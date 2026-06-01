Можно ли давать детям пить сок: специалист предупредил родителей о вреде

Врач объяснил, чем может быть опасен напиток, который любят многие дети.

Многие дети любят пить сок. В магазинах даже есть специальные соки для детей, но выяснилось, что это не лучший напиток для малышей. Об этом рассказал детский врач Евгений Комаровский.

Главред узнал, что он на своем YouTube-канале объяснил, почему сок может быть вредным и когда и в каком количестве его все-таки можно давать детям.

"Позиция педиатрических и стоматологических ассоциаций в целом единая. До года сок вообще не рекомендуется. 1-3 года — не более 120 миллилитров в день; 4-6 лет — максимум 120-180 (миллилитров — Главред); 7-18 лет — не более 240 миллилитров в день", — подчеркнул врач.

Почему сок лучше не давать детям

Комаровский отметил, что фруктовые соки содержат быстрые калории, которые легко переесть. Также соки повышают риск кариеса у детей, иногда провоцируют проблемы с аппетитом или вздутие живота.

О персоне: Евгений Комаровский Евгений Комаровский — детский врач, кандидат медицинских наук, врач высшей категории и телеведущий. Методика доктора Комаровского по уходу и воспитанию ребенка отличается простотой, доступностью, эффективностью и адаптированностью к современным условиям и отечественной ментальности. Автор многочисленных научных трудов, а также научно-популярных статей и книг, самая известная из которых — "Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников".

