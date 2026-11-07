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РФ инициировала встречу лидеров, но без Украины: кто проведет переговоры с Путиным

Анна Косик
7 ноября 2026, 14:11
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СМИ выяснили, на чем сосредоточится кремлевский диктатор в ходе переговоров.
РФ инициировала встречу лидеров, но без Украины: кто проведет переговоры с Путиным
Уже в ноябре Путин может попытаться воспользоваться переговорами на уровне лидеров / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Китай допускает возможность проведения трехстороннего саммита в рамках АТЭС
  • Больше всего от встречи Трампа, Си и Путина может выиграть Кремль

Трехсторонняя встреча главы КНР Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и главы страны-агрессора России, кремлевского диктатора Владимира Путина может состояться в этом месяце в Шэньчжэне в рамках саммита АТЭС.

Окончательных договоренностей о формате пока нет. Об этом пишет индийское издание The Hindu. Пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин поддерживает связь с соответствующими сторонами по поводу возможной встречи.

видео дня

Ожидается, что Трамп прибудет в Шэньчжэнь на третью в этом году встречу с Си Цзиньпином. Визит проходит на фоне приближающегося конца хрупкого торгового перемирия между США и Китаем, срок которого истекает в январе.

Зачем Пекину и Москве трехсторонний саммит

Трамп, находясь в Китае, заявлял о заинтересованности во встрече с Си Цзиньпином и Путиным для обсуждения контроля над ядерным оружием. Путин же сосредоточен на обсуждении войны в Украине без участия Киева за столом переговоров.

Директор китайской программы Центра Стимсона Сунь Юнь считает, что встреча все-таки состоится, а Пекин тщательно ее срежиссирует.

"Я думаю, это произойдет. Вопрос лишь в формате и содержании. Китай стремится создать нужную картинку, но без лишних затрат", - отметила она.

Бывший высокопоставленный чиновник Госдепартамента США в администрации Барака Обамы, а ныне ведущий эксперт Института политики Азиатского общества Денни Рассел убежден, что инициатива исходит от Москвы.

"Президент Путин выиграет от трехсторонней встречи больше всех, и россияне явно являются главными инициаторами ее проведения, что стало бы для них дипломатическим успехом", - считает Рассел.

По его словам, Трампу с его слабостью к авторитарным сильным лидерам такая встреча понравилась бы, хотя советники предостерегают президента от обсуждения Украины в таком формате.

Сунь Юнь добавляет, что Россия, вероятно, попытается сблизить позиции США и Китая с точкой зрения Москвы по Украине, поэтому Пекину придется сдерживать российские манипуляции. В то же время Китай не будет вступать в переговоры о контроле над вооружениями, Украине или Иране, ограничившись стандартными дипломатическими фразами.

Самым большим вызовом для Пекина эксперт называет восприятие этого события в мире: саммит не должен выглядеть так, будто три великие державы делят мир.

Старший директор китайской программы Фонда защиты демократии Крейг Синглтон считает, что встреча может свестись к совместной фотосессии, которая позволит Путину появиться рядом с лидерами США и Китая.

"Но подобные фотосессии имеют всё меньшую дипломатическую отдачу. Зрелище может быть историческим, но без каких-либо весомых последствий", - подытожил Синглтон.

РФ инициировала встречу лидеров, но без Украины: кто проведет переговоры с Путиным
Позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Могут ли США, Китай и Россия разделить мир

Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду отметил, что не слишком верит в сценарий новой "Ялты", ведь определяющую роль в мире играет экономика, а не ядерное оружие.

"Экономический вес США и Китая в мире является определяющим. Путин пытается убедить всех, что Россия такая же, как и США с Китаем, потому что у нее есть ядерное оружие. Но поскольку ядерное оружие никогда не будет использовано, значение этого фактора существенно снижается", - подчеркнул дипломат.

Говоря о реальном весе Москвы, Огрызко обратил внимание на её полную зависимость от Пекина.

"В экономическом плане Россия ничтожна: если бы Китай захотел прекратить войну, она бы закончилась через несколько недель, потому что без китайской помощи россияне ничего бы не смогли сделать, совершенно ничего", - пояснил он.

Именно поэтому, по мнению эксперта, Путину не стоит рассчитывать на равноправный диалог с лидерами США и Китая.

"Поэтому ставить Путина наравне с собой и о чём-либо с ним договариваться Трамп и Си Цзиньпин не будут", - подытожил Огрызко.

Встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина - что известно

Как сообщал Главред, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предупредил, что встреча лидеров США, Китая и России может затянуть войну. По мнению главы МИД, приглашение Путина на переговоры с президентами США и Китая лишь укрепило бы его международный авторитет. Киев же поддерживает трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России.

Украинские эксперты неоднозначно оценивают перспективы такого саммита. Политолог Владимир Фесенко считает, что от встречи трех лидеров сенсаций ждать не стоит.

Между тем в Европе опасаются новых шагов Вашингтона навстречу Кремлю. По данным The New York Times, Трамп может пойти на новые уступки Путину. Украинские чиновники, как пишет издание, опасаются нового саммита во Флориде.

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Об источнике: The Hindu

The Hindu - индийская ежедневная газета на английском языке, принадлежащая компании The Hindu Group; её штаб-квартира расположена в городе Ченнаи (штат Тамилнад). Издание было основано как еженедельник в 1878 году группой из шести человек (известной как "Triplicane Six"), а в 1889 году превратилось в ежедневную газету, пишет Википедия.

Она входит в число ведущих индийских газет, имеющих статус официального источника информации (так называемых "newspapers of record").

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