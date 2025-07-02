Розы нужно поливать в одно время суток: что надо знать, чтобы не угробить цветы

Вы узнаете:
- От времени суток полива зависит здоровье кустов и риск развития болезней
- Полив в середине дня, когда солнце наиболее активно, может нанести вред
Розы склонны быстро терять влагу, что может вызывать увядание, побледнение листвы и замедление роста. Если вы заметили подобные симптомы, возможно, растения просто нуждаются в дополнительном поливе.
Но важно не только сколько поливать эти цветы, но и когда это делать — от времени суток зависит здоровье кустов и риск развития болезней, пишет издание Express.
Лучшее время для полива роз — утро. Это позволяет влаге на листьях испариться до наступления вечера, снижая вероятность грибковых заболеваний, таких как черная пятнистость и мучнистая роса. Кроме того, прохладное утреннее солнце замедляет испарение воды из почвы, благодаря чему корни успевают впитать больше влаги.
Полив в середине дня, когда солнце наиболее активно, может нанести вред — капли воды на листьях могут сработать как линзы и вызвать ожоги, что портит внешний вид растения. Поэтому лучше избегать полива в жару.
Если утренний полив невозможен, подойдет вечернее время, когда солнце уже село. Однако и тут есть нюанс: влажная почва ночью может привлечь слизней и других вредителей, которые повредят соседние растения.
По информации Королевского садоводческого общества (RHS), розы обладают глубокой корневой системой и летом нуждаются в значительном количестве влаги. При поливе стоит направлять воду непосредственно к основанию куста, избегая попадания на листья и бутоны — это помогает предотвратить грибковые инфекции и экономит воду.
Уже укоренившиеся розы рекомендуется поливать раз в неделю в засушливую погоду, давая им хорошее насыщение водой, а не частые поверхностные поливы.
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Об источнике: Express.co.uk
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