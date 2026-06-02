На Днепропетровщине запустили бесплатные социальные автобусы - как они курсируют

Благодаря сотрудничеству местных властей и гуманитарной миссии были организованы бесплатные рейсы для жителей отдаленных сел общины.

Бесплатные автобусные маршруты обеспечивают регулярное сообщение между селами

Кратко:

В общине курсируют бесплатные автобусы до Царичанки

Маршруты курсируют каждую среду и четверг

Остановки: больница, автовокзал, центр

Для жителей сел Царичанской общины организованы регулярные бесплатные автобусные рейсы до поселка Царичанка. Это позволяет людям удобно добраться до больницы, аптек, рынка и государственных учреждений. Социальные маршруты введены благодаря сотрудничеству Царичанского поселкового совета и гуманитарной миссии "Пролиска". Об этом сообщает "Днепр Регион".

Как курсируют автобусы

Перевозки осуществляются еженедельно по двум направлениям, с возвращением в дневное время, что дает пассажирам достаточно времени для решения своих дел в поселке.

Каждый четверг курсирует маршрут "Михайловка — Царичанка". Автобус отправляется в 07:00 из Михайловки и движется через Гнатовку, Кущевку, Бабайковку, Новостроевку и Ивано-Яризовку до Царичанки. Остановки предусмотрены в центре поселка, возле больницы и автовокзала. Обратный рейс отправляется в 13:00 от автовокзала.

Каждую среду выполняется маршрут "Калиновка — Царичанка". Отправление в 07:30 из Калиновки с прохождением через центр Лысковки и Драговку до Царичанки (остановки — центр, больница, автовокзал). Обратный выезд также в 13:00.

Все поездки по этим маршрутам бесплатны. Жителей общины призывают передать информацию пожилым людям, соседям и родственникам, которые нуждаются в транспортной поддержке.

Об источнике: "Днепр Регион" "Днепр Регион" — региональный информационный портал, освещающий события в Днепре и Днепропетровской области. Издание оперативно публикует новости социального, общественного и военного характера, ориентируясь на местную аудиторию. Ресурс функционирует как онлайн-СМИ с регулярными обновлениями ленты новостей.

