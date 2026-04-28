Что добавить в яму при посадке розы: один ингредиент решает все

Константин Пономарев
28 апреля 2026, 19:03
Опытные садоводы рассказали, что добавить в яму при посадке розы, как подготовить почву и правильно посадить куст, чтобы он быстро прижился.
Эксперты по садоводству рассказали, что добавить в яму при посадке розы / Коллаж Главред, фото: Pexels, Peter Beales Roses

Вы узнаете:

  • Что добавить в яму при посадке розы для пышного цветения
  • Что на самом деле влияет на укоренение розы
  • Почему роза может не прижиться даже при хорошем уходе

Посадка розы может казаться простой только на первый взгляд, но именно от первых шагов зависит, то как куст приживется. Эксперты по садоводству рассказали, что положить в яму для посадки роз и как избежать распространенных ошибок, которые мешают растению.

В основе правильного подхода лежит грамотный выбор места, подготовка почвы и понимание, какое удобрение любят розы при посадке. При этом мнения специалистов расходятся. Одни делают упор на богатую питательную смесь, другие уверены, что достаточно минимальной подготовки и правильного ухода после высадки. Об этом в материале Главреда.

Что добавить в яму при посадке розы: проверенные варианты от садоводов

Один из классических способов подробно объясняет, что нужно положить в лунку, чтобы обеспечить кусту питание на годы вперед. Эксперт по садоводству из канала GradinaMax UA отмечает, что для этого готовят специальную смесь:

  • одна часть местного грунта;
  • одна часть компоста или перегноя;
  • одна часть торфа или дерновой земли.

Дополнительно в смесь могут добавить немного древесной золы и осенние удобрения (азот, фосфор и калий) для растений. При этом важно не переборщить, ведь избыток щелочи может навредить. По словам специалиста, розы предпочитают слабокислую почву.

Садовод также отмечает, что особенно хорошо растения реагируют на органику. Например, перепревший конский навоз. Именно такие компоненты чаще всего рекомендуют, отвечая на вопрос, какое удобрение любят розы при посадке.

Как правильно посадить розы в открытый грунт: пошаговая схема

Перед тем как правильно посадить розы в открытый грунт, важно выбрать подходящее место. В видео канала отмечается, что участок должен быть хорошо освещенным, защищенным от холодных ветров и с качественным дренажем без застоя воды.

"Если почва неплодородная и очень бедная, то ее можно перекопать, внеся при перекопке немного компоста или перегноя", - говорит садовод.

По его словам, яму рекомендуется делать диаметром около 50–60 см и глубиной примерно 30 см. Внутри формируют посадочный конус, на который устанавливают саженец, аккуратно расправляя корни.

Яму для посадки роз рекомендуется делать диаметром около 50–60 см / Фото: Peter Beales Roses

Далее растение засыпают почвой, избегая пустот между корнями, а место прививки размещают на 2–3 см ниже уровня земли. После посадки куст обильно поливают, иногда добавляя укоренитель для лучшей приживаемости.

Что положить в лунку для посадки роз: минимализм

Интересно, что существует и противоположный подход к вопросу, что положить в лунку для посадки роз. Как утверждается в видео канала "Полезное ТВ", в некоторых случаях можно вообще не добавлять удобрения в яму.

Садовод рекомендует сосредоточиться на другом. По его мнению нужно заранее замочить саженец в растворе укоренителя, укоротить корни и побеги до 25–30 см и после посадки хорошо утрамбовать почву. Также он советует обильно полить растение, примерно 5 литрами воды на куст.

"Также желательно сразу замульчировать эти ямки сеном, соломой или скошенными и высушенными сорняками. Главное, чтобы в них не было семян. Это поможет дольше удерживать влагу, а мульча предотвратит уплотнение и образование корки на поверхности почвы. Под мульчей земля будет всегда рыхлой. Также, если в вашем регионе по прогнозу погоды еще намечаются весенние возвратные заморозки, то обязательно нужно сделать над вашей розой укрытие", - говорит садовник.

По мнению автора ролика, роза лучше адаптируется в естественном грунте, а подкормки эффективнее вносить уже в процессе роста.

Что насыпать в яму при посадке розы: метод, который удивил экспертов

Отдельного внимания заслуживает и более простой способ посадки, который показал неожиданные результаты. В материале "Идеальное отверстие для розы" Сатиша Прабху, специалиста Каролинского общества любителей роз, описывается упрощенная техника.

Роза посаженная по примеру Сатиша Прабху / Фото: Roses.org

Согласно источнику, достаточно выкопать яму примерно 45×45×30 см, добавить немного качественной почвосмеси или компоста и перемешать ее с вынутым грунтом. После посадки уровень почвы можно слегка приподнять и дополнительно замульчировать поверхность.

Несмотря на минимальные усилия, такие розы успешно приживаются даже среди камней и активно растут.

Виды роз / Инфографика: Главред

Ранее Главред писал о том, что специалисты назвали лучшее время для черенкования роз. Подобный способ размножения позволяет получить новое растение из части побега материнского куста и сохранить любимый сорт бесплатно. Однако успех во многом зависит от сроков.

Также сообщалось о том, что розы нужно поливать в одно время суток. Цветы склонны быстро терять влагу, что может вызывать увядание, побледнение листвы и замедление роста.

"Мы отвергаем": Израиль резко ответил на обвинения Украины по ворованному зерну

"Мы отвергаем": Израиль резко ответил на обвинения Украины по ворованному зерну

20:35Мир
ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК после почти 60 лет членства

ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК после почти 60 лет членства

18:55Экономика
В разведке раскрыли новые планы Кремля на войну против Украины: документы Генштаба РФ

В разведке раскрыли новые планы Кремля на войну против Украины: документы Генштаба РФ

18:44Война
Реклама

Популярное

Ещё
Украина официально присоединила к себе ряд регионов современной России — о чем речь

Украина официально присоединила к себе ряд регионов современной России — о чем речь

"В нашей семье пополнение": Могилевская решилась на важный шаг

"В нашей семье пополнение": Могилевская решилась на важный шаг

В Туапсе прогремели десятки взрывов, вспыхнул новый пожар на НПЗ: что известно

В Туапсе прогремели десятки взрывов, вспыхнул новый пожар на НПЗ: что известно

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 37 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 37 с

Привычки из СССР, ведущие к бедности: от чего уже давно следует отказаться

Привычки из СССР, ведущие к бедности: от чего уже давно следует отказаться

Последние новости

20:42

Почему в Украине так много рыбаков: неочевидная причина, еще со времен СССР

20:35

"Мы отвергаем": Израиль резко ответил на обвинения Украины по ворованному зерну

20:22

Украинский VR-фильм о войне стал победителем премии The Webby Awards-2026Видео

20:05

"Крестница" Путина поблагодарила его, что не сидит в тюрьме - громкое заявление Собчак

19:43

Заморозки усилятся: на Днепропетровщину надвигается холодная воздушная масса

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
19:42

Чтобы клубника не гнила: как правильно обработать и хранить ягоды в холодильнике

19:36

Самые дорогие города мира: что можно купить за миллион долларов

19:28

Могут ли снять санкции с РФ: появился неожиданный прогнозВидео

19:10

Что стоит за ударами по Крыму и информационной паузой: Коваленко назвал причинумнение

Реклама
19:03

Что добавить в яму при посадке розы: один ингредиент решает всеВидео

18:55

ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК после почти 60 лет членства

18:51

В солнце и в дождь: стильные образы на капризную весну 2026

18:45

Химия больше не нужна: один продукт из холодильника спасёт розы от чёрного грибкаВидео

18:44

В разведке раскрыли новые планы Кремля на войну против Украины: документы Генштаба РФ

18:42

Действительно ли рассыпанная соль предвещает беду: объяснение древнего суеверия

18:38

РФ строит базу для реактивных "Шахедов" в 100 км от Украины - что известно

18:36

Эвакуация в Туапсе: после удара ВСУ горящая нефть разлилась по улицам города

18:30

"Килзона" расширяется: ВСУ готовят новую линию обороны, что происходит на фронте

18:21

Таргариены раздали жару: вышел эпичный трейлер 3 сезона "Дома Дракона"Видео

18:08

Дожди и заморозки: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

Реклама
18:02

Совместное управление Запорожской АЭС с россиянами — Зеленский сделал заявление

17:46

"Скучает по дому": Тодоренко взвыла за Украиной и решилась на риск

17:35

Лаванда будет пышно цвести годами: опытные садоводы раскрыли секрет полива 8:8:8

17:31

Смерть Роксоланы была непростой: что на самом деле случилось с женой СулейманаВидео

17:16

Как удалить известковый налет в унитазе за 30 секунд: самый эффективный лайфхак

17:06

"Помогут" соперники: как "Шахтер" может выйти в Лигу чемпионов без очереди

17:06

Трамп раскрыл королю Великобритании реальные цели Путина в войне - The Sun

16:58

На дне озера нашли идеально сохраненный город: как он выглядитВидео

16:54

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке трех детей за 15 с

16:50

Снег и заморозки накроют Ровенскую область: синоптики предупреждают о непогоде

16:46

Кухонные ящики будут оставаться чистыми месяцами: поможет простой трюк с фольгой

16:41

Главный конкурент LELEKA указал ее место на Евровидении 2026: "Желаю быть сильной"

16:39

Цены на популярное мясо в Украине выросли: сколько будет стоить килограмм

16:19

Ударят аномальный холод и грозы: синоптики предупредили о непогоде Черкасской области

16:14

Избегают отца: дочки Кидман и Урбана жестко отреагировали на их развод

16:12

На Житомирщине ударят заморозки, однако синоптики предупреждают об еще одной опасности

16:00

Доллар и евро внезапно обвалились после взлета: новый курс валют на 29 апреля

15:49

В Полтавскую область возвращается тепло: когда температура повысится

15:45

Такого не было 66 лет: на Львовщину налетела волна холода с заморозками

15:14

Трем знакам зодиака уготован мощный приток денег: кому повезет

Реклама
15:09

Китайский гороскоп на май 2026: Петухам - расходы, Собакам - встреча

15:00

Сложно подобрать слова: приемная дочь Джоли рассказала об отношениях с актрисойВидео

14:54

Спасенная собака поняла, что у нее есть дом: ее реакция довела до слезВидео

14:41

Взрослая дочь Мэттью Макконахи удивила блестящей красотой

14:40

Православный календарь на май 2026: когда Вознесение и Троица

14:37

В Киеве прогремели взрывы, поднялся дым: есть пострадавшие и разрушенияФото

14:30

Враг продвинулся сразу возле двух ключевых городов: в DeepState раскрыли детали

14:26

На севере Украины строят гигантскую линию обороны - есть ли угроза наступления РФ

14:20

Бюджетная намазка на хлеб из 5 ингредиентов: рецепт за 10 минут

14:17

"Кто ты вообще": блогерша пожаловалась на Славу Демина

