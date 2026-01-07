Претензии Трампа к Гренландии и Венесуэле: Розумный - о рисках для Украины

Если США сосредотачиваются на западном полушарии, то теоретически единственный риск - в "обмене" Украины на Венесуэлу. Но Штаты в этом не заинтересованы.

https://glavred.info/interview/pretenzii-trampa-k-grenlandii-i-venesuele-rozumnyy-o-riskah-dlya-ukrainy-10730150.html Ссылка скопирована

США не способны к обмену с Россией, поскольку Трамп не имеет влияния на Европу / Коллаж Главред

Военная операция США в Венесуэле и активизация риторики Белого дома по Гренландии ставят под сомнение сами основы международного права и мирового порядка, на которые до сих пор опиралась Украина в войне с Россией. Это создает для Киева новые уязвимости - но одновременно и открывает неожиданные возможности.

В интервью Главреду политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный рассказал, могут ли Украину попытаться "обменять" в большой геополитической игре с РФ, почему до захвата Гренландии понадобится много времени, а также как скажется на Украине фокус США на Западном полушарии.

Чем для Украины грозят территориальные претензии США по Гренландии и Венесуэле, и видите ли вы в этом реальные риски? Как бы вы оценили эту ситуацию?

видео дня

То, что происходит вокруг Венесуэлы, а также территориальные претензии администрации Дональда Трампа к Гренландии, делегитимизирует и обесценивает то, что мы называем международным правом - Устав ООН и принципы, на которых построен современный мировой порядок, по крайней мере, на уровне деклараций. И, конечно, для Украины это невыгодно: окончательный слом этого мирового порядка и отмена правил игры создают для нас серьезные риски. Украина сегодня не является самым слабым государством в мире, но мы уже четвертый год в войне, мы истощены, и нам, безусловно, было бы очень уместно апеллировать именно к этим правилам и их соблюдению. Поэтому все это создает для нас определенные проблемы.

С другой стороны, в этой ситуации есть и моменты, которые для Украины нельзя назвать не благоприятными, но по крайней мере нейтральными. Например, когда страны так называемого глобального Юга или антизападной коалиции - Россия, Китай, Индия - начинают апеллировать к международному праву, это порой ставит их в неудобное или даже смешное положение. В частности, когда пресс-секретаря министерства иностранных дел Китая, которая заявляет о необходимости соблюдения международного права и уважения суверенитета государств, спрашивают: "А это распространяется и на Украину?" - она не может дать никакого содержательного ответа, ограничиваясь фразой об "очень четкой позиции Китая относительно Украины", что фактически является отказом от ответа.

Аналогично выглядят довольно беспомощно и выступления Небензи на Совете Безопасности ООН в контексте российской агрессии против Украины. В этом смысле Украина даже может быть полезной для администрации Трампа как прецедент: становится сложнее критиковать США со стороны России, Китая или их сателлитов - Ирана, КНДР и других.

В конце концов, сама угроза, связанная с разрушением правил и тем, что они фактически не действуют, не является новостью. Просто сейчас это стало окончательно очевидным. Из менее очевидных важных возможностей для Украины в этой ситуации - позиция Европы, которая постепенно становится более выразительной и должна становиться все более принципиальной. Ведь в текущих условиях Европа фактически остается единственным форпостом и либеральных ценностей, и приверженности принципам мирового порядка, построенного на свободе, равенстве и справедливости. Это укрепляет наш союз с Европой: мы входим в коалицию, которая стоит на защите этих принципов. Это не решающие преимущества, но они дают Украине пространство для геополитического маневрирования и позиционирования.

Учитывая то, что нынешняя администрация Соединенных Штатов все больше сосредотачивается на вопросах западного полушария - в частности на ситуации в Венесуэле и других регионах, - насколько это в целом смещает внешнеполитический фокус США? И насколько серьезными могут быть последствия для Украины, если Соединенные Штаты действительно будут больше концентрироваться на этих направлениях, чем на войне в Украине?

Мы видим, что нынешняя администрация США все больше сосредотачивается на западном полушарии - в частности, на ситуации в Венесуэле и других странах. Однако, по сути, переориентация США и их выход из круга активных союзников Украины произошли значительно раньше - здесь нет ничего принципиально нового. Скорее это стало новостью для Европы, хотя и не первой свежести, что Соединенные Штаты перестают быть ее безусловным союзником.

Если США сосредотачиваются на западном полушарии, это несет угрозы для Украины в том смысле, что теоретически, как об этом сейчас говорит российская пропаганда, Украину могут "обменять" на Венесуэлу. Впрочем, в таком обмене уже нет реальной необходимости, поскольку Николаса Мадуро американцы захватили и без этого. Кроме того, есть аргумент, что их внимание будет переключено на другое поле противостояния. Но это не слишком весомый аргумент, ведь на самом деле Соединенные Штаты играют сразу на многих "шахматных досках". То, что они сейчас делают в Венесуэле, - не новость: теоретически на горизонте всегда были и Куба, и Боливия, и Мексика. Это постоянная часть американской внешней политики. При этом никуда не исчезают ни Тайвань, ни Израиль. Даже несмотря на то, что в последней редакции Стратегии национальной безопасности указано, что Ближний Восток якобы теряет актуальность для США, поддержка Израиля от этого не уменьшается.

Поэтому я бы не говорил о каком-то чисто арифметическом перераспределении внимания - его на самом деле не происходит. Другое дело, что для Украины было бы значительно опаснее, если бы Соединенные Штаты переориентировались на союз с Россией. То есть если бы Трампу удалось убедить Путина переориентироваться с союза с Китаем на союз с Америкой - в том виде, в котором Соединенные Штаты предстают сегодня в контексте этих событий. В таком случае это действительно была бы серьезная угроза для Украины, ведь никакие моральные или политические сдерживающие факторы для администрации Трампа уже не имели бы значения. Если предположить, что Путин в такой ситуации "попросил бы" Украину, я думаю, Трамп мог бы согласиться на это в обмен на отказ России от союза с Китаем.

А может ли Владимир Путин, учитывая совпадение интересов России и США в Венесуэле и по Гренландии, попытаться использовать эти вопросы как предмет торга с Дональдом Трампом в обмен на уступки по Украине?

Пока это выглядит маловероятным и не просматривается как реальная опасность. Прежде всего потому, что Трамп имеет очень ограниченный набор инструментов, которые он может предложить Путину. В частности, в контексте противостояния с Европой он не способен гарантировать России ни снятие санкций, ни возвращение на европейские рынки - а именно в этом Россия нуждается больше всего.

Поэтому противостояние интересов является объективным: на рынках все всегда конкурируют между собой, и когда удается получить преимущество над конкурентом, им пытаются воспользоваться. Но сейчас в фокусе российско-американского контекста сегодня - потенциальная выгода от сотрудничества, которую могли бы получить обе стороны. Именно эта тема сейчас разыгрывается как основная карта. В этом заинтересована лоббистская группа, представленная с одной стороны Кириллом Дмитриевым, а с другой - Стивом Уиткоффом. Именно эту карту они и пытаются разыграть.

То, что интересы США и России время от времени будут пересекаться, сталкиваться и даже жестко конфликтовать - как, например, в Венесуэле, где с одной стороны был "Вагнер", а с другой - американская "Дельта", - является нормальным. Это не противоречит логике процессов и не отменяет возможностей для ситуативного сотрудничества.

В вопросе Гренландии, как мы видим, Европа и Соединенные Штаты не могут прийти к согласию. Европейские лидеры уже сделали совместное заявление в ответ на территориальные претензии Дональда Трампа. Как, по вашему мнению, в дальнейшем будет развиваться эта ситуация? Имеет ли Европа реальные рычаги давления на Трампа, которыми она могла бы воспользоваться, чтобы скорректировать его позицию?

Честно говоря, я не думаю, что вопрос Гренландии сейчас стоит остро в практической плоскости. У меня есть для этого два аргумента. Во-первых, Трамп говорил о Гренландии еще во время своей первой каденции, и с тех пор, по сути, мало что изменилось. Это скорее его постоянная риторика, которую он сейчас снова актуализировал на волне политической эйфории.

Во-вторых, в Венесуэле еще далеко не все понятно, и есть большая вероятность, что Соединенные Штаты "застрянут" в этой проблеме, и им будет не до Гренландии в ближайшее время. Тем более, выглядит так, что наиболее системным и эффективным менеджером этих американских проектов является Марко Рубио, а для него бесспорными приоритетами остаются Карибский бассейн, Венесуэла и Куба. Поэтому, я думаю, до Гренландии очередь дойдет нескоро. В ближайшей перспективе это противостояние будет постепенно выкристаллизовываться, четко вербализоваться, но не перейдет в практическую плоскость.

Тем более, что для Соединенных Штатов атака на Данию или захват Гренландии - при всех различиях между этими кейсами - также стала бы красной линией в отношениях с Европой, Канадой и в целом со свободным миром и традиционными союзниками США. Поэтому даже если бы Америка двигалась к такому решению постепенно, это все равно заняло бы несколько лет. В то же время в США все же есть демократия, а, следовательно, возможны изменения курса и смены администрации. Поэтому вряд ли этот процесс будет развиваться линейно и "трампизм" утвердится так же, как путинизм в России.

О персоне: Максим Разумный Максим Розумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года - профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред