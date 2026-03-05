РФ может резко изменить баланс сил на фронте: раскрыт тревожный сценарий

Теоретически мобилизация в РФ могла бы изменить баланс сил, считает Александр Коваленко.

В РФ могут объявить мобилизацию / Коллаж: Главред, фото: росСМИ, МО РФ

Главное из заявлений Коваленко:

Дальнейшее развитие событий зависит от динамики ситуации на фронте

В РФ дефицит личного состава уже ощущается

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал вероятность использования страной-агрессором РФ мобилизационного потенциала для продолжения войны с Украиной.

"Либо это будет усиление одного из приоритетных плацдармов в рамках весенне-летней военной кампании, либо открытие нового театра боевых действий — например, против одной из европейских стран, той же Эстонии. Или же концентрация на новом направлении в пределах Украины — скажем, на Херсонском с перспективой форсирования Днепра", - сказал он в интервью Главреду.

По мнению военного эксперта, дальнейшее развитие событий зависело бы от динамики ситуации на фронте.

"То есть теоретически мобилизация могла бы изменить баланс сил. Если они и будут проводить мобилизацию, то, вероятно, речь пойдет как минимум о 300 тысячах человек. Ведь нет смысла объявлять масштабную мобилизацию, не сформировав значительный резерв, который позволил бы обеспечить российские оккупационные войска ресурсом как минимум на год стабильных боевых действий без учета потерь", - указал он.

Коваленко добавил, что несмотря на то, что россияне и раньше не слишком обращали внимания на потери, сейчас дефицит личного состава уже ощущается.

"В то же время, даже если они соберут эти 300 тысяч и сконцентрируют их на одном направлении, другие участки фронта неизбежно начнут страдать от нехватки ресурсов. Поэтому, скорее всего, произойдет определенное перераспределение сил между направлениями", - резюмировал он.

Условия для возможного перемирия: взгляд американского генерала

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес считает, что Владимир Путин не пойдёт на прекращение огня, пока рассчитывает на ослабление поддержки Украины со стороны Запада.

По его мнению, реальный шанс на перемирие появится лишь тогда, когда Москва поймёт, что не способна добиться военной победы. Это, как отмечает Ходжес, возможно при чёткой и безусловной готовности США и европейских стран обеспечивать Украину всем необходимым — как оружием, так и экономической помощью.

Как сообщал Главред, Россия начала запускать по Украине модифицированные ударные дроны "Шахед", к которым крепят старые советские ракеты Р-60, якобы для поражения украинских вертолетов и обхода систем ПВО.

Напомним, бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что даже в случае паузы на фронте Украина столкнется с угрозой восстановления российского влияния в политическом и информационном формате.

Ранее сообщалось, что Р хочет оттянуть силы Украины, готовясь к вероятным атакам из Приднестровья. Оккупанты уже срочно активизировали свою работу в этом регионе Молдовы. Об этом заявил источник в ГУР Минобороны Украины, сообщает Укринформ.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

