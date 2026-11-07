Умерла мать путинистки Марии Шукшиной - Лидия Федосеева-Шукшина

Накануне российская актриса попала в больницу в тяжелом состоянии.

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Умерла Лидия Федосеева-Шукшина / Коллаж Главред, фото 24СМИ,

Кратко:

От чего скончалась путинистка Шукшина

Что известно о ее смерти

Мать путинистки Марии Шукшиной Лидия Федосеева-Шукшина умерла в террористической России.

Об этом сообщают российские пропагандисты.

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По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Близкие актрисы пока не комментировали случившееся.

Умерла Лидия Федосеева-Шукшина / Telegram-канал 112

Ранее стало известно, что путинистку госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Также уже долгие годы СМИ писали о том, что рядом с актрисой находилась только младшая дочь Ольга Васильевна, которая ухаживает за матерью. В то же время старшая дочь - Мария Шукшина, известная своими пропагандистскими высказываниями и поддержкой войны против Украины, не участвовала в уходе за больной матерью.

Кроме того, между ними уже несколько лет длится публичный конфликт из-за наследства и московской недвижимости, из-за чего отношения практически разорваны. Поэтому Лидия Федосеева-Шукшина решила заранее подготовиться к смерти и передала накануне дочери Ольге почти миллион рублей.

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О персоне: Лидия-Федосеева Шукшина Лидия Федосеева-Шукшина - советская и российская киноактриса; народная артистка РСФСР (1984). В фильмах она играла народных героинь - простых русских женщин, таких как Нюра в картине "Печки-лавочки" (1972) и Люба Байкалова в драме "Калина красная" (1973). После смерти Шукшина в 1974 году Лидия Федосеева взяла двойную фамилию Федосеева-Шукшина.

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