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Розы нужно поливать в одно время суток: что надо знать, чтобы не угробить цветы

Алексей Тесля
2 июля 2025, 15:20обновлено 2 июля, 15:54
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Если утренний полив невозможен, подойдет вечернее время, когда солнце уже село.
Розы
Как правильно поливать розы / коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Вы узнаете:

  • От времени суток полива зависит здоровье кустов и риск развития болезней
  • Полив в середине дня, когда солнце наиболее активно, может нанести вред

Розы склонны быстро терять влагу, что может вызывать увядание, побледнение листвы и замедление роста. Если вы заметили подобные симптомы, возможно, растения просто нуждаются в дополнительном поливе.

Но важно не только сколько поливать эти цветы, но и когда это делать — от времени суток зависит здоровье кустов и риск развития болезней, пишет издание Express.

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Лучшее время для полива роз — утро. Это позволяет влаге на листьях испариться до наступления вечера, снижая вероятность грибковых заболеваний, таких как черная пятнистость и мучнистая роса. Кроме того, прохладное утреннее солнце замедляет испарение воды из почвы, благодаря чему корни успевают впитать больше влаги.

Виды роз
/ Инфографика: Главред

Полив в середине дня, когда солнце наиболее активно, может нанести вред — капли воды на листьях могут сработать как линзы и вызвать ожоги, что портит внешний вид растения. Поэтому лучше избегать полива в жару.

Если утренний полив невозможен, подойдет вечернее время, когда солнце уже село. Однако и тут есть нюанс: влажная почва ночью может привлечь слизней и других вредителей, которые повредят соседние растения.

По информации Королевского садоводческого общества (RHS), розы обладают глубокой корневой системой и летом нуждаются в значительном количестве влаги. При поливе стоит направлять воду непосредственно к основанию куста, избегая попадания на листья и бутоны — это помогает предотвратить грибковые инфекции и экономит воду.

Уже укоренившиеся розы рекомендуется поливать раз в неделю в засушливую погоду, давая им хорошее насыщение водой, а не частые поверхностные поливы.

Смотрите видео - самые красивые розы на новом участке:

Розы не зря называют поистине королевскими цветами в саду. О лучших сортах, нюансах ухода за ними и поделюсь личным опытом их выращивания говорится в материале на YouTube-канале Магия растений.

Mary Ann – эта роза олицетворяет настоящий английский стиль теплый абрикосово-розовый оттенок и густой, чашевидный бутон придают ей особое очарование. Она растет уже не первый год: отлично переносит зиму, цветет волнообразно, а аромат у нее нежный и тонкий.

Darcey Bussell одна из самых эффектных английских роз. Её насыщенный темно-красный цвет и классическая форма бутонов создают по-настоящему роскошное впечатление. Цветет обильно и прекрасно выдерживает жаркие летние дни.

Ранее Главред писал о том, как правильно обрезать цветы. Одно простое действие поможет сохранить цветы свежими в течение значительно более долгого времени.

Напомним, ранее сообщалось о том, что муравьи будут обходить десятой дорогой, если опрыскать растения и цветы натуральным средством. Если принять меры предосторожности, то муравьи не вернутся в ваш сад и огород.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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