Автоматические штрафы за отсутствие электронной страховки: в МВД сделали заявление

В ведомстве прокомментировали изменения в способах контроля за соблюдением правил.

Гражданам о начале автоматической фиксации сообщат заранее / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН, freepik.com

Кратко:

В Украине не будет автоматических штрафов за бумажные страховки

Система автофиксации нарушений технически не готова к этому

Штрафы могут налагать только полицейские при остановке автомобиля

Водители, имеющие бумажные документы об автостраховании, а не электронные, пока не получат автоматических штрафов. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

В ведомстве отметили, что информация о якобы автоматических штрафах "не соответствует действительности", ведь "нет никаких законодательных оснований, чтобы классифицировать это как нарушение".

"Необходимы изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и подзаконные нормативно-правовые акты, где необходимо предусмотреть возможность фиксации именно отсутствия "страховки", — добавили в МВД.

Также в ведомстве уточнили, что система автофиксации нарушений "не адаптирована для такой задачи технически" и о начале автоматической фиксации такого вида нарушения граждан уведомят заранее.

Технические ограничения системы автофиксации

В то же время штрафы за отсутствие страховки все еще могут налагать полицейские при остановке автомобиля.

"Поэтому полис нужно оформлять, ведь это не только требование закона, но и ваша безопасность. А еще всегда лучше ссылаться на официальные источники, а не на яркие заголовки для хайпа", — подчеркнули в МВД.

Как новые камеры изменят штрафы на украинских дорогах — мнение эксперта

Контроль за водителями в Украине постепенно смещается с патрулирования улиц на развитие сети интеллектуальных камер. По словам эксперта и автора YouTube-канала "АвтоТема", новые комплексы автоматической фиксации нарушений установят не только на трассах государственного значения, но и на сложных городских перекрестках и в зонах парковки.

Система сможет автоматически идентифицировать нарушителей по номерным знакам и формировать постановления в режиме реального времени.

Масштабные изменения готовят и законодатели: одним из ключевых нововведений станет система штрафных баллов, когда каждое нарушение фиксируется и накапливается в водительской истории. После достижения установленного лимита водителя могут лишить удостоверения и обязать пройти повторное обучение.

Эксперт отмечает, что инициатива направлена в первую очередь на тех водителей, которых обычные денежные штрафы не заставляют соблюдать правила. По его словам, такие изменения могут существенно повысить дисциплину водителей и безопасность на дорогах.

Как сообщал Главред, законодатели готовят масштабные изменения для украинских водителей, которые могут существенно изменить правила на дорогах. Одним из ключевых нововведений станет система штрафных баллов: каждое нарушение будет фиксироваться и накапливаться в водительской истории.

Кроме того, с 6 марта в Украине расширят сеть автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Напомним, что согласно ПДД, существует четкий перечень вещей, которые обязательно должны быть в каждом автомобиле в Украине. За их отсутствие водители могут получить не только штраф, но и лишиться водительских прав или даже попасть под административный арест.

Об источнике: МВД Украины Министерство внутренних дел Украины - центральный орган исполнительной власти Украины. Его деятельность направляется и координируется Кабмином. Он является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по вопросам формирования и реализации госполитики в сфере защиты прав и свобод граждан, интересов общества и государства от противоправных посягательств, ведения борьбы с преступностью, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, безопасности дорожного движения, охраны и обороны особо важных государственных объектов. Об этом пишет Википедия.

