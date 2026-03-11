Житомирскую область прогреет почти до +20°C: когда ожидать рекордное тепло

Небо в течение следующих суток будет оставаться ясным, без намека на осадки.

Прогноз погоды в Житомирской области / Фото: Pixabay

В Житомирской области в четверг, 12 марта, будет царить по-настоящему весенняя погода. По прогнозу областного центра по гидрометеорологии, ночь в Житомире будет прохладной, с температурой от +1 до -1 градуса, однако утро быстро перейдет в теплый и солнечный день.

Южный ветер останется слабым, до 8 метров в секунду, а воздух прогреется до комфортных +15...+17 градусов. Небо в течение суток останется ясным, без намека на осадки.

В области ситуация будет схожей, однако с несколько более высокими максимумами: ночные температуры будут колебаться от +3 до -2 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +14...+19.

Погода будет способствовать прогулкам, работам на открытом воздухе и даст понять, что весна уже уверенно вступила в свои права.

Похолодание в Украине - прогноз синоптика

В Украине продолжается настоящая весенняя теплая погода, но уже на следующей неделе ожидается некоторое похолодание. Об этом сообщила известная синоптик Наталья Диденко.

"Перспектива. 17 марта ожидается понижение температуры воздуха", - сообщила она.

В то же время, по ее словам, завтра, 12 марта, в Украине снова будет господствовать антициклон и снова будет много солнца.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Тернопольской области 10-11 марта ожидается ясная, без осадков погода. Ночью и утром на отдельных участках возможно обледенение дорог.

Кроме того, в среду, 11 марта, погоду во Львовской области будет определять область повышенного атмосферного давления. День будет теплым и солнечным. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Напомним, что погода в Украине постепенно становится теплее и солнечнее. Дневная температура повышается до 7–10º. На этой неделе, до 13 марта, ожидается дальнейшее потепление, ночи будут уже без морозов, возможен утренний туман, который быстро рассеется.

Об источнике: Житомирский областной центр по гидрометеорологии Житомирский областной центр по гидрометеорологии занимается мониторингом и прогнозированием погодных условий в Житомирской области. Он предоставляет прогнозы, предупреждения об опасных явлениях и оценку загрязнения атмосферы для безопасности населения и поддержки деятельности предприятий.

