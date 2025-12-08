Укр
"Шахеды" с ракетами: эксперт объяснил, представляют ли они реальную угрозу для авиации

Дарья Пшеничник
8 декабря 2025, 18:29
По словам эксперта, сбить летательный аппарат такой модификацией дрона почти нереально.
Шахед
Россия оснастила "Шахеды" ракетами Р-60 / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, фото из открытых источников

Главное из новости:

  • РФ ставит ракеты Р-60 на "Шахеды", но это не работает
  • Дрон не может обеспечить наведение для ракеты
  • Угрозы для украинской авиации нет

видео дня

Россия начала запускать по Украине модифицированные ударные дроны "Шахед", к которым крепят старые советские ракеты Р-60, якобы для поражения украинских вертолетов и обхода систем ПВО. Однако такая "инновация" оказалась технически несостоятельной и не представляет реальной угрозы для украинской авиации.

Об этом в комментарии "24 Каналу" сообщил авиационный эксперт Константин Криволап.

По его словам, сбить любой летательный аппарат с помощью такой конструкции практически невозможно. Ракета Р-60, созданная для истребителей, требует точного наведения и постоянного сопровождения цели в узком секторе - задача, которую дрон-камикадзе выполнить не способен.

Почему модернизация обречена на провал

Эксперт объясняет, что "Шахед" не имеет ни маневренности, ни бортовых систем, необходимых для работы ракеты. Дрон физически не может осуществить сложные маневры, в частности зайти вертолету "в хвост", что является критически важным для эффективного пуска Р-60.

Кроме того, сама ракета морально и технически устарела: без поддержки авионики истребителя она фактически превращается в неуправляемый взрывной элемент.

"Специалисты сразу сказали, что она не будет работать так, как задумано", - подчеркнул Криволап.

Единственное возможное применение - дополнительная взрывчатка

По оценке эксперта, максимум, на что способна такая конструкция, - это выполнять роль дополнительной боевой части. Как средство воздушного боя модернизированный "Шахед" остается абсолютно неэффективным.

Криволап подытожил, что украинские самолеты и вертолеты не находятся под угрозой от этой российской "модернизации", а попытки РФ создать импровизированное оружие лишь демонстрируют техническую беспомощность таких решений.

Россияне модернизировали "Шахеды" - объяснение эксперта

Ранее в комментарии Главреду специалист Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что Россия модернизировала ударные дроны типа "Шахед". По его словам, оккупанты перенесли антенны CRPA с крыльев в центральную часть корпуса.

"Такие антенны мы не можем подавить нашим существующим РЭБ везде по всей стране. Пока только закрываем важные для страны объекты", - пояснил эксперт.

Бескрестнов также добавил, что адаптация корпуса дронов под китайские антенны свидетельствует о долговременном и стабильном сотрудничестве России с Китаем.

РФ модернизирует дроны - новости по теме

Напомним, 1 декабря на российском ударном дроне "Шахед" впервые обнаружили ракету класса "воздух-воздух" Р-60, предназначенную для поражения вертолетов и самолетов. Бойцы батальона Darknode 412-й бригады Nemesis сбили дрон с этой ракетой.

Как сообщал Главред, все больше российских дронов Гербера стали попадаться с боевыми частями внутри. Когда такой беспилотник ударяется о поверхность, детонатор срабатывает и боевая часть дрона взрывается, что представляет дополнительную опасность.

Кроме того, россияне модернизировали ударные БпЛА типа "Shahed". Дрон стал более маневренным и быстрым и может летать на большей высоте. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

О персоне: Константин Криволап

Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

война в Украине Дрон Shahed-136
