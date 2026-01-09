Франция рассмотрит выход из НАТО - что стало причиной

Во Франции выступили с инициативой планового выхода из НАТО и назвали первый шаг.

https://glavred.info/world/vo-francii-zayavili-o-vyhode-iz-nato-chto-stalo-prichinoy-10730879.html Ссылка скопирована

Почему во Франции сделали заявление о возможном выходе из НАТО / Коллаж: Главред, фото: European Union, pixabay

О чем идет речь в материале:

Во Франции заговорили о выходе из НАТО

Политика Трампа в отношении стран Европы и нарушение международного права называются причинами такого решения

Во Франции зарегистрировали предложение о выходе страны из НАТО из-за политики президента США Дональда Трампа. Этот вопрос планируют вынести на рассмотрение и поставить на голосование в Национальном собрании. Об этом вице-президент парламента Франции Клеманс Гетте сообщила в посте в соцсети X.

"Я подаю предложение о резолюции относительно планового выхода из НАТО, начиная с ее объединенного командования", - написала она. видео дня

/ Скриншот

По ее мнению, возможный выход Франции из Альянса обусловлен курсом Соединенных Штатов и действиями новой администрации Трампа. Гетте утверждает, что США причастны к похищению главы государства в Венесуэле, поддерживают и оказывают военную помощь геноциду в Палестине, а также высказывают угрозы вооруженной аннексии Гренландии.

"Соединенные Штаты Трампа бомбардируют народы, грубо нарушая международное право. Более чем когда-либо встает вопрос об участии Франции в Организации Североатлантического договора, военном союзе, возглавляемом и подчиненном Соединенным Штатам", - добавила она.

Может ли Путин обменять Венесуэлу и Гренландию на Украину - мнение эксперта

Как писал Главред, интересы США и страны-агрессора России частично пересекаются в вопросах Венесуэлы и Гренландии, что порождает опасения относительно возможных попыток кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина воспользоваться этой ситуацией. Об этом заявил политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный.

По его словам, маловероятно, что глава Кремля сможет превратить эти темы в предмет торговли с президентом США Дональдом Трампом в обмен на уступки по Украине. На это обратил внимание

Разумный отметил, что у президента США есть крайне ограниченный набор рычагов влияния, которые можно было бы предложить Путину. В частности, он не способен гарантировать снятие санкций с России со стороны Европы или восстановление доступа к европейским рынкам, а именно этого Москва нуждается больше всего.

"То, что интересы США и России время от времени будут пересекаться, сталкиваться и даже жестко конфликтовать - как, например, в Венесуэле, где с одной стороны был "Вагнер", а с другой - американская "Дельта", - является нормальным. Это не противоречит логике процессов и не отменяет возможностей для ситуативного сотрудничества", - добавил Розумный.

Гренландия / Инфографика: Главред

Политика Трампа - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 3 января президент США Дональд Трамп заявил о проведении масштабной операции против Венесуэлы, в ходе которой, по его словам, из страны был вывезен президент Николас Мадуро вместе с женой.

В то же время в телефонном интервью изданию The Atlantic Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не исключают расширения перечня государств, где могут рассматривать возможность военных действий. Среди таких направлений он упомянул Гренландию, отметив ее важное стратегическое значение для системы обороны США.

Кроме того, свержение режима Николаса Мадуро, как отмечает BILD , может иметь серьезные последствия для экономики России. Российские аналитики и представители Кремля опасаются снижения мировых цен на нефть, ведь Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами этого ресурса, хотя в настоящее время экспортирует его значительно меньше, чем арабские государства и Россия.

Другие новости:

О персоне: Клеманс Гетте Клеманс Гетте (родилась 15 марта 1991 года) — французская политическая деятельница, член партии "Непокорная Франция" (LFI). Она была избрана депутатом от 2-го округа департамента Валь-де-Марн на парламентских выборах во Франции 2022 и 2024 годов. 18 июля 2024 года она была избрана первым вице-президентом Национальной ассамблеи и переизбрана на эту должность в октябре 2025 года. Она упоминается как возможная преемница Жан-Люка Меланшона во главе "Непокорной Франции". Она участвует в переговорах, целью которых является разработка политических программ NUPES и Нового народного фронта. С 2023 года она вместе с Меленшоном сопредседательствует в независимом аналитическом центре Institut La Boétie, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред