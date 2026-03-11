"Точка переломного момента": у Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

Спецпредставитель Трампа заявил о возможном переломном моменте в переговорах по завершению войны России против Украины.

В США заявили о признаках усталости сторон войны и надеются на начало переломного этапа переговоров / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Переговоры по войне РФ против Украины перенесли

США видят прогресс после встреч в Женеве

Уиткофф говорит о возможном "переломном моменте"

Специальный представитель президента США Утив Виткофф заявил, что переговорный процесс по прекращению войны России против Украины может приближаться к переломному моменту. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNBC.

Трехсторонние переговоры перенесли

По словам Уиткоффа, трехсторонние переговоры по урегулированию войны решили перенести на следующую неделю. В то же время он выразил осторожный оптимизм относительно их результата и подчеркнул, что конфликт должен быть завершен дипломатическим путем.

"Эти переговоры — это целенаправленные переговоры. Сами украинцы говорят, что мы достигли большего прогресса с момента первых встреч в Женеве, чем за последние четыре года. Так что это движется вперед. Мы будем оставаться позитивными по этому поводу. Это война, которая должна закончиться", — отметил Уиткофф.

В США говорят о признаках усталости сторон войны

Во время интервью его также спросили, рассчитывают ли в США на достижение договоренностей о мирном завершении войны уже в 2026 году.

"Я логичный человек. И, на мой взгляд, президент Трамп в целом успешно урегулирует эти вопросы. В этой конкретной ситуации, и он это сказал, это занимает больше времени, чем он думал. Но мы начинаем, мы видим признаки того, что обе стороны устали. И это, и, надеюсь, это начальная точка переломного момента", — завершил Уиткофф.

Проект мирного плана США / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские СМИ со ссылкой на источники указывали на то, что делегации Украины, США и России предварительно договорились провести следующий раунд трехсторонних мирных переговоров в среду, 11 марта. Впрочем, позже в Офисе президента эту информацию опровергли.

Кроме того, мирные переговоры по завершению войны, которые должны были состояться в Турции на этой неделе, перенесли по просьбе Соединенных Штатов. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время общения с представителями украинских СМИ. Он также прокомментировал телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия уже не раз приближались к заключению мирного соглашения, однако каждый раз одна из сторон отступала от договоренностей.

О персоне: Стив Виткофф Стив Уиткофф — американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке. Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Гофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп. По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах о перемирии между Израилем и группировкой ХАМАС. Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских спецслужб. На встрече обсуждались вопросы соглашения по заложникам и прекращению огня в Газе.

