"Точка переломного момента": у Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

Кратко:
- Переговоры по войне РФ против Украины перенесли
- США видят прогресс после встреч в Женеве
- Уиткофф говорит о возможном "переломном моменте"
Специальный представитель президента США Утив Виткофф заявил, что переговорный процесс по прекращению войны России против Украины может приближаться к переломному моменту. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNBC.
Трехсторонние переговоры перенесли
По словам Уиткоффа, трехсторонние переговоры по урегулированию войны решили перенести на следующую неделю. В то же время он выразил осторожный оптимизм относительно их результата и подчеркнул, что конфликт должен быть завершен дипломатическим путем.
"Эти переговоры — это целенаправленные переговоры. Сами украинцы говорят, что мы достигли большего прогресса с момента первых встреч в Женеве, чем за последние четыре года. Так что это движется вперед. Мы будем оставаться позитивными по этому поводу. Это война, которая должна закончиться", — отметил Уиткофф.
В США говорят о признаках усталости сторон войны
Во время интервью его также спросили, рассчитывают ли в США на достижение договоренностей о мирном завершении войны уже в 2026 году.
"Я логичный человек. И, на мой взгляд, президент Трамп в целом успешно урегулирует эти вопросы. В этой конкретной ситуации, и он это сказал, это занимает больше времени, чем он думал. Но мы начинаем, мы видим признаки того, что обе стороны устали. И это, и, надеюсь, это начальная точка переломного момента", — завершил Уиткофф.
Мирные переговоры - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские СМИ со ссылкой на источники указывали на то, что делегации Украины, США и России предварительно договорились провести следующий раунд трехсторонних мирных переговоров в среду, 11 марта. Впрочем, позже в Офисе президента эту информацию опровергли.
Кроме того, мирные переговоры по завершению войны, которые должны были состояться в Турции на этой неделе, перенесли по просьбе Соединенных Штатов. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время общения с представителями украинских СМИ. Он также прокомментировал телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.
Также президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия уже не раз приближались к заключению мирного соглашения, однако каждый раз одна из сторон отступала от договоренностей.
О персоне: Стив Виткофф
Стив Уиткофф — американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке.
Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Гофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп.
По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах о перемирии между Израилем и группировкой ХАМАС.
Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских спецслужб. На встрече обсуждались вопросы соглашения по заложникам и прекращению огня в Газе.
