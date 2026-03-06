Окна будут сиять до осени: чем их помыть весной, чтобы забыть о налете и разводах

Эта смесь очищает даже застарелые следы и одновременно предотвращает их повторное появление.

Спирт и глицерин придают длительный блеск окнам

Защитный слой отталкивает пыль и воду

Окна остаются чистыми до осени

Весенний сезон уборки в этом году приносит неожиданный тренд: украинцы постепенно отказываются от традиционных средств для мытья окон в пользу смеси, которая обеспечивает эффект "чистых стекол до осени".

Специалисты по бытовой химии подтверждают, что сочетание спирта и глицерина работает значительно лучше, чем уксус или крахмал, которые могут оставлять тонкую пленку и притягивать пыль, пишет ТСН.

Почему смесь спирта и глицерина работает лучше

По словам экспертов, спирт эффективно растворяет весеннюю пыльцу, следы дождя и налет после зимы. Глицерин же создает невидимый защитный слой, который отталкивает пыль и предотвращает появление разводов. Благодаря этому окна остаются чистыми значительно дольше - даже после нескольких дождливых недель.

Когда раствор наносится на стекло, он одновременно очищает застарелые загрязнения и формирует барьер, препятствующий их повторному появлению. В результате поверхность становится гладкой, блестящей и менее восприимчивой к пыли.

Как правильно мыть окна, чтобы эффект длился месяцами

Специалисты советуют придерживаться простого алгоритма:

Первый этап - смыть основную грязь теплой водой с небольшим количеством мягкого моющего средства.

- смыть основную грязь теплой водой с небольшим количеством мягкого моющего средства. Второй этап - нанести смесь спирта и глицерина тонким слоем.

- нанести смесь спирта и глицерина тонким слоем. Финальный шаг - тщательно отполировать стекло микрофиброй, пока оно не станет идеально гладким.

Благодаря защитному покрытию дождевая вода не оставляет грязных полос, а пыль легко сдувается ветром. Это позволяет мыть окна значительно реже и сохранять в доме больше света.

Эффект, который заметен даже летом

В жаркие месяцы, когда пыль становится особенно назойливой, обработанное глицерином стекло дольше остается прозрачным. Те, кто уже попробовал новый способ, говорят, что возвращаться к уксусу или крахмалу больше не хочется - разница в результате слишком ощутима.

Почему на окнах образуется конденсат / Инфографика: Главред

