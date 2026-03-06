"Начинаются сомнения": Елена Кравец рассказала о болезни

Кравец поделилась, как справляется с неудобной ситуацией.

https://glavred.info/starnews/nachinayutsya-somneniya-elena-kravec-rasskazala-o-bolezni-10746443.html Ссылка скопирована

Елена Кравец болезнь - какие у артистки проблемы со здоровьем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lennykravets

Вкратце:

У Елены Кравец крапивница

Артистка рассказала, почему она возникает

Около восьми лет украинская ведущая и актриса Елена Кравец страдает от крапивницы - заболевания кожи, которое проявляется в виде зудящих волдырей и покраснения. Сейчас артистка держит ситуацию под контролем, хоть и не знает наверняка причины ее возникновения.

Одним из вероятных факторов возникновения приступов крапивницы Кравец называет свое психологическое состояние - колебания нередко вызывают обострения. Этот момент Елена учится регулировать.

видео дня

"Есть одно предположение – давление. Любое: давление на ладони на тренировке, психологическое, давление внешнее. Определенный вид давления, который я, условно говоря, проглатываю, а потом понимаю: "Зачем? Ты же могла сказать "нет". Только начинаются сомнения, нежелание встретиться со своей правдой, иногда очень неудобной, – вот там все начинается... Такой внутренний конфликт. Когда я расслаблена, могу спланировать более-менее, когда внутри ощущение, что все ок – не в смысле, я все контролирую, а все так складывается, что можно жить – она (крапивница - прим. редактора) уходит", - поделилась актриса в беседе с Машей Ефросининой.

Елена Кравец болезнь - какие у артистки проблемы со здоровьем / Скриншот YouTube

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Ольга Сумская попала в позорный скандал. Украинская актриса получила много хейта в социальных сетях из-за провокационного видео.

Также Наталья Могилевская потрясла признанием о Тине Кароль. Певица не сдержала эмоции и оценила коллегу, ее стиль и творчество в очень экспрессивных выражениях.

Читайте также:

О персоне: Елена Кравец Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред