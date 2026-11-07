Как сделать полотенца мягкими, как в отеле: простой трюк сэкономит время на сушке

Одно движение перед тем, как развесить белье, сокращает время сушки полотенец.

https://glavred.info/life/kak-sdelat-polotenca-myagkimi-kak-v-otele-prostoy-tryuk-sekonomit-vremya-na-sushke-10810139.html Ссылка скопирована

Простое правило сушки полотенец / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

Что нужно сделать перед тем, как развесить полотенца

Почему после сушки ткань полотенец становится жесткой

Чтобы полотенца высохли быстрее и остались мягкими, перед тем как вешать их на сушилку, каждое нужно несколько раз энергично встряхнуть. Этот прием занимает около пяти секунд, но дает невероятный эффект.

Главред узнал, что такой совет дала британская телеведущая и эксперт по уборке Линси Кромби. Об этом пишет издание Express.

видео дня

Зачем встряхивать полотенца перед сушкой

Совет эксперта становится актуальным в холодное время года. Когда погода не позволяет сушить белье на улице, вещи в квартире сохнут долго, а ткань после этого часто становится жесткой.

Как сделать полотенца снова мягкими / Инфографика: Главред

Эффект объясняется простой физикой. Резкий взмах мокрой тканью в воздухе разъединяет волокна, которые слиплись во время стирки и отжима. Благодаря этому площадь поверхности материала увеличивается, а воздух лучше проходит сквозь ткань. Влага испаряется быстрее, поэтому полотенце успевает высохнуть раньше, чем появятся плесень или запах сырости.

"Вы когда-нибудь задумывались, почему я встряхиваю полотенца, когда вешаю их сушиться в помещении? Это помогает расправить волокна, благодаря чему полотенца сохнут быстрее и остаются мягкими! К тому же это уменьшает количество складок, поэтому после высыхания они выглядят лучше и кажутся более свежими", - подчеркнула Кромби.

Как стирать полотенца, чтобы они оставались мягкими

Полотенца нужно уметь не только правильно сушить, но и стирать. Главное правило касается кондиционера для белья: несмотря на приятный аромат, средство оставляет на волокнах восковой водоотталкивающий слой. Из-за него ткань хуже впитывает влагу и удерживает неприятные запахи. Для мягкости лучше добавить в стирку полстакана белого уксуса.

Чрезмерное количество порошка или геля тоже не делает полотенца чище. Остатки средства образуют на ткани мыльный налет, из-за которого высохшее полотенце становится жестким и колючим. Поэтому средства стоит класть чуть меньше, чем рекомендует производитель.

Другие новости:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред