У Путина неожиданно объявили о новом "перемирии": в чем лукавство Кремля

Россия якобы воздержалась от нанесения масштабных ударов по Киеву, утверждают в Кремле.

В Кремле неожиданно заявили о новом "перемирии"

В период празднования Троицы РФ якобы воздержалась от масштабных ударов

Речь шла исключительно об ограничении дальнобойных ударов, говорят в РФ

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в период празднования Троицы Россия якобы воздержалась от нанесения масштабных ударов по Киеву.

По его словам, российское руководство приняло решение не проводить крупную ракетную атаку в рамках однодневного режима прекращения огня, сообщают пропагандисты РФ.

Ушаков утверждает, что информация об этой инициативе была передана специальному представителю президента США Стиву Уиткоффу, который затем проинформировал президента Дональда Трампа.

По словам российского чиновника, речь шла исключительно об ограничении дальнобойных ударов, тогда как боевые действия на линии фронта под действие такого решения не подпадали.

В беседе с пропагандистом Павлом Зарубиным Ушаков также сообщил, что Москва обсуждала с Вашингтоном вопрос американской военной помощи Украине и намерена продолжать такие контакты.

Кроме того, он заявил, что Киев якобы не выполняет договоренности, достигнутые в ходе встречи Путина и Трампа на Аляске.

"Были достигнуты понимания о том, что та или иная сторона будет делать в контексте урегулирования украинского конфликта. Американцы обещали выполнить свою часть этих пониманий, но натолкнулись, как я понимаю, на ряд сложностей, которые, прежде всего, относятся к поведению Киева и реакции Киева на тот или иной зондаж, те или иные обращения американцев.

Киев при этом опирается на безудержную поддержку Европы, и это, очевидно, придает украинской позиции больше упертости, если хотите, и больше негатива", — добавил он.

При этом официальных подтверждений того, что Россия заранее уведомляла Украину о введении какого-либо одностороннего режима прекращения огня, не публиковалось. В то же время украинская разведка ранее сообщала о признаках подготовки Россией нового массированного удара в ближайшее время.

По оценке военного эксперта Александра Коваленко, Россия в последние недели активно накапливала ракеты и беспилотники, сокращая интенсивность ударов. Он считает, что РФ может готовиться к новой масштабной атаке по Украине, имея в резерве не менее 750 дронов и значительный запас другого вооружения.

Как сообщал Главред, ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности о трехдневном перемирии между Украиной и Россией и обмене пленными в формате "1000 на 1000".

Кроме того, российские оккупанты нарушили перемирие и атаковали Украину ракетами и "Шахедами". Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Напомним, что 9 мая российские оккупационные войска почти 20 раз обстреляли Днепропетровскую область из артиллерии и атаковали беспилотниками. В результате ударов есть погибшие и раненые.

О персоне: Юрий Ушаков Юрий Ушаков – российский дипломат, государственный деятель. С мая 2012 года занимает должность помощника президента РФ. В зоне ответственности Ушакова – внешняя политика. В период с 1996 по 1998 год был постоянным представителем России при ОБСЕ, позже, с 1998 по 1999, занимал пост заместителя министра иностранных дел. А с 2008 по 2012 год Ушаков был заместителем руководителя аппарата правительства России, пишет Википедия.

