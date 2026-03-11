Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Точка переломного момента": у Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

Руслан Иваненко
11 марта 2026, 00:04
Спецпредставитель Трампа заявил о возможном переломном моменте в переговорах по завершению войны России против Украины.
В США заявили о признаках усталости сторон войны и надеются на начало переломного этапа переговоров / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Кратко:

  • Переговоры по войне РФ против Украины перенесли
  • США видят прогресс после встреч в Женеве
  • Уиткофф говорит о возможном "переломном моменте"

Специальный представитель президента США Утив Виткофф заявил, что переговорный процесс по прекращению войны России против Украины может приближаться к переломному моменту. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNBC.

Трехсторонние переговоры перенесли

По словам Уиткоффа, трехсторонние переговоры по урегулированию войны решили перенести на следующую неделю. В то же время он выразил осторожный оптимизм относительно их результата и подчеркнул, что конфликт должен быть завершен дипломатическим путем.

видео дня

"Эти переговоры — это целенаправленные переговоры. Сами украинцы говорят, что мы достигли большего прогресса с момента первых встреч в Женеве, чем за последние четыре года. Так что это движется вперед. Мы будем оставаться позитивными по этому поводу. Это война, которая должна закончиться", — отметил Уиткофф.

В США говорят о признаках усталости сторон войны

Во время интервью его также спросили, рассчитывают ли в США на достижение договоренностей о мирном завершении войны уже в 2026 году.

"Я логичный человек. И, на мой взгляд, президент Трамп в целом успешно урегулирует эти вопросы. В этой конкретной ситуации, и он это сказал, это занимает больше времени, чем он думал. Но мы начинаем, мы видим признаки того, что обе стороны устали. И это, и, надеюсь, это начальная точка переломного момента", — завершил Уиткофф.

Мирный план США из 20 пунктов
Проект мирного плана США / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские СМИ со ссылкой на источники указывали на то, что делегации Украины, США и России предварительно договорились провести следующий раунд трехсторонних мирных переговоров в среду, 11 марта. Впрочем, позже в Офисе президента эту информацию опровергли.

Кроме того, мирные переговоры по завершению войны, которые должны были состояться в Турции на этой неделе, перенесли по просьбе Соединенных Штатов. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время общения с представителями украинских СМИ. Он также прокомментировал телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия уже не раз приближались к заключению мирного соглашения, однако каждый раз одна из сторон отступала от договоренностей.

Читайте также:

О персоне: Стив Виткофф

Стив Уиткофф — американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке.

Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Гофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп.

По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах о перемирии между Израилем и группировкой ХАМАС.

Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских спецслужб. На встрече обсуждались вопросы соглашения по заложникам и прекращению огня в Газе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

перемирие война в Украине военная агрессия РФ мирные переговоры Переговоры о прекращении огня
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Точка переломного момента": у Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

"Точка переломного момента": у Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

00:04Мир
Прорыв на километры: ВСУ перешли в наступление и освободили почти всю область

Прорыв на километры: ВСУ перешли в наступление и освободили почти всю область

22:30Фронт
Ракеты для Patriot "уходят": Bloomberg о неожиданном дефиците ПВО для Украины

Ракеты для Patriot "уходят": Bloomberg о неожиданном дефиците ПВО для Украины

22:23Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Начнется "белая полоса" в жизни: три знака зодиака поймают удачу за хвост

Начнется "белая полоса" в жизни: три знака зодиака поймают удачу за хвост

Гороскоп на сегодня 11 марта: Водолеям - путаница, Львам - радость

Гороскоп на сегодня 11 марта: Водолеям - путаница, Львам - радость

Китайский гороскоп на завтра, 11 марта: Собакам - боль, Лошадям - риск

Китайский гороскоп на завтра, 11 марта: Собакам - боль, Лошадям - риск

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Удача на пороге: 3 знакам китайского зодиака неслыханно повезет до конца марта

Удача на пороге: 3 знакам китайского зодиака неслыханно повезет до конца марта

Последние новости

01:01

Сорта картофеля, не боящиеся климатических изменений - народный топ выбора

00:04

"Точка переломного момента": у Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

10 марта, вторник
23:45

Отключение электроэнергии 11 марта: что известно о графиках для Киева и области

23:26

"Просто умер": Иво Бобул "похоронил" известного украинского композитора

23:21

Ценники на АЗС подскочат: украинцев предупредили о новом подорожании топлива

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

22:54

Список очередей сократился: кому отключат свет в Днепре и области 11 мартаФото

22:46

"Посмешище": предательница Ани Лорак жестко опозорилась на сцене

22:30

Прорыв на километры: ВСУ перешли в наступление и освободили почти всю область

22:23

Ракеты для Patriot "уходят": Bloomberg о неожиданном дефиците ПВО для Украины

Реклама
22:02

Со светом будут не все - графики отключений для Запорожской области на 11 марта

22:01

"Сумасшедший дом": Оксану Самойлову стусанул Килиан Мбаппе, детали

21:48

Враг готовит обходной маневр: эксперт назвал города, оказавшиеся под угрозой

21:42

Свет будут отключать не всем - графики для Черкасской области на 11 марта

21:33

На Волыни завелась американская норка: чем опасен хищник-"иностранец"

21:29

Сколько "стоил" Шевченко: историк пересчитал сумму его выкупа в современные гривниВидео

21:25

Прилет не менее пяти Storm Shadow: "взрывные" детали удара по заводу Кремний Эл

21:17

"Мама переживает": какую правду раскрыл сын Натальи Сумской

20:49

Современная ванная без плитки: новые материалы и тренды на 2026 год

20:43

Шовковский впервые раскрыл подробности увольнения: что произошло за кулисами клуба

20:14

Ошибка с цветом, которую делают почти все: что советуют стилисты

Реклама
20:08

Смородину обливают кипятком весной: зачем это делают

20:04

Пригоревшая сковорода больше не беда: с одним трюком грязь исчезнет за минуты

20:01

В Днепр идет тепло: что покажут столбики термометров в ближайшие дни

20:00

Почему родившиеся в субботу люди отличаются от остальных

19:55

Доктор пересадил человеческие зубы петуху: что из этого вышло

19:54

Украина получила решающий козырь перед мирными переговорами - о чем идет речьВидео

19:54

"Смешно и очень жутко": кошка подожгла хвост и удивила сеть

19:16

Семья приютила милого щенка таксы и была ошеломлена: кем оказалась собака

19:10

Скандальные заявления из Будапешта: Невзлин раскрыл, что стоит за новым конфликтоммнение

19:06

Зеленский прокомментировал разговор Трампа с Путиным и объяснил, что с мирными переговорами

18:33

Трамп поставил Путину ультиматум: Хегсет раскрыл детали "решительного" разговора

18:21

Брянск считает "прилеты": под ударом важный стратегический объект РФ, что известноВидео

18:15

Старая терка еще послужит: вот как легко ее заточить дома за несколько минут

18:11

"Люди, возможно, прибыли с Марса": новый тест дал неожиданный результат

17:55

Неприхотливые розы для сада — сорта, которые цветут при минимальном уходе

17:36

Точно не "маменькин сынок": как по-украински назвать такого мужчинуВидео

17:33

Китаю невыгодно поражение РФ: тревожный прогноз по затягиванию войны в Украине

17:19

"Будто смерть идет": Алла Костромичева напугала своим видом на подиумеВидео

17:11

Что это за "чичери", о которых поют в песне о Маричке: ответ удивит

16:53

Тайна раскрыта: у ГУР есть секретные военные документы РФ

Реклама
16:30

Опасный сигнал в доме: необычные мелкие насекомые размножаются прямо на глазах

16:20

Девушка купила дом в Италии за "смешную" цену: внутри оказалось 17 комнатВидео

16:10

Евро бешено подскочил вверх: новый курс валют на 11 марта

16:09

Известный певец-воин впервые вышел на связь после инфаркта — что он сказал

16:06

В Раде проголосовали за "налог на OLX": что решили нардепы

16:02

Как навсегда избавиться от мышей: метод, уничтожающий всю колонию

16:01

В Украине перестал работать "Резерв+": что известно о масштабном сбое

15:39

Почему в квартирах в Германии часто отсутствует кухня: ответ удивит многих

15:32

Температура взлетит почти до +20°: когда Львовскую область накроет потепление

15:32

Судьба будет поддерживать людей, рожденных в конкретные четыре месяца - кто они

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять