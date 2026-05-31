Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Создаст вокруг розы барьер, отпугивающий тлю: какое растение посадить рядом

Дарья Пшеничник
31 мая 2026, 15:27
google news Подпишитесь
на нас в Google
Это растение, посаженное у основания куста розы, выполняет сразу несколько функций
Роза, тля
Как защитить розу от тли / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

видео дня
  • Какое растение способно отпугивать тлю от розы
  • На каком расстоянии от розы ее следует высадить

Тля избегает роз, когда рядом растет лаванда — именно это растение формирует с кустом розы самый устойчивый биосимбиоз в саду. Ее эфирные масла создают ароматический барьер, который дезориентирует вредителей, а в то же время привлекает божьих коровок — естественных хищников тли.

В пермакультуре такое сочетание называют растительной гильдией: две культуры работают вместе, образуя микросистему, где каждая выполняет свою роль. Об этом пишет сайт Deccoria.

Как работает биосимбиоз розы и лаванды

В центре гильдии стоит роза — растение, которое нуждается в стабильном питании, солнце и защите от вредителей. Лаванда, посаженная у основания куста, берет на себя сразу несколько функций. Она прикрывает нижние оголенные стебли, уменьшает испарение влаги и сдерживает сорняки. Ее корни не конкурируют с розовыми, а аромат работает как природный репеллент.

В таком взаимодействии проявляется биосимбиоз — система, в которой растения не просто сосуществуют, а усиливают друг друга. Роза получает защиту и более стабильный микроклимат, а лаванда — солнечное место и легкую, хорошо дренированную почву, в которой розы обычно и нуждаются.

Почему именно лаванда — идеальный партнер

Лаванда выделяет летучие соединения, которые отпугивают тлю, но в то же время привлекают полезных насекомых. Божьи коровки и мухи-журчалки активно уничтожают колонии вредителей, не давая им закрепиться на молодых побегах розы. Благодаря этому куст меньше болеет, быстрее восстанавливается после обрезки и обильнее цветет.

Чтобы гильдия работала, лаванду высаживают на расстоянии 30–40 см от ствола, в зоне полного солнца. Такое расстояние позволяет ароматическому растению воздействовать на вредителей, но не мешает розе получать достаточно света.

Общие правила создания гильдии вокруг розы

Гильдию формируют одновременно с посадкой куста или следующей весной. Важно сохранять пространство между растениями, чтобы избежать конкуренции за воду. Ароматические культуры, такие как лаванда или лук-шнитт, размещают ближе, чтобы их запах оставался в пределах кроны. Растения-ловушки, наоборот, высевают дальше, чтобы они оттягивали вредителей от розы, а не к ней.

Главная ошибка садоводов — пытаться посадить слишком много компаньонов сразу. Гильдия требует времени, чтобы сбалансироваться, и полный эффект становится заметным через два-три сезона.

Интересное по теме:

Об источнике: Deccoria

Deccoria.pl — крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.

Ресурс ориентирован на широкую аудиторию — от новичков до опытных пользователей, и ежемесячно привлекает миллионы читателей, помогая им создавать уютный дом и ухоженный сад.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Разогреет до +29 градусов: когда в Украину придет настоящая жара

Разогреет до +29 градусов: когда в Украину придет настоящая жара

15:17Синоптик
Россия среди белого дня ударила по Днепру: бушует пожар, есть разрушения

Россия среди белого дня ударила по Днепру: бушует пожар, есть разрушения

14:06Украина
Потепление на низком старте: когда в Украину ворвётся настоящая летняя погода

Потепление на низком старте: когда в Украину ворвётся настоящая летняя погода

12:32Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке сонной собаки за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке сонной собаки за 45 с

Никакого "алло": как на самом деле правильно начинать телефонный разговор

Никакого "алло": как на самом деле правильно начинать телефонный разговор

Историк раскрыл самый большой миф о Киеве, придуманный в СССР — о чем речь

Историк раскрыл самый большой миф о Киеве, придуманный в СССР — о чем речь

Как умерла Ольга Бура: что случилось с молодой телеведущий много лет назад

Как умерла Ольга Бура: что случилось с молодой телеведущий много лет назад

Поможет ли кофейная гуща избавиться от муравьев: миф или полезный лайфхак

Поможет ли кофейная гуща избавиться от муравьев: миф или полезный лайфхак

Последние новости

15:46

Гороскоп на завтра, 1 июня: Близнецам — радостное событие, Девам — грусть

15:27

Создаст вокруг розы барьер, отпугивающий тлю: какое растение посадить рядом

15:17

Разогреет до +29 градусов: когда в Украину придет настоящая жара

15:17

Когда и зачем укрывать картофель: секрет, который увеличит урожай на треть

14:14

Отнимают силы и счастье: какие растения нельзя сажать у окон

Чем будут опасны новые ракетные атаки России на Киев: Жданов – о целях ударов и панике в КремлеЧем будут опасны новые ракетные атаки России на Киев: Жданов – о целях ударов и панике в Кремле
14:06

Россия среди белого дня ударила по Днепру: бушует пожар, есть разрушенияФото

13:56

Дроны РФ ударили по Житомирщине: повреждена инфраструктура, одна из громад - без света

13:56

Гороскоп Таро на завтра 1 июня: Овнам - довериться, Козерогу - новые возможности

13:24

Любовный гороскоп с 1 по 7 июня: Весам — эмоции, Скорпионам — обиды

Реклама
13:17

Завтрак из трёх ингредиентов за 20 минут — рецепт проще простого

13:00

Путинист Джиган рассказал, как спровоцировал голую Собчак в сауне

12:39

В кухонных ящиках будет чистота и идеальный порядок: поможет простой трюк с фольгой

12:32

Потепление на низком старте: когда в Украину ворвётся настоящая летняя погода

12:31

Финансовый гороскоп с 1 по 7 июня: Овнам — заработок, Тельцам — спокойствие

12:29

Срочно нужны были деньги: клиенты ПриватБанка лишились доступа к средствам

11:51

РФ запустила около 4000 воздушных целей по Украине: Киев получил усиление

11:48

Никакого "алло": как на самом деле правильно начинать телефонный разговор

11:38

Гороскоп Таро на неделю с 1 по 7 июня: Близнецам — контроль, а Львам — идеи

11:34

Китайский гороскоп на завтра, 1 июня: Драконам - скрытность, Змеям - тусовки

10:58

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июня: Близнецам — карьера, а Ракам — интуиция

Реклама
10:54

В РФ горит сверхважный объект: губернатор срочно обратился к россиянам

10:21

Мобилизация и бронирование по-новому в Украине: к каким изменениям готовиться с 1 июня

09:49

РФ сгребает ракеты для ударов по Украине: эксперт назвал цель новых атак

09:16

РФ прикрывается инцидентом в Румынии: ISW предупреждает об угрозе для одной из стран

09:02

Как хоронили блогершу Vikunciy: горы цветов и белоснежный гроб

08:58

Россияне вывезли "Орешник" из страны: СМИ выяснили, где Путин прячет комплекс

08:23

Седокову жестко унизили на концерте путинистки Успенской

08:10

Что на самом деле означает встреча Зеленского и Порошенко: Денисенко объяснил важный нюансмнение

07:56

На НПЗ в Саратове разразился мощный пожар после атаки дроновВидео

07:52

Как умерла Ольга Бура: что случилось с молодой телеведущий много лет назадВидео

04:33

Историк раскрыл самый большой миф о Киеве, придуманный в СССР — о чем речьВидео

04:25

Троица-2026: что нельзя делать в праздник 31 мая

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке сонной собаки за 45 с

03:53

Регионы под атакой магнитной бури: когда закончится шторм

03:31

Главные скандалисты: два знака зодиака, которые все время вступают в конфликты

03:25

Самолеты готовы к обстрелу: когда начнется комбинированная атака на Украину

03:11

Обладают железным характером: люди, родившиеся в 4-м месяце, самые сильные

01:50

Научная сенсация: новый вирус удивил исследователей способом выживания

30 мая, суббота
23:48

Самый опасный район Киева: почему РФ массированно бьет по одной локации

22:52

Путин загнал себя в тупик в Украине: в WP раскрыли главную проблему РФ

Реклама
22:23

Вместо пользы — вред: какие растения и овощи нельзя удобрять золой

21:31

Месть "бучанским мясникам": СБС мощно ударили по базе 64-й бригады РФВидео

21:28

Слишком наивные: какие знаки зодиака слишком быстро доверяют другим людям

20:25

Угроза массированного удара РФ: Зеленский назвал вероятные сроки обстрелаВидео

19:52

Ливни и грозы будут отступать: известна дата внезапного потепления

19:40

Уксус больше не нужен: стиральная машина засияет с одним простыми методомВидео

19:37

Приметы и фэн-шуй: какие популярные предметы в доме приносят несчастье

19:11

Не Банковая и не Рада: названы истинные цели нового удара РФ по Киеву

19:10

Почему Кремль сам подогревает слухи о двойниках Путина: неожиданная версиямнение

18:48

Телефон подключили к двум зарядкам одновременно и раскрыли "секрет"

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости Черкассы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять