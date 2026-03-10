'Мы сделали это не случайно': Венгрия шантажирует Украину похищенными деньгами

Министр строительства и транспорта Венгрии намекнул, что страна может прибегнуть к новым похищениям украинских денег в будущем.

В Венгрии отказываются возвращать похищенные деньги / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, BalazsOrban_HU, facebook.com/orbanviktor

Захват украинских инкассаторов в Венгрии был целенаправленным

Средства не вернут, пока Украина не возобновит транзит нефти по "Дружбе"

Будапешт готов повторять подобные действия

Захват украинских инкассаторов и денег в Венгрии не был случайностью. Изъятые средства не вернут, пока Украина не возобновит транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Об этом заявил министр строительства и транспорта Венгрии Янош Лазар, передает Telex.

Венгерский чиновник откровенно подтвердил, что нападение на инкассаторов Ощадбанка не было спонтанным, а стало ответом на действия Украины по блокированию нефтепровода. Лазар назвал это "адекватным ответом" на якобы шантаж со стороны Киева.

"Мы знаем, что украинцы очень нервничают. Если нас шантажируют, мы не можем быть настолько глупыми, чтобы поддаться. Мы сделали то, что сделали, не случайно, и деньги мы им не вернем", - сказал министр.

Лазар прямо намекнул, что Будапешт не собирается останавливаться и готов в дальнейшем повторять подобные действия.

"Деньги пока остаются здесь, мы ждем, когда откроется нефтепровод, и ждем новые денежные переводы из Украины через Венгрию", - заявил он.

Кроме того, венгерская сторона пытается оправдать свои действия, ставя под сомнение законность перевозки иностранной валюты в Украину. Лазар добавил, что чем дольше вопрос с "Дружбой" будет оставаться "нерешенным", тем тщательнее венгерские спецслужбы будут "расследовать" подобные случаи.

Нефтепровод "Дружба" / Инфографика: Главред

Что говорят в МИД Украины

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий подчеркнул, что Украина ждет возвращения похищенных средств и готовит конкретные юридические меры. По его словам, Будапешт должен нести ответственность за свои действия.

"В Украине мы говорим: "На воре и шапка горит". Это означает, что "нечистая совесть сама себя выдает". Именно так и есть", - написал Тихий в Х.

Захват инкассаторов Ощадбанка в Венгрии - что известно

Напомним, 5 марта венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины и похитили деньги и ценности. Пострадавшие - сотрудники государственного Ощадбанка, которые осуществляли рейс на двух инкассаторских автомобилях между Австрией и Украиной. В автомобилях перевозили $40 млн, €35 млн и 9 кг золота.

Семь украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии вместе с ценностями на прошлой неделе, вернулись в Украину вечером 6 марта, а захваченные средства и золото остались в Венгрии. По сообщению МИД, венгерские спецподразделения задерживали безоружных украинцев с БТР, пулеметами и гранатометами.

МИД Украины призвал граждан воздержаться от поездок в Венгрию из-за невозможности гарантировать их безопасность. Министр иностранных дел Андрей Сибига пообещал привлечь к ответственности всех причастных к этому инциденту.

Нацполиция Украины открыла уголовное производство по статьям 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал Главред, глава МИД Венгрии Петер Сийярто безосновательно обвинил Украину в перевозке денег для "военной мафии". Украинский МИД назвал эти заявления бессмысленными.

Об источнике: Telex Telex - единственное в Венгрии независимое СМИ, которое не работает ни на правительство Виктора Орбана, ни на оппозицию ему. По количеству просмотров - это третье медиа в стране, с 900 тысячами уникальных читателей в день, пишет Укринформ.

