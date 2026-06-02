На Днепропетровщине запустили бесплатные социальные автобусы - как они курсируют

Кратко:
- В общине курсируют бесплатные автобусы до Царичанки
- Маршруты курсируют каждую среду и четверг
- Остановки: больница, автовокзал, центр
Для жителей сел Царичанской общины организованы регулярные бесплатные автобусные рейсы до поселка Царичанка. Это позволяет людям удобно добраться до больницы, аптек, рынка и государственных учреждений. Социальные маршруты введены благодаря сотрудничеству Царичанского поселкового совета и гуманитарной миссии "Пролиска". Об этом сообщает "Днепр Регион".
Как курсируют автобусы
Перевозки осуществляются еженедельно по двум направлениям, с возвращением в дневное время, что дает пассажирам достаточно времени для решения своих дел в поселке.
Каждый четверг курсирует маршрут "Михайловка — Царичанка". Автобус отправляется в 07:00 из Михайловки и движется через Гнатовку, Кущевку, Бабайковку, Новостроевку и Ивано-Яризовку до Царичанки. Остановки предусмотрены в центре поселка, возле больницы и автовокзала. Обратный рейс отправляется в 13:00 от автовокзала.
Каждую среду выполняется маршрут "Калиновка — Царичанка". Отправление в 07:30 из Калиновки с прохождением через центр Лысковки и Драговку до Царичанки (остановки — центр, больница, автовокзал). Обратный выезд также в 13:00.
Все поездки по этим маршрутам бесплатны. Жителей общины призывают передать информацию пожилым людям, соседям и родственникам, которые нуждаются в транспортной поддержке.
Другие новости Днепропетровщины
Как писал Главред, утром 31 мая страна-агрессор Россия атаковала Днепр. В результате удара вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.
Кроме того, 21 мая российские оккупанты нанесли удар дронами по Днепру. В результате атаки повреждены многоэтажки, есть раненые.
Напомним, что в ночь на 18 мая российская оккупационная армия нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по Днепру. В городе под вражеский удар попал жилой квартал. Возникли пожары. Есть пострадавшие.
Читайте также:
- Лук вырастет крупным и будет хорошо храниться: чем подкормить его в июне
- Куда на самом деле исчезла техника с ЧАЭС: тайна, которую скрывали годами
- МиГ-29 догнал и сбил "Шахед" над Ровенской областью во время массированной атаки — видео
Об источнике: "Днепр Регион"
"Днепр Регион" — региональный информационный портал, освещающий события в Днепре и Днепропетровской области. Издание оперативно публикует новости социального, общественного и военного характера, ориентируясь на местную аудиторию. Ресурс функционирует как онлайн-СМИ с регулярными обновлениями ленты новостей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред