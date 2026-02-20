В ЕС сделали громкое заявление о завершении войны в Украине и назвали условие

Главное из заявлений Каллас:
- Страна-агрессор РФ должна пойти на уступки
- Россия затягивает переговоры, а не движется к миру
Россия, как сторона, ответственная за развязывание войны, должна пойти на уступки на пути к подписанию мирного соглашения.
Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время пресс-конференции после встречи руководителей оборонных ведомств в формате Е5 (Польша, Великобритания, Германия, Франция и Италия) в Кракове, сообщает Укринформ.
"Переговоры в Женеве в очередной раз показали, что Россия не отступает от своих максималистских требований. По большинству показателей, война стала еще более жестокой для Украины за последний год. Россия затягивает переговоры, а не движется к миру", - подчеркнула Каллас.
Она отметила, что ответом Европы является усиление помощи Украине, в частности кредит в размере 90 млрд евро и взносы на разработку гарантий безопасности. В то же время она подчеркнула: "Нам нужно увидеть уступки со стороны России, чтобы иметь устойчивый мир".
Высокий представитель также сообщила, что в следующий понедельник ЕС планирует принять пакет из 20 санкций против России, которые серьезно ухудшают способность Москвы вести войну. "Москва не является непобедимой, ее армия несет рекордные потери, а экономика находится под большой нагрузкой", - добавила Каллас.
Высокий представитель ЕС также отметила, что безопасность Европы сейчас более неопределенна, чем когда-либо за последние десятилетия, из-за угроз со стороны России, нестабильности на Ближнем Востоке и вызовов со стороны Китая.
Она подчеркнула, что Европа предпринимает шаги для укрепления обороноспособности в рамках НАТО, в частности через развитие дешевых средств противовоздушной обороны.
Во время дискуссии в Кракове также обсуждались гибридные угрозы со стороны России, которая, по словам Каллас, "пытается ослабить Европу, не переступая порог открытой войны - от кибератак до саботажа и вторжений дронов".
Мирная инициатива США рискует стать испытанием для Европы — обозреватель
Американская инициатива по урегулированию войны может обернуться серьёзными последствиями для Европы — так считает ряд аналитиков. Хотя переговоры о возможном мире для Украины продолжаются, самые острые темы остаются нерешёнными, прежде всего вопрос о том, кто будет контролировать спорные территории.
Обозреватель Reuters Пьер Бриансон отмечает: если Москва удержит контроль над оккупированными регионами, европейским странам придётся столкнуться с серьёзными политическими и экономическими издержками, поскольку такой формат соглашения фактически будет навязан Киеву.
Напомним, Главред писал, что коалиция из 11 стран Европейского Союза предложила ослабить правила, чтобы Украина могла использовать заем в размере 90 миллиардов евро для закупки британского вооружения, в частности ракет Storm Shadow.
Ранее Совет Евросоюза утвердил полный запрет на поставки российского сжиженного природного и трубопроводного газа в ЕС. Регламент приняли все 27 стран-членов.
Как сообщалось, согласно "плану процветания", в следующие 10 лет ЕС, США и международные финансовые учреждения – в том числе МВФ и Всемирный банк – инвестируют в Украину $500 млрд государственного и частного капитала.
