Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

У Путина неожиданно объявили о новом "перемирии": в чем лукавство Кремля

Алексей Тесля
31 мая 2026, 19:27
google news Подпишитесь
на нас в Google
Россия якобы воздержалась от нанесения масштабных ударов по Киеву, утверждают в Кремле.
Путин, Ушаков, армия РФ
В Кремле неожиданно заявили о новом "перемирии" / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, минобороны РФ

Важно:

  • В период празднования Троицы РФ якобы воздержалась от масштабных ударов
  • Речь шла исключительно об ограничении дальнобойных ударов, говорят в РФ

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в период празднования Троицы Россия якобы воздержалась от нанесения масштабных ударов по Киеву.

По его словам, российское руководство приняло решение не проводить крупную ракетную атаку в рамках однодневного режима прекращения огня, сообщают пропагандисты РФ.

видео дня

Ушаков утверждает, что информация об этой инициативе была передана специальному представителю президента США Стиву Уиткоффу, который затем проинформировал президента Дональда Трампа.

По словам российского чиновника, речь шла исключительно об ограничении дальнобойных ударов, тогда как боевые действия на линии фронта под действие такого решения не подпадали.

В беседе с пропагандистом Павлом Зарубиным Ушаков также сообщил, что Москва обсуждала с Вашингтоном вопрос американской военной помощи Украине и намерена продолжать такие контакты.

Кроме того, он заявил, что Киев якобы не выполняет договоренности, достигнутые в ходе встречи Путина и Трампа на Аляске.

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
/ Инфографика Главреда

"Были достигнуты понимания о том, что та или иная сторона будет делать в контексте урегулирования украинского конфликта. Американцы обещали выполнить свою часть этих пониманий, но натолкнулись, как я понимаю, на ряд сложностей, которые, прежде всего, относятся к поведению Киева и реакции Киева на тот или иной зондаж, те или иные обращения американцев.

Киев при этом опирается на безудержную поддержку Европы, и это, очевидно, придает украинской позиции больше упертости, если хотите, и больше негатива", — добавил он.

Что важно помнить

При этом официальных подтверждений того, что Россия заранее уведомляла Украину о введении какого-либо одностороннего режима прекращения огня, не публиковалось. В то же время украинская разведка ранее сообщала о признаках подготовки Россией нового массированного удара в ближайшее время.

Угроза нового удара РФ: мнение эксперта

По оценке военного эксперта Александра Коваленко, Россия в последние недели активно накапливала ракеты и беспилотники, сокращая интенсивность ударов. Он считает, что РФ может готовиться к новой масштабной атаке по Украине, имея в резерве не менее 750 дронов и значительный запас другого вооружения.

Удары РФ по Украине в ходе "перемирия" — новости по теме

Как сообщал Главред, ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности о трехдневном перемирии между Украиной и Россией и обмене пленными в формате "1000 на 1000".

Кроме того, российские оккупанты нарушили перемирие и атаковали Украину ракетами и "Шахедами". Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Напомним, что 9 мая российские оккупационные войска почти 20 раз обстреляли Днепропетровскую область из артиллерии и атаковали беспилотниками. В результате ударов есть погибшие и раненые.

Читайте также:

О персоне: Юрий Ушаков

Юрий Ушаков – российский дипломат, государственный деятель. С мая 2012 года занимает должность помощника президента РФ. В зоне ответственности Ушакова – внешняя политика.

В период с 1996 по 1998 год был постоянным представителем России при ОБСЕ, позже, с 1998 по 1999, занимал пост заместителя министра иностранных дел. А с 2008 по 2012 год Ушаков был заместителем руководителя аппарата правительства России, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
перемирие война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"До начала следующей зимы": Зеленский заинтриговал заявлением о переговорах с РФ

"До начала следующей зимы": Зеленский заинтриговал заявлением о переговорах с РФ

20:05Украина
На границе строят полигоны и казармы: СМИ узнали, что Путин готовит в Беларуси

На границе строят полигоны и казармы: СМИ узнали, что Путин готовит в Беларуси

17:23Мир
700 километров от фронта: Зеленский подтвердил удар по НПЗ в Саратове

700 километров от фронта: Зеленский подтвердил удар по НПЗ в Саратове

17:21Война
Реклама

Популярное

Ещё
Никакого "алло": как на самом деле правильно начинать телефонный разговор

Никакого "алло": как на самом деле правильно начинать телефонный разговор

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке сонной собаки за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке сонной собаки за 45 с

Как умерла Ольга Бура: что случилось с молодой телеведущий много лет назад

Как умерла Ольга Бура: что случилось с молодой телеведущий много лет назад

Китайский гороскоп на завтра, 1 июня: Драконам - скрытность, Змеям - тусовки

Китайский гороскоп на завтра, 1 июня: Драконам - скрытность, Змеям - тусовки

Историк раскрыл самый большой миф о Киеве, придуманный в СССР — о чем речь

Историк раскрыл самый большой миф о Киеве, придуманный в СССР — о чем речь

Последние новости

20:50

София Ротару показалась в Киеве и призналась в любви

20:30

Судьба готовит щедрый подарок: какой знак зодиака окажется в центре внимания в июне 2026Видео

20:24

Зеленский раскрыл главную проблему ВСУ и неожиданно обратился к США

20:15

Моника Белуччи показала двух красавиц-дочерей

20:05

"До начала следующей зимы": Зеленский заинтриговал заявлением о переговорах с РФ

Чем будут опасны новые ракетные атаки России на Киев: Жданов – о целях ударов и панике в КремлеЧем будут опасны новые ракетные атаки России на Киев: Жданов – о целях ударов и панике в Кремле
19:27

У Путина неожиданно объявили о новом "перемирии": в чем лукавство Кремля

19:15

Далее - ремонт или замена: сколько на самом деле служит АКПП в автоВидео

19:00

Вдова Табачника продает роскошный дом за умопомрачительную сумму: как он выглядитФото

18:32

500 целей в Беларуси: Лукашенко переврал слова Мадяра и оскорбил бойцов ВСУ

Реклама
18:13

Россия создает собственный аналог Starlink: "Флеш" назвал угрозы для Украины

17:28

Саженцы не нужны: как персиковое дерево легко вырастить прямо из косточкиВидео

17:23

На границе строят полигоны и казармы: СМИ узнали, что Путин готовит в Беларуси

17:21

700 километров от фронта: Зеленский подтвердил удар по НПЗ в Саратове

17:10

Настуся или Нася — как ещё можно красиво назвать Анастасию на украинском языке

16:28

Взорван крупный НПЗ, станция нефтепровода и объекты армии РФ: детали ударов

16:27

Пронесся большой смерч на воде: на Полтавщине зафиксировали уникальное явление

16:27

Низкорослые помидоры порадуют богатым урожаем: хитрость правильного пасынкования

16:19

Луганщина под контролем дронов: в Третьем армейском корпусе удивили заявлением

16:18

Трех знаков китайского гороскопа ждет удача и процветание весь июнь 2026 года

15:46

Гороскоп на завтра, 1 июня: Близнецам — радостное событие, Девам — грусть

Реклама
15:27

Создаст вокруг розы барьер, отпугивающий тлю: какое растение посадить рядом

15:17

Разогреет до +29 градусов: когда в Украину придет настоящая жара

15:17

Когда и зачем укрывать картофель: секрет, который увеличит урожай на треть

14:14

Отнимают силы и счастье: какие растения нельзя сажать у окон

14:06

Россия среди белого дня ударила по Днепру: бушует пожар, есть разрушенияФото

13:56

Дроны РФ ударили по Житомирщине: повреждена инфраструктура, одна из громад - без света

13:56

Гороскоп Таро на завтра 1 июня: Овнам - довериться, Козерогу - новые возможности

13:24

Любовный гороскоп с 1 по 7 июня: Весам — эмоции, Скорпионам — обиды

13:17

Завтрак из трёх ингредиентов за 20 минут — рецепт проще простого

13:00

Путинист Джиган рассказал, как спровоцировал голую Собчак в сауне

12:39

В кухонных ящиках будет чистота и идеальный порядок: поможет простой трюк с фольгой

12:32

Потепление на низком старте: когда в Украину ворвётся настоящая летняя погода

12:31

Финансовый гороскоп с 1 по 7 июня: Овнам — заработок, Тельцам — спокойствие

12:29

Срочно нужны были деньги: клиенты ПриватБанка лишились доступа к средствам

11:51

РФ запустила около 4000 воздушных целей по Украине: Киев получил усиление

11:48

Никакого "алло": как на самом деле правильно начинать телефонный разговор

11:38

Гороскоп Таро на неделю с 1 по 7 июня: Близнецам — контроль, а Львам — идеи

11:34

Китайский гороскоп на завтра, 1 июня: Драконам - скрытность, Змеям - тусовки

10:58

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июня: Близнецам — карьера, а Ракам — интуиция

10:54

В РФ горит сверхважный объект: губернатор срочно обратился к россиянам

Реклама
10:21

Мобилизация и бронирование по-новому в Украине: к каким изменениям готовиться с 1 июня

09:49

РФ сгребает ракеты для ударов по Украине: эксперт назвал цель новых атак

09:16

РФ прикрывается инцидентом в Румынии: ISW предупреждает об угрозе для одной из стран

09:02

Как хоронили блогершу Vikunciy: горы цветов и белоснежный гроб

08:58

Россияне вывезли "Орешник" из страны: СМИ выяснили, где Путин прячет комплекс

08:23

Седокову жестко унизили на концерте путинистки Успенской

08:10

Что на самом деле означает встреча Зеленского и Порошенко: Денисенко объяснил важный нюансмнение

07:56

На НПЗ в Саратове разразился мощный пожар после атаки дроновВидео

07:52

Как умерла Ольга Бура: что случилось с молодой телеведущий много лет назадВидео

04:33

Историк раскрыл самый большой миф о Киеве, придуманный в СССР — о чем речьВидео

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять