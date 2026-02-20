Делал комплектующие для Искандеров и Орешника: нанесен удар по заводу РФ

Удмуртия находится в 1400 километрах от границы с Украиной.

Нанесен удар по заводу РФ / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Завод находится за 1400 км от границы

Там производят комплектующие для Искандеров и Орешника

Был нанесен удар по военному заводу в Удмуртии, в городе Воткинск. На этом заводе выпускают двигатели для "Искандеров" и "Орешника".

Как сообщает OSINT-канал Dnipro Osint (Гарбуз) для удара были применены ракеты Фламинго.

По данным "Гарбуза", было попадание в производственные цеха. Предприятие выпускает двигатели для ракет "Искандер" и межконтинентальных баллистических ракет (в частности "Орешника").

Военный завод в Удмуртии, по которому прилетело, находится примерно в 1400 км от границы с Украиной.

Тем временем совладелец и главный дизайнер компании Fire Point опубликовал видео с моментами запусков ракет Фламинго и следующим комментарием

"Вот небольшое видео. Без контекста. Контекст - позже", - говорится в подписи к видео.

Могут ли ракеты "Фламинго" оставить Москву без электроэнергии — оценка эксперта

Сценарий масштабного блэкаута в Москве нельзя исключать. Такое мнение в комментарии Главреду высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

По его словам, Украина располагает достаточными возможностями, чтобы теоретически вывести из строя энергосистему российской столицы даже без применения крылатых ракет Tomahawk. В то же время он подчеркнул, что отсутствие этих ракет усложняет задачу из-за мощной системы противовоздушной обороны Москвы.

Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Эксперт отметил, что вокруг города создано два эшелона ПВО, преодолеть которые крайне сложно. Тем не менее, по его оценке, такая задача может быть реализована при одновременном использовании нескольких типов ракет, в частности "Фламинго", "Паляница" и "Пекло".

Удары ракетой "Фламинго" - последние новости

Как писал Главред, в течение января 2026 года Силы обороны Украины провели ряд результативных ударов по стратегическому полигону "Капустин Яр" в Астраханской области России. По информации Генерального штаба ВСУ, целью стали ангарные комплексы, где осуществляется подготовка к запуску межконтинентальных баллистических ракет средней дальности. Для удара применялись, в частности, ракеты FP-5 "Фламинго".

Позже авиационный эксперт Константин Криволап обратил внимание, что ракета "Фламинго" поразила именно определенные цели, а не прилегающую территорию, что свидетельствует о ее высокой точности. Он подчеркнул, что удар был нанесен по полигону "Капустин Яр", расположенному на расстоянии более 600 километров, и ракета смогла точно попасть в ангары.

