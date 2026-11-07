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Трубы могут лопнуть, а растения погибнуть: что нужно срочно сделать на даче

Марина Иваненко
7 ноября 2026, 17:50
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Подготовка дачи к зиме: как защитить трубы от морозов, сохранить садовую технику, подготовить растения и теплицу к холодам.
Как подготовить дачу к зиме
Как подготовить дачу к зиме / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Что нужно сделать на даче до наступления морозов
  • Как защитить водопровод, технику и многолетники
  • Чем удобрить почву в теплице перед зимой

Осенняя подготовка дачного участка помогает избежать многих проблем после зимних морозов. До наступления холодов важно позаботиться о водопроводе, скважине, садовой технике, многолетних растениях и почве в теплице. Если вовремя выполнить основные работы, весной не придется тратить время и деньги на ремонт поврежденного оборудования и восстановление посадок. Главред расскажет подробнее.

Практическими рекомендациями по подготовке дачного хозяйства к зиме поделился автор YouTube-канала "Наша дача!". Он подчеркивает, что ноябрь - важный период для завершения сезонных работ. Не стоит ждать сильных морозов, ведь оставшаяся в трубах вода, незащищенная техника и неправильно подготовленные растения могут не пережить холодное время года.

видео дня

Как подготовить водопровод и садовую технику к морозам

Одна из важнейших осенних работ - защита водопроводной системы и оборудования от замерзания. Вода при превращении в лед увеличивается в объеме, из-за чего могут треснуть пластиковые и металлические детали, повредиться трубы и накопительные баки.

Перед зимой необходимо полностью слить воду из внутреннего водопровода, кранов, трубок и бойлера. Если дом не будет отапливаться постоянно, не стоит полагаться только на электрические обогреватели. В случае длительного отключения электроэнергии температура внутри помещения может быстро снизиться, а вода в системе замерзнет.

Отдельного внимания требует скважина. Перед зимой её нужно обесточить, а наружный выход трубы защитить от промерзания. Для этого можно использовать агроволокно (спанбонд), которым тщательно обматывают открытые элементы конструкции.

Не менее важно подготовить садовые опрыскиватели и другой инвентарь. Простого слива жидкости из резервуара недостаточно, поскольку вода может оставаться внутри насоса, клапанов и соединений. Поэтому оборудование необходимо разобрать в соответствии с инструкцией производителя, очистить, продуть и убедиться, что внутри не осталось влаги. По возможности снимают подвижные детали, в частности педали и рычаги. Это поможет избежать повреждения пластикового корпуса во время морозов.

Какие многолетние растения стоит пересадить и обрезать в ноябре

Ноябрь также подходит для завершения отдельных работ с многолетними растениями. Прежде всего стоит оценить условия, в которых растут декоративные кустарники и цветы, а также подготовить их к зимнему покою.

Например, гортензии, растущие в глубокой тени под большими деревьями, можно перенести на более освещенное место. Достаточное количество света способствует лучшему развитию куста и формированию пышных соцветий. Среди сортов, привлекающих внимание садоводов, есть Pink and Rose.

В то же время при пересадке важно учитывать погодные условия, состояние почвы и особенности конкретного вида гортензии. Не стоит проводить эту работу во время промерзания земли или перед резким похолоданием.

Клематисы третьей группы обрезки требуют значительно меньшей подготовки к холодам. Их побеги можно обрезать, оставив примерно 5 см над поверхностью земли. Такие растения цветут на побегах текущего года, поэтому сильная осенняя обрезка не помешает их развитию в следующем сезоне. Срезанные остатки можно отправить на компост, если они не имеют признаков заболеваний.

Отдельно нужно позаботиться о клубневых цветах, которые не выдерживают сильных морозов в открытом грунте. В частности, это касается кал. Их клубни следует осторожно выкопать, очистить от остатков земли и подготовить к зимнему хранению. Лучше всего подойдет прохладное помещение - кладовая или подвал с температурой до +10 °C. Важно также не допускать избыточной влажности, чтобы посадочный материал не начал гнить.

Видео о том, что нужно сделать на даче до морозов, можно посмотреть здесь:

Что сделать в теплице перед зимой для будущего урожая

Теплица требует отдельной подготовки, ведь в отличие от открытых грядок, её почва не получает достаточного количества естественных осадков. Поэтому перед зимой важно не только убрать остатки растений, но и позаботиться о плодородии земли и её увлажнении.

Прежде всего нужно демонтировать системы капельного орошения, очистить их и тщательно просушить. Вода, оставшаяся внутри трубок и соединений, может замерзнуть и повредить систему.

Следующий этап - восстановление плодородия почвы. Для этого можно использовать гранулированный куриный помет. Его равномерно распределяют по поверхности грядок из расчета 200 г на 1 кв. м, после чего почву глубоко перекапывают. Органическое удобрение поможет обогатить почву питательными веществами, необходимыми для развития растений в следующем сезоне. Важно соблюдать рекомендуемую дозировку и учитывать состав конкретного удобрения.

Еще одна важная работа - влагозарядный полив. Почву в теплице нужно хорошо увлажнить, чтобы вода проникла примерно на 20 см вглубь. Для этого можно оставить распылитель работать в течение достаточного времени, контролируя степень увлажнения почвы.

Достаточное количество влаги помогает поддерживать активность почвенной микрофлоры. Благодаря этому органические вещества постепенно разлагаются, а почва сохраняет благоприятные условия для будущих посадок.

Осенняя подготовка дачи состоит из нескольких важных этапов: защиты водопровода и техники, ухода за многолетниками и восстановления почвы в теплице. Выполнение этих работ до наступления устойчивых морозов поможет сохранить хозяйство и облегчить начало нового садово-огородного сезона.

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Об источнике: YouTube-канал "Наша дача!"

На YouTube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству.

Ведёт канал его автор по имени Валерий.

"Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь, и будем выращивать вместе", - написал он в своём профиле.

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