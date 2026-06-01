Ошибка, которую допускают почти все: при какой температуре следует стирать полотенца

Нет ничего лучше новых полотенец, пушистых, как облако. К сожалению, со временем они теряют свою мягкость и становятся неприятно шершавыми.

https://glavred.info/life/oshibka-kotoruyu-dopuskayut-pochti-vse-pri-kakoy-temperature-sleduet-stirat-polotenca-10769381.html Ссылка скопирована

Как стирать полотенца, чтобы они оставались мягкими / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

видео дня

При какой температуре лучше стирать полотенца

Как правильно просушить полотенца после стирки

Полотенца становятся жесткими и приобретают затхлый запах не только из-за частого использования — чаще всего их портит неправильная стирка. Многие машинально бросают в барабан целую стопку тканей и запускают программу, не задумываясь, что именно температура определяет, останутся ли полотенца мягкими.

Именно поэтому вопрос правильной стирки вновь стал актуальным. Об этом пишет сайт Top.pl.

Оптимальная температура для полотенец

Режимы на 30–40 °C не способны полностью устранить бактерии, которые накапливаются в волокнах после ежедневного использования. Лучший результат дает стирка при 60 °C — такая температура эффективно удаляет грязь и сдерживает развитие микроорганизмов. Перед запуском стоит сверяться с этикеткой: производители часто указывают, какой режим выдерживает ткань.

В то же время 90 °C — это уже крайность. После регулярной стирки на таком уровне полотенца теряют мягкость и становятся жесткими. Такой цикл уместен лишь эпизодически, когда требуется провести глубокую очистку.

Почему важны не только градусы

Проблемы начинаются еще до выбора программы. Перегруженный барабан не дает полотенцам нормально прополоскаться, и остатки средства оседают на волокнах. Именно это часто становится причиной шероховатости и затхлого запаха. Избыток порошка или смягчителя действует так же: покрывает ткань пленкой и лишает ее способности впитывать влагу.

Время от времени стоит выбирать домашние методы очистки — уксус или пищевую соду. Они помогают вернуть полотенцам естественную мягкость без агрессивных добавок. Если хочешь, могу отдельно описать натуральную стирку.

Сушка — финальный этап, который решает все

Полотенца нужно доставать из машины сразу после завершения цикла. Если оставить их внутри, влага и тепло создают идеальные условия для появления плесени. Сушить текстиль лучше в хорошо проветриваемом помещении, а не во влажной ванной. Сушилка придает волокнам пушистость — это один из самых эффективных способов вернуть мягкость.

Смотрите видео о том, как правильно стирать полотенца, чтобы они оставались мягкими и свежими:

Интересное по теме:

Об источнике: Top.pl Top.pl — это польский интернет-портал, специализирующийся на лайфстайл-контенте. Он публикует материалы о кулинарии, садоводстве, стиле жизни, путешествиях, финансах, гороскопах и интересных фактах, ориентируясь на широкую аудиторию, которая ищет практические советы и легкий развлекательный контент.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред