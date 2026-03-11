Укр
Ученые заглянули под одно из древнейших деревьев на Земле: что их удивило

Марина Иваненко
11 марта 2026, 21:19
Исследование древних кипарисов Чили показало, что подземные грибы создают сеть жизни — уничтожение одного дерева может разрушить целые экосистемы.
Древние кипарисы Чили
Древние кипарисы Чили / Коллаж: Главред, Discover Wildlife

О чем вы узнаете:

  • Как чилийские кипарисы поддерживают уникальные подземные экосистемы
  • Что нашли под 2400-летним "Дедушкой Алесе"

Исследование корней древних чилийских кипарисов показало большое разнообразие микроскопической жизни. Ученые предупреждают, что смерть одного такого гиганта может означать гибель целого подземного мира, который формировался тысячелетиями.

Высокие хвойные деревья умеренных тропических лесов Чили — настоящие "атланты" природы. Они могут жить более 3600 лет и уступают по долголетию только остистым соснам Северной Америки. Однако главные "сокровища" этих гигантов скрыты под землей.

видео дня

"Дедушка Алесе" — дерево, которое скрывает более 300 уникальных грибов

Исследователи проанализировали образцы почвы под 31 деревом, но наибольшее внимание привлек 2400-летний гигант, известный как Alerce Abuelo ("Дедушка Алесе"). То, что они увидели, изменило представление о роли вековых деревьев в лесу.

Почва под самым старым, самым большим деревом содержала более 300 видов грибов, уникальных именно для этого дерева, — отмечается в отчете исследовательской группы на Discover Wildlife.

Это открытие подчеркивает, что дерево не просто растет в лесу, а создает вокруг себя собственную зону жизни. Богатство грибковых видов под "Дедушкой" оказалось в два раза больше, чем под любым другим деревом, которое исследовали ученые.

Подземная сеть жизни — как грибы помогают лесу выживать

Грибы-микоризообразователи — это не просто "соседи" корней. Они создают сеть, которая транспортирует воду и минералы и помогает лесу выживать во время засух.

Все это разнообразие означает устойчивость, отмечает Адриана Корреалес, руководитель полевых исследований Общества защиты подземных сетей.

Потерять тысячелетнее дерево - разрушить тысячелетия экосистемы

Больше всего ученых беспокоит то, что человечество может недооценивать значение отдельных вековых деревьев. Если срубить одно такое дерево, сотни молодых саженцев не компенсируют потерю тысячелетней подземной сети.

Не все деревья одинаковы, и если удалить тысячелетнее дерево, влияние на все другие виды будет значительно большим, чем если удалить меньшее дерево, - утверждает Камилла Труонг из Университета Мельбурна.

Почему старые кипарисы важны для климата и сохранения леса

Ареал алесе сократился вдвое из-за деятельности человека. Подземные сети играют ключевую роль в удержании углерода в почве, а старые деревья действуют как "материнские узлы", которые поддерживают жизнь всей лесной экосистемы.

Это открытие доказывает: для сохранения лесов нужна защита не только самих деревьев, но и скрытых под землей сетей жизни, которые формировались тысячелетиями.

Ранее Главред рассказывал о том, что археологи нашли уникальную мегалитическую гробницу-дольмен длиной 13 метров, которая является одной из крупнейших в Европе. Это открытие дает новые данные о жизни и погребальных практиках древних культур.

Также сообщалось о том, что на пляж в Калифорнии вынесло редкую глубоководную рыбу, известную как "рыба Судного дня" — длинное, тонкое и почти прозрачное существо. Она обычно живет на большой глубине и очень редко появляется у берега, поэтому такая находка поразила местных жителей.

Об источнике: DiscoverWildlife

DiscoverWildlife — это онлайн-ресурс, посвященный дикой природе, естествознанию, фотографии дикой природы, защите природы, идентификации видов, поездкам, садоводству дикой природы и т. д.

Официальный веб-сайт журнала BBC Wildlife — платформы, через которую издается журнал и публикуется дополнительный контент.

Часть издательской компании Immediate Media Company (через структуру издания BBC Wildlife).

Контент ресурса охватывает следующие темы:

  • Живые животные (птицы, рептилии, млекопитающие, рыбы, насекомые);
  • Растения, грибы, водные растения и т. д.;
  • Советы: как наблюдать за дикой природой, как фотографировать, как выращивать дикие растения, дизайн дикого сада и т. д.;
  • Новости природы и экологии;
  • Природный туризм / путешествия (маршруты, поездки в дикую природу);

Имеет систему подписки: пользователи могут подписаться на печатную или цифровую версию журнала или контента. discoverwildlife.com

На сайте часто публикуются материалы с фотографиями дикой природы, иллюстрациями, инфографикой.

деревья археологи археология интересные новости
