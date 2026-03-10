Укр
Читать на украинском
Семья приютила милого щенка таксы и была ошеломлена: кем оказалась собака

Алексей Тесля
10 марта 2026, 19:16
Со временем хозяева начали замечать, что их питомец развивается совсем не так, как они ожидали.
Хозяев удивила подросшая собака / Коллаж Главред, фото Pixabay/Caoha, Pixabay/mrsemilyhopper

Супруги обрадовались, когда забрали из приюта маленькую собаку, уверенные, что нашли щенка таксы.

Они заранее подготовились к появлению питомца: купили небольшую лежанку, игрушки и ошейник, рассчитывая, что их новая любимица по имени Мочи вырастет компактной собакой, пишет Express.

Но со временем хозяева начали замечать, что их питомец развивается совсем не так, как они ожидали. Месяцы шли, а "щенок таксы" становился всё крупнее и заметно отличался от типичных представителей этой породы.

Когда Мочи выросла, стало очевидно, что она значительно больше таксы. Предполагается, что собака является метисом, однако без генетического теста точно определить её происхождение невозможно.

История быстро привлекла внимание пользователей сети. Одни отметили, что по форме головы, хвоста и лап было видно, что это не чистокровная такса. Другие же просто восхитились собакой, подчеркнув, что она очень милая, а её новым хозяевам повезло с таким питомцем.

Его снова бросили, но судьба приготовила псу неожиданный поворот

Женщина стала героиней вирусного видео после того, как вновь помогла собаке, которую уже во второй раз бросили в сельской местности.

На записи видно, как она зовёт животное, и пёс быстро бежит к ней по пустой грунтовой дороге. В описании к ролику женщина рассказала, что собаку дважды оставляли одну далеко от дома, однако теперь она позаботится о том, чтобы этого больше не произошло.

Ранее сообщалось, что будет, если отказываться играть с котом - ветеринары указали опасный нюанс.

Напомним, Главред писал о том, почему собаки облизывают лицо, руки или ноги хозяев. Облизывание - это лишь один из многочисленных способов, которыми собаки выражают свои чувства и общаются с хозяевами.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

