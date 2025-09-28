'Свечи, цветы и игрушки': киевляне почтили память погибшей от удара РФ 12-летней Саши

Одноклассники несут цветы и свечи к разрушенному дому в память о погибшей 12-летней девочке.

Соседка рассказала, что погибшая девочка была активной, занималась спортом и учила английский / Колаж: Главред, фото: .facebook.com/school159Kyiv, facebook.com/hristina.kocira

Россия ночью 28 сентября обстреляла Киев, погибли 4 человека

Среди погибших - 12-летняя девочка Саша

Спасатели эвакуировали пострадавших, одна женщина в реанимации

Ночью воскресенья, 28 сентября, российские военные совершили массированную атаку на Украину с главным ударом по Киеву. В результате обстрела погибли четыре человека в столице, среди них 12-летняя девочка Саша.

На третьем этаже разрушенного дома жила девочка, которая погибла во время обстрела. Ее мама сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии, об этом говорится в сообщении на Facebook.

На четвертом этаже жила одинокая женщина, которая более десяти лет после инсульта прикована к постели. Она успела позвонить людям, которые ей помогают, чтобы предупредить об обстреле. Впоследствии спасатели спасли ее - она пострадала от отравления дымом и находится в реанимации.

На пятом этаже жила еще одна одинокая женщина с ДЦП, которая в прошлом году также сломала ногу. Ее подруга детства, живущая в соседнем доме, ищет информацию о ее состоянии, поскольку ее нет ни в каких списках пострадавших, и никто не выходил из квартиры во время тревоги.

Одноклассники погибшей девочки несут цветы, игрушки и свечи, почтив память.

Женщина, которая помогала лежачей пострадавшей после инсульта, плачет, вспоминая, что когда-то тоже жила в этом доме.

Соседка Людмила поделилась с журналистам "Радио Свобода" воспоминаниями о погибшей девочке:

"Просто в их квартиру (прилетело - ред.)... Такой ребенок у них веселый - спортом, английским занимался. Такая активная. И в Канаде она была. Были за границей, приехали в школу. Очень замечательное дитя", - рассказала женщина.

Киевляне создали импровизированный мемориал возле дома, где погибла 12-летняя девочка: видео

Киев / Фото: Скриншот

Удар по Украине 28 сентября - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, последняя масштабная атака России против Украины длилась более 12 часов и была сознательным террором, направленным против мирных городов. Об этом написал президент Владимир Зеленский, уточнив, что агрессор запустил почти 500 ударных дронов и более 40 ракет, среди которых были и "Кинжалы".

В ночь на 28 сентября Россия снова обстреляла Киев. В Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Дарницком и Днепровском районах пострадали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, сообщили в ГСЧС.

По словам начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, взрывы в столице раздавались всю ночь и утром. В результате массированного удара погибли два человека, еще десять получили ранения.

