Удар "Фламинго" по России мог установить уникальный мировой рекорд - что известно

Юрий Берендий
22 февраля 2026, 19:31
119
Украина могла установить новый рекорд дальности применения ракет, нанеся удар на расстояние более 1300 километров от границы, указали аналитики.
Удар Фламинго по России мог установить уникальный рекорд / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Силы обороны поразили ракетами "Фламинго" стратегическое российское предприятие
  • Украинская атака могла установить мировой рекорд по дальности боевого применения

Удар украинской крылатой ракеты FP-5 "Фламинго" по АО "Воткинский завод" в Удмуртии может оказаться рекордным по дальности боевого применения. Об этом сообщило издание Defense Express.

Как отмечается, 20 февраля Силы обороны Украины нанесли удар по производству баллистических ракет в России, в частности по "Воткинскому заводу", где производят ракеты для комплексов "Искандер-М" и БРСД "Орешник". Факт применения именно крылатых ракет "Фламинго" ранее официально подтвердил Генеральный штаб ВСУ.



"И вполне возможно, что этот удар мог побить своеобразный рекорд по дальности боевых пусков крылатых ракет, превзойдя результат российского "Калибра"", - говорится в материале.

Аналитики обращают внимание, что расстояние от государственной границы Украины до этого объекта по прямой превышает 1300 километров. В то же время для более точной оценки дальности полета необходимо учитывать, что пусковые установки обычно размещаются на определенном расстоянии от границы, а также то, что ракета могла маневрировать в полете, обходя или затрудняя работу российских систем противовоздушной обороны.

"И если пуски происходили, например, на расстоянии в 100-150 км от границы, а во время полета из-за маневрирования к общей дальности добавилось еще условных 200 км, то вполне возможно, что общеукраинская крылатая ракета для атаки на "Воткинский завод" могла преодолеть 1600-1650 км, а то и больше - в зависимости от того, насколько глубоко с территории Украины проходили пуски, а также насколько сложным был ее маршрут. И вполне вероятно, что этими пусками FP-5 "Фламинго" Украина если не побила мировой рекорд по дальности полета ракеты во время боевых пусков, то точно обогнала РФ с ее "Калибрами"", - отмечают специалисты.

Смотрите видео запуска ракет "Фламинго":

/ Скриншот

В Defense Express напомнили о российском ударе по Сирии 7 октября 2015 года. Тогда состоялись первые боевые запуски крылатых ракет 3М14 "Калибр", которые, по информации российского Минобороны, преодолели около 1500 километров до цели.

Эксперты обращают внимание, что эти ракеты двигались по сложной траектории и на малой высоте. Поэтому можно предположить, что объявленная дальность в полторы тысячи километров уже учитывала выполненные во время полета маневры.

"Правда, стоит отметить, что речь идет о публично признанной дальности — так, например, можно вспомнить тот факт, что РФ с Каспийского моря наносила удары "Калибрами" по территории Украины, во время которых эти крылатые ракеты могли преодолеть и большее расстояние, чем 1600-1700 км, - но о таких рекордах РФ, по крайней мере публично, не заявляла", - резюмируют аналитики.

Ракета
Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Какова особенность удара ракет "Фламинго" по "Капустиному Яру" - мнение эксперта

Как писал Главред, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко подчеркнул, что полигон "Капустин Яр" является одной из главных площадок в России для испытания новейших ракет и ракетных технологий, а также используется для боевых пусков межконтинентальных баллистических ракет.

По его словам, несмотря на наличие других подобных объектов, ни один из них не имеет такого масштаба и значения, как "Капустин Яр".

"Фактически, Украина в очередной раз показала всему миру, что российской ядерной доктриной можно на самом деле сделать... а точнее, что ею можно подтереть. Особенность таких ударов заключается и в том, что ракета "Фламинго" имела возможность прорвать российскую эшелонированную ПВО и ударить по столь важному объекту, приведя его сейчас, фактически, в состояние опасной зоны, с повышенными рисками и фактической неработоспособностью", - подчеркнул он в сообщении в Telegram.

Удары ракетами "Фламинго" по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 21 февраля подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ нанесли удар вглубь России ракетами FP-5 "Фламинго". В результате атаки были поражены важные объекты военно-промышленного комплекса и логистики врага. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. В частности, подтверждено попадание по предприятию оборонной промышленности "Воткинский завод" в городе Воткинск в Удмуртии.

По данным OSINT-канала Dnipro Osint, удар был нанесен именно ракетами "Фламинго", которые попали в производственные цеха. Завод, по которому был нанесен удар, расположен примерно в 1400 километрах от украинской границы.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина имеет ограниченный запас ракет "Фламинго". Он также сообщил, что российские войска уничтожили одну из производственных линий этих ракет, однако она уже перемещена и восстановлена.



Об источнике: Defense Express

Defense Express — украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор — Сергей Згурец.

война в Украине Удары вглубь РФ ракета Фламинго


Ласточки в Украине исчезают не случайно: кто виноват

Ласточки в Украине исчезают не случайно: кто виноват

Тест на гениальность: найдите 3 отличия на картинке слона в воде за 23 с

Тест на гениальность: найдите 3 отличия на картинке слона в воде за 23 с

Чернота на доске исчезнет за минуты: народный лайфхак, проверенный хозяйками

Чернота на доске исчезнет за минуты: народный лайфхак, проверенный хозяйками

Гороскоп Таро на неделю с 23 февраля по 1 марта: Девам - риск, Льву - перепутье

Гороскоп Таро на неделю с 23 февраля по 1 марта: Девам - риск, Льву - перепутье

Карта Deep State онлайн за 22 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 февраля: что происходит на фронте (обновляется)




Теракт во Львове: известно об одной погибшей и более десятка пострадавшихВидео

