в результате атаки возник пожар на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Также повреждены административное здание и одноэтажный жилой дом.

Атака на Харьковщину

Харьковская область попала под массированный вражеский обстрел. Произошли пожары, есть разрушения зданий и пострадавшие.

Как сообщили в ГосЧС, минувшей ночью российские войска нанесли комбинированный удар по Харькову и Барвенковской, Донецкой, Мерефянской, Высочанской общинах области.

Горели жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили и другие гражданские объекты. Также повреждены многоэтажные и частные жилые дома.

По предварительным данным, пострадали 14 человек, в том числе один ребенок.

На местах происшествия работали подразделения ГосЧС, Нацполиции, медики, волонтеры и коммунальные службы.

Атака на Киев 2 июня 2026 - новости

Как писал Главред, в ночь на 2 июня российские войска совершили очередную комбинированную атаку на Киев с применением баллистического вооружения. В столице раздалась серия взрывов, зафиксированы пожары в разных районах, повреждения гражданской инфраструктуры и перебои с электроснабжением.

По данным ГосЧС, в Киеве в результате российского обстрела 2 июня по состоянию на 08:00 известно о 4 погибших и 58 пострадавших, из них 3 детей.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия масштабных российских обстрелов.

В результате вражеских попаданий повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Подольском, Шевченковском, Оболонском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Печерском и Дарницком районах.

Утром во вторник, 2 июня, российская оккупационная армия снова атаковала Киев баллистикой. После ночных ударов в столице снова прозвучали очень громкие взрывы.

Зачем РФ пугает атаками по Киеву: мнение эксперта

Страна-агрессор Россия использует угрозы новых массированных ударов по Киеву не только для давления на Украину, но и как инструмент влияния на США и Китай. Такое мнение в интервью Главреду высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

По его словам, Кремль пытается убедить международных партнеров в том, что очередная масштабная атака способна сломить сопротивление Украины.

"Путин пытается убедить США и Китай в том, что еще один массированный удар по Украине — и украинцы сдадутся. И своеобразный карт-бланш на это ему дали", — считает эксперт.

Жданов отметил, что особое внимание России к Киеву связано с политическим и символическим значением столицы. По его мнению, Москва стремится создать картинку города в огне и дыме, напоминающую первые часы полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

"При этом она стремится раструбить на весь мир, что Киев разбомблен, напугать, чтобы люди были на нервах. Информационное сопровождение атак – это очень важная составляющая", - подчеркнул эксперт.

О персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа — украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

