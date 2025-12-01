Россияне впервые запустили 'шахед', вооруженный ракетой - Флеш

Коротко:
- В Украине впервые обнаружили "шахед", вооруженный ракетой Р-60
- Р-60 является советской ракетой класса "воздух-воздух" с дальностью поражения 10 км
- Вона предназначена для поражения вертолетов и самолетов тактической авиации
На российском ударном беспилотнике "Шахед", который Россия запустила по Украине, впервые обнаружили ракету класса "воздух-воздух" Р-60.
Ракета, которую несет ударный дрон, предназначена для поражения вертолетов и самолетов тактической авиации. Об этом сообщил украинский эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и военной связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.
"Сегодня впервые на "Шахеде" была обнаружена ракета класса воздух-воздух Р-60. Данная комбинация предназначена для уничтожения вертолетов и самолетов тактической авиации, которые охотятся за "Шахедами", - написал Бескрестнов.
Также волонтер и блогер Сергей Стерненко отметил, что бойцы батальона Darknode 412-й бригады Nemesis сбили дрон, на котором была установлена ракета Р-60.
Он добавил, что вероятно, так враг пытается противодействовать украинской вертолетной авиации.
Р-60 является советской управляемой ракетой малого радиуса действия, применяемой против малоразмерных целей.
Что изменилось в атаках РФ - мнение эксперта
Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что в течение последних шести месяцев российская армия активно совершенствует свои средства поражения и меняет подходы к их применению.
"Враг осуществляет определенные маневры по модернизации средств поражения. В частности, они добавляют к ракетам радиолокационные ловушки. Впрочем, эти меры враг осуществляет уже в течение полугода. То есть, эта модернизация происходит не вчера и не сегодня", - пояснил Игнат.
По его словам, российская сторона совершенствует баллистические и крылатые ракеты, а также дроны типа Shahed.
Модернизация оружия РФ - последние новости
Как сообщал Главред, все больше российских дронов Гербера стали попадаться с боевыми частями внутри. Когда такой беспилотник ударяется о поверхность, детонатор срабатывает и боевая часть дрона взрывается, что представляет дополнительную опасность.
Кроме того, россияне россияне модернизировали ударные БпЛА типа "Shahed". Дрон стал более маневренным и быстрым и может летать на большей высоте. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.
Напомним, в Сумах недавно обнаружили новый дрон РФ - ударный беспилотник БМ-35 с тепловизором. Он атаковал Сумы поздно вечером 28 сентября. Об этом сообщил украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов.
О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"
Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".
С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.
