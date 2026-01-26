Отказ от российского газа: в ЕС официально приняли важное решение

Несоблюдение новых правил может привести к штрафам.

Евросоюз отказался от российского газа / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

Совет ЕС одобрил решение о запрете российского природного газа

Полный запрет на поставки российского СПГ начнет действовать с 1 января 2027 года

Запрет на трубопроводный газ вступит в силу с 30 сентября 2027 года

В понедельник, 26 января, Совет Евросоюза утвердил полный запрет на поставки российского сжиженного природного и трубопроводного газа в ЕС. Регламент приняли все 27 стран-членов. Об этом говорится на сайте Совета Европейского Союза.

Согласно регламенту, импорт российского трубопроводного газа и СПГ в ЕС будет запрещен. Запрет начнет действовать через шесть недель после вступления регламента в силу. Действующие контракты будут иметь переходный период.

Известно, что такой поэтапный подход ограничит влияние на цены и рынки. Полный запрет вступит в силу для импорта СПГ с начала 2027 года, а для импорта трубопроводного газа - с осени 2027 года.

Кроме того, прежде чем разрешить импорт газа в Союз, страны ЕС будут проверять страну, где был добыт газ.

Отмечается, что несоблюдение новых правил может привести к максимальным штрафам в размере не менее 2,5 миллиона евро для физических лиц и не менее 40 миллионов евро для компаний, не менее 3,5% от общего годового мирового оборота компании или 300% от предполагаемого оборота транзакций.

"С сегодняшнего дня энергетический рынок ЕС будет сильнее, устойчивее и более диверсифицированным. Мы отказываемся от пагубной зависимости от российского газа и делаем важный шаг к созданию автономного Энергетического союза в духе солидарности и сотрудничества", — заявил министр энергетики, торговли и промышленности Кипра Майкл Дамианос.

Падение нефтегазовых доходов РФ

Экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков (УОФА), член совета НБУ (2019-2021 гг.) Виталий Шапран говорил, что после минимумов нефтегазовых доходов РФ в ноябре и декабре 2025 года, золото осталось последним бастионом, который поддерживает ликвидность не только системы ВПК РФ, но и государственных финансов.

Он добавил, что в 2025 году РФ достигла дефицита бюджета почти в 6 трлн рублей.

Газопроводы из РФ в ЕС / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, президент Европейского совета Антониу Кошта сказал, что Европейский Союз принял решение предоставить Украине финансовую помощь в размере 90 миллиардов евро на период 2026-2027 годов.

Известно, что первый транш кредита от Европейского Союза для Украины, утвержденный на заседании Европейского совета 18-19 декабря, должен поступить в страну не позднее второго квартала 2026 года.

Кроме того, Европейская комиссия разрабатывает двухступенчатую модель вступления в Евросоюз, которая позволит Украине получить членство в ЕС значительно быстрее, хотя и с некоторыми ограничениями на первом этапе.

