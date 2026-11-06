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Пуговицы из бабушкиной шкатулки могут стоить целое состояние: раскрыт тайный знак

Алексей Тесля
6 ноября 2026, 19:47
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При изучении старинных пуговиц важно обращать внимание не только на их внешний вид.
пуговицы
Что скрывают старые пуговицы / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

  • Для коллекционера пуговица может представлять материальный интерес
  • Почему нельзя сразу чистить старинные пуговицы

Обычная пуговица может показаться совершенно незначительной деталью одежды. Однако для увлеченного коллекционера даже такой небольшой предмет способен представлять исторический и материальный интерес.

За внешней простотой могут скрываться особенности производства, определенная эпоха, принадлежность к военной форме или уникальная история происхождения, пишет Мeglepetes.

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При изучении старинных пуговиц важно обращать внимание не только на их внешний вид. Значение имеют металл или другой материал изготовления, нанесенные изображения, декоративные элементы, конструкция крепления и особенности обратной стороны.

Возраст сам по себе не является показателем высокой стоимости. Даже очень старая пуговица может не представлять особого интереса для рынка, тогда как менее древний, но редкий или необычный экземпляр может оказаться востребованным среди собирателей.

Чтобы правильно определить происхождение и возможную ценность находки, необходимо учитывать сразу несколько факторов:

  • Материал изготовления: латунь, медь, серебро, бронза, стекло и другие материалы.
  • Производитель: фирменные обозначения, клейма и маркировка.
  • Оформление: гербы, символика, орнаменты, изображения и декоративные детали.
  • Состояние: наличие коррозии, повреждений, утраченных элементов и следов прежнего ремонта.
  • Конструктивные особенности: форма ушка, способ крепления и характер обработки обратной стороны.

Особого внимания заслуживают пуговицы военной тематики. Для их атрибуции необходимо установить, какой стране, военному формированию и историческому периоду они могли принадлежать. Не менее важны изображенная символика, разновидность крепления и подтвержденная история происхождения предмета.

Поэтому при обнаружении старинной пуговицы не ограничивайтесь осмотром лицевой части. Переверните ее и внимательно изучите обратную сторону. Иногда именно там находятся маркировки и конструктивные особенности, позволяющие установить изготовителя и приблизительную дату производства.

Почему нельзя сразу чистить старинные пуговицы

Обнаружив необычную пуговицу среди старых вещей, многие первым делом хотят вернуть ей первоначальный блеск. Но такая поспешность может привести к необратимым последствиям.

Агрессивная чистка, использование абразивных материалов и интенсивное трение способны уничтожить тонкий слой позолоты, повредить старинную роспись или стереть естественную патину. Между тем именно эти особенности иногда помогают определить возраст и подлинность изделия.

До проведения каких-либо восстановительных работ рекомендуется:

  • Сфотографировать пуговицу с обеих сторон при хорошем освещении.
  • Зафиксировать ее диаметр и другие размеры.
  • Записать все обнаруженные надписи, символы и клейма.
  • Отметить, была ли она найдена отдельно или входила в состав комплекта.
  • По возможности сохранить информацию о месте и обстоятельствах обнаружения.

До профессиональной оценки лучше оставить предмет в найденном состоянии. Это позволит специалисту изучить первоначальную поверхность и избежать потери важных исторических признаков.

Коллекция старинных пуговиц за 5 000 долларов: насколько оправдана такая цена

Интерес к подобным предметам подтверждает пример одного чешского аукционного предложения. На продажу была выставлена внушительная подборка, включавшая около 760 разновидностей пуговиц с различными вариантами оформления, относящихся к 1920-м годам.

Продавец оценил всю коллекцию в 100 000 чешских крон - приблизительно около 5000 долларов США.

Подобная сумма показывает, что даже небольшие предметы повседневного обихода могут становиться объектами серьезного коллекционирования. Однако здесь важно учитывать один нюанс: заявленная продавцом стоимость еще не означает, что именно за такую сумму коллекция действительно будет продана.

Реальная рыночная цена определяется спросом, редкостью экземпляров, их сохранностью, исторической значимостью и наличием заинтересованных покупателей. Кроме того, большое количество пуговиц не всегда автоматически увеличивает стоимость всей подборки.

Если у вас сохранились старые пуговицы от одежды, военной формы или семейных вещей, не стоит торопиться избавляться от них или самостоятельно определять их стоимость. Возможно, среди них окажутся интересные экземпляры, заслуживающие внимания специалистов.

Самое разумное решение - сначала провести атрибуцию коллекции и получить профессиональное заключение. Только после этого можно объективно оценить ее коллекционный потенциал и рассматривать возможность продажи.

Монета из шкатулки преподнесла сюрприз: что известно о сокровище

История одной семьи наглядно показывает, почему не стоит недооценивать старые вещи, доставшиеся по наследству. После смерти бабушки родственники приступили к разбору ее имущества и во время осмотра содержимого старинного сейфа обнаружили массивную подвеску из золота. Поначалу находку сочли обычным украшением, сохранившимся с прошлого столетия. Однако одна деталь вызвала особый интерес: необычная монета, искусно встроенная в оправу изделия. Заинтересовавшись ее происхождением, наследники решили не делать поспешных выводов и обратились к специалистам для профессиональной оценки.

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Об источнике: Meglepetes

Meglepetes - известный венгерский журнал. Ресурс ориентирован преимущественно на женскую аудиторию и публикует легкие, развлекательные и полезные материалы для ежедневного чтения. На сайте можно найти интересные статьи о моде, красоте, а также рецепты и лайфхаки.

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