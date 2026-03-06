Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Гостерроризм и рэкет": в Будапеште взяли в заложники сотрудников банка с миллионами

Анна Ярославская
6 марта 2026, 07:36обновлено 6 марта, 08:36
Украина обвиняет Венгрию в захвате сотрудников Ощадбанка и денег. В инкассаторских автомобилях было $40 млн, €35 млн и 9 кг золота.
Андрей Сибига, Виктор Орбан, Ощадбанк
Украина обвиняет Венгрию в захвате сотрудников банка и денег / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, РБК Украина

Кратко:

  • Сибига заявил о задержании семерых сотрудников Ощадбанка в Будапеште
  • В инкассаторских автомобилях находились 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота
  • По данным GPS, автомобили находятся в Будапеште возле одного из силовых ведомств

В Будапеште венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины - сотрудников Ощадбанка - и похитили деньги и ценности. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Сегодня в Будапеште венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины. Причины, а также их состояние здоровья и возможность связи с ними до сих пор неизвестны", - отметил Сибига.

видео дня

По его словам, эти семеро украинцев являются сотрудниками государственного Ощадбанка, которые выполняли рейс на двух инкассаторских автомобилях между Австрией и Украиной и перевозили средства и ценности в рамках регулярных перевозок между государственными банками.

"Фактически, речь идет о том, что Венгрия взяла заложников и похитила деньги. Если это та "сила", о которой сегодня говорил господин Орбан, то это сила преступной банды. Это государственный терроризм и рэкет", - заявил глава МИД.

Он добавил, что уже направлена официальная нота с требованием немедленного освобождения граждан Украины.

Скриншот

В пресс-службе Ощадбанка уточнили, что инцидент произошел 5 марта 2026 года.

Согласно данным GPS сигнала, незаконно задержанные автомобили Ощадбанка находятся в центре Будапешта, вблизи одной из силовых структур Венгрии. Местонахождение автомобилей подтверждено представителями посольства Украины в Венгрии и Министерства иностранных дел Украины.

Где находятся сотрудники Ощадбанка - пока неизвестно.

"Перевозка средств и ценностей осуществлялась Ощадбанком в пределах и во исполнение международного соглашения с Райффазен Банк, Австрия. Груз был оформлен согласно международным правилам перевозок и действующим Европейским таможенным процедурам. Объем ценностей, находившихся в угнанных автомобилях, составил 40 млн долл. США, 35 млн евро, 9 кг золота", - говорится в сообщении.

Ощадбанк требует немедленного освобождения своих сотрудников и имущества и возвращения их в Украину.

Информацию о угоне авто Ощадбанка и его сотрудников подтвердили и в Национальном банке Украины.

"Мы требуем от властей Венгрии немедленного освобождения граждан Украины и официального объяснения причин их задержания, а также предоставления информации о местонахождении инкассаторских авто и соответствующего груза", - говорится в сообщении НБУ.

Скриншот

Где спрятаны похищенные инкассаторские автомобили

Как пишет Европейская правда со ссылкой на истоники, Венгрия спрятала похищенные инкассаторские машины Ощадбанка на закрытой территории своего Антитеррористического центра.

Антитеррористический центр Венгрии – это силовая структура, подконтрольная венгерскому Министерству внутренних дел. Ранее центр уже привлекали для антиукраинских правительственных акций, например в случае с задержанием и выдворением украинского экс-дипломата.

Скандал между Украиной и Венгрией - что известно

Как писал Главред, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о якобы подготовке Украиной диверсий против венгерской энергетической инфраструктуры. В связи с этим власти страны вводят ограничения вблизи украинской границы и усиливают военное присутствие возле энергетических объектов.

Орбан также обнародовал в соцсети X открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нем он заявил, что в течение последних четырех лет украинский лидер якобы не воспринимает позицию венгерских властей и венгерского общества по поводу войны между Россией и Украиной.

Виктор Орбан
Виктор Орбан / Инфографика: Главред

Кроме того, премьер Венгрии выдвинул Украине ультимативные требования, фактически прибегнув к энергетическому давлению. Он пригрозил, что Будапешт может прекратить поставки электроэнергии, если Киев не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что повреждение нефтепровода "Дружба" произошло по вине России, а не Украины, и посоветовал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану обращаться по этому вопросу в Москву.

Другие новости:

О персоне: Андрей Сибига

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Венгрия Ощадбанк новости Украины Андрей Сибига
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Страну накрывает мощная магнитная буря: известна дата пика шторма

Страну накрывает мощная магнитная буря: известна дата пика шторма

09:07Синоптик
Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России

09:00Интервью
Почему резко вырос курс доллара в Украине: Новак объяснил причины

Почему резко вырос курс доллара в Украине: Новак объяснил причины

08:50Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

"Оставьте себе": Елена Мозговая жестко разнесла Клопотенко

"Оставьте себе": Елена Мозговая жестко разнесла Клопотенко

Китайский гороскоп на завтра 6 марта: Змеям - ссоры, Петухам - негатив

Китайский гороскоп на завтра 6 марта: Змеям - ссоры, Петухам - негатив

Состоялся масштабный обмен пленными с Россией - кого вернули домой

Состоялся масштабный обмен пленными с Россией - кого вернули домой

Гороскоп Таро на завтра 6 марта: Тельцам - решение, Львам - создавать

Гороскоп Таро на завтра 6 марта: Тельцам - решение, Львам - создавать

Последние новости

09:07

Страну накрывает мощная магнитная буря: известна дата пика шторма

09:00

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России

08:56

Окна будут сиять до осени: чем их помыть весной, чтобы забыть о налете и разводах

08:52

Красивые поздравления с 8 марта - картинки и короткие пожелания

08:50

Почему резко вырос курс доллара в Украине: Новак объяснил причинымнение

В Украину идет настоящая весенняя погода: синоптик рассказала о потеплении и назвала датыВ Украину идет настоящая весенняя погода: синоптик рассказала о потеплении и назвала даты
08:22

Трамп сделал громкое заявление о будущем Ирана: что сказал

08:01

Путин подписал указ: в ISW предупредили о новых целях увеличения армии РФ

07:36

"Гостерроризм и рэкет": в Будапеште взяли в заложники сотрудников банка с миллионами

06:52

РФ атаковала дронами Кривой Рог: загорелась высотка и предприятиеВидео

Реклама
05:33

Циклон возвращает снег на Полтавщину: синоптики предупредили об изменении погоды

05:00

Привлекут деньги и удачу: каких знаков зодиака закрутит финансовый вихрь

04:41

Вызывают смех и одновременно легкий ужас: какие странные прически были модными в СССР

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с котом за 33 секунды

03:31

У почвы тоже есть срок годности: как понять, что грунт для цветов испортился

03:09

Почему кошки "сходят с ума" от кошачьей мяты: ветеринар объяснила, как она работаетВидео

02:05

США рядом с РФ и Китаем: что скрывает неожиданная позиция в МАГАТЭ, детали

02:00

"Где все эти люди": Славу Каминскую бросили близкие

01:58

Элтон Джон перестал скрывать сыновей-подростков: как выглядят наследники звездыВидео

01:30

Главный секрет жизни: каждый человек скрывает тайны, которые ошеломляют

01:13

Новая любовь Гермионы: Эмму Уотсон подловили во время поцелуя с миллиардером

Реклама
00:48

Автоматические штрафы за отсутствие электронной страховки: в МВД сделали заявление

05 марта, четверг
23:56

"Лучшее, что может сделать": Кацурина похвасталась подарком от загадочного мужчины

23:50

Лает как собака и охотится на гадюк: почему эта кошка поражает даже ученыхВидео

23:45

В Киеве и области 6 марта отключат свет: что нужно знать о новых графиках

23:41

4-летний сын Виктора Павлика оказался в больнице: "Такое осложнение имеем"

23:04

Семена перца "проснутся" мгновенно: простой метод, который дает дружные всходыВидео

23:01

Небольшой сад, а эффект огромный: магнолии, которые стоит посадить уже сейчас

22:56

Фагот и Ольга Навроцкая расстались после 16 лет отношений - первые детали

22:35

"Изменился он": Кравец рассказала правду о муже на фоне слухов о разводе

22:19

В США заявили о проблеме из-за помощи Украине: в ОП ответили

21:57

Один неожиданный предмет сохранит мусорное ведро чистым и сухим надолгоВидео

21:55

Отключать будут, но не для всех очередей: графики для Днепра и области на 6 декабряФото

21:30

Зачем опрыскивать душ уксусом и как правильно это делать - лайфхак

21:30

Пятница без света: когда не будет света в Запорожской области 6 марта, новые графики

21:13

Рекордный трансфер игрока Динамо на паузе: инсайдер раскрыл причину

20:58

Одна ошибка при посадке — и куст сгниёт: главный секрет выращивания клубникиВидео

20:39

Роман начался на кладбище: известная певица рассказала о любовном приключении

20:21

"Я всегда свободен": Харчишин после разрыва с Соколовой раскрыл данное ей обещание

20:03

США просят у Украины защиту от "Шахедов": Зеленский дал поручение

19:49

Копы задержали пьяную Бритни Спирс на автотрассе - что известно

Реклама
19:45

Россияне в западне: появились детали уничтожения Ка-27 РФ в Черном мореВидео

19:33

Не Путин: Трамп назвал главное препятствие для мира в Украине

19:30

Весеннее потепление уже близко: что погода приготовила для Днепра на выходные

19:24

Готовят распад России: экс-глава МИД раскрыл неочевидные планы стран ЗападаВидео

19:19

"Как клоун": путинистка Собчак жестко опозорилась в Париже

19:10

Зачем Иран атаковал Азербайджан дронами: Невзлин назвал причинумнение

18:52

Хитрость садовников: что посадить рядом с помидорами для идеального вкусаВидео

18:40

Какая была национальность у "трех богатырей" – историк указал на интересный нюансВидео

18:39

Враг готовит прорыв на ключевом направлении: в ВСУ рассказали о замысле россиян

18:14

Секретные уголки планеты: 5 мест, куда людям строго запрещен вход

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять