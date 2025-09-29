Теперь атаки будут ночные: в Сумах зафиксировали новый дрон РФ

Ударный беспилотник БМ-35 с тепловизором летел атаковать Сумы вечером в воскресенье.

Дрон БМ-35 летел атаковать Сумы вечером 28 сентября / Коллаж: Главред, фото: t.me/serhii_flash, ГосЧС

Дрон БМ-35 летел атаковать Сумы

БПЛА был оснащён тепловизионной камерой

РФ сможет наносить удары ночью, а не только днём

Поздно вечером 28 сентября новый российский ударный беспилотник типа БМ-35 летел атаковать Сумы. Дрон был оборудован тепловизионной камерой. Об этом сообщил в своем Telegram-канале украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Дрон двигался на Сумы около 23:00 часов в воскресенье. Перед этим Воздушные силы предупреждали о движении беспилотника в направлении города. Его эксперт обнаружил во время перехвата собственным оборудованием.

"Впервые вижу в перехвате моим оборудованием ударный БпЛА БМ-35 с тепловизионной камерой", — отметил Сергей "Флеш".

Также Бескрестнов показал кадр с перехвата.

Дрон БМ-35 / Фото: t.me/serhii_flash

Он предположил, что это может свидетельствовать об изменении российской тактики - теперь удары могут происходить не только днем, но и ночью.

"Похоже, теперь атаки города будут и ночные", — предположил эксперт.

Что известно о дронах БМ-35

В начале сентября "Флеш" сообщил, что Россия в войне против Украины начала использовать новые дроны-камикадзе БМ-35.

Как пишет Милитарный, дрон имеет аэродинамическую схему с дельтовидным крылом и неустановленное количество боевой части.

БМ-35 оборудован двухтактным бензиновым двигателем DLE с тянущим винтом, расположенным в носовой части фюзеляжа.

Также беспилотник оснащен аналоговой системой передачи видеосигнала, работающей в частотном диапазоне 3,3 ГГц, а также курсовой камерой. Этот беспилотник неоднократно атаковал прифронтовые населенные пункты, нанося ущерб гражданской инфраструктуре.

Первоначально украинские специалисты считали, что БМ-35 принадлежит к семейству дронов ZALA под названием "Италмаз", а Главное управление разведки не установило тип беспилотника.

Конструкция дрона содержит не менее 41 иностранного компонента, в том числе из Швейцарии, США и Тайваня, при этом большинство деталей происходит из КНР.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, последняя масштабная атака России против Украины 28 сентября длилась более 12 часов. Оккупанты запустили почти 500 ударных дронов и более 40 ракет, среди которых были и "Кинжалы".

По данным ГосЧС, пострадали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Дарницком и Днепровском районах.

Кроме этого, в результате массированного удара по Киеву погибли четыре человека, среди которых 12-летняя девочка Саша. Еще несколько жителей дома пострадали.

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

