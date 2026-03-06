"Гостерроризм и рэкет": в Будапеште взяли в заложники сотрудников банка с миллионами

Украина обвиняет Венгрию в захвате сотрудников Ощадбанка и денег. В инкассаторских автомобилях было $40 млн, €35 млн и 9 кг золота.

Украина обвиняет Венгрию в захвате сотрудников банка и денег / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, РБК Украина

Кратко:

Сибига заявил о задержании семерых сотрудников Ощадбанка в Будапеште

В инкассаторских автомобилях находились 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота

По данным GPS, автомобили находятся в Будапеште возле одного из силовых ведомств

В Будапеште венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины - сотрудников Ощадбанка - и похитили деньги и ценности. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Сегодня в Будапеште венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины. Причины, а также их состояние здоровья и возможность связи с ними до сих пор неизвестны", - отметил Сибига.

По его словам, эти семеро украинцев являются сотрудниками государственного Ощадбанка, которые выполняли рейс на двух инкассаторских автомобилях между Австрией и Украиной и перевозили средства и ценности в рамках регулярных перевозок между государственными банками.

"Фактически, речь идет о том, что Венгрия взяла заложников и похитила деньги. Если это та "сила", о которой сегодня говорил господин Орбан, то это сила преступной банды. Это государственный терроризм и рэкет", - заявил глава МИД.

Он добавил, что уже направлена официальная нота с требованием немедленного освобождения граждан Украины.

В пресс-службе Ощадбанка уточнили, что инцидент произошел 5 марта 2026 года.

Согласно данным GPS сигнала, незаконно задержанные автомобили Ощадбанка находятся в центре Будапешта, вблизи одной из силовых структур Венгрии. Местонахождение автомобилей подтверждено представителями посольства Украины в Венгрии и Министерства иностранных дел Украины.

Где находятся сотрудники Ощадбанка - пока неизвестно.

"Перевозка средств и ценностей осуществлялась Ощадбанком в пределах и во исполнение международного соглашения с Райффазен Банк, Австрия. Груз был оформлен согласно международным правилам перевозок и действующим Европейским таможенным процедурам. Объем ценностей, находившихся в угнанных автомобилях, составил 40 млн долл. США, 35 млн евро, 9 кг золота", - говорится в сообщении.

Ощадбанк требует немедленного освобождения своих сотрудников и имущества и возвращения их в Украину.

Информацию о угоне авто Ощадбанка и его сотрудников подтвердили и в Национальном банке Украины.

"Мы требуем от властей Венгрии немедленного освобождения граждан Украины и официального объяснения причин их задержания, а также предоставления информации о местонахождении инкассаторских авто и соответствующего груза", - говорится в сообщении НБУ.

Где спрятаны похищенные инкассаторские автомобили

Как пишет Европейская правда со ссылкой на истоники, Венгрия спрятала похищенные инкассаторские машины Ощадбанка на закрытой территории своего Антитеррористического центра.

Антитеррористический центр Венгрии – это силовая структура, подконтрольная венгерскому Министерству внутренних дел. Ранее центр уже привлекали для антиукраинских правительственных акций, например в случае с задержанием и выдворением украинского экс-дипломата.

Скандал между Украиной и Венгрией - что известно

Как писал Главред, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о якобы подготовке Украиной диверсий против венгерской энергетической инфраструктуры. В связи с этим власти страны вводят ограничения вблизи украинской границы и усиливают военное присутствие возле энергетических объектов.

Орбан также обнародовал в соцсети X открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нем он заявил, что в течение последних четырех лет украинский лидер якобы не воспринимает позицию венгерских властей и венгерского общества по поводу войны между Россией и Украиной.

Виктор Орбан / Инфографика: Главред

Кроме того, премьер Венгрии выдвинул Украине ультимативные требования, фактически прибегнув к энергетическому давлению. Он пригрозил, что Будапешт может прекратить поставки электроэнергии, если Киев не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что повреждение нефтепровода "Дружба" произошло по вине России, а не Украины, и посоветовал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану обращаться по этому вопросу в Москву.

О персоне: Андрей Сибига Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

