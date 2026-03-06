"Начинаются сомнения": Елена Кравец рассказала о болезни

Вкратце:
- У Елены Кравец крапивница
- Артистка рассказала, почему она возникает
Около восьми лет украинская ведущая и актриса Елена Кравец страдает от крапивницы - заболевания кожи, которое проявляется в виде зудящих волдырей и покраснения. Сейчас артистка держит ситуацию под контролем, хоть и не знает наверняка причины ее возникновения.
Одним из вероятных факторов возникновения приступов крапивницы Кравец называет свое психологическое состояние - колебания нередко вызывают обострения. Этот момент Елена учится регулировать.
"Есть одно предположение – давление. Любое: давление на ладони на тренировке, психологическое, давление внешнее. Определенный вид давления, который я, условно говоря, проглатываю, а потом понимаю: "Зачем? Ты же могла сказать "нет". Только начинаются сомнения, нежелание встретиться со своей правдой, иногда очень неудобной, – вот там все начинается... Такой внутренний конфликт. Когда я расслаблена, могу спланировать более-менее, когда внутри ощущение, что все ок – не в смысле, я все контролирую, а все так складывается, что можно жить – она (крапивница - прим. редактора) уходит", - поделилась актриса в беседе с Машей Ефросининой.
О персоне: Елена Кравец
Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".
