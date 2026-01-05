Укр
Читать на украинском
Решение уже принято: названа сумма и временные рамки большого транша от ЕС

Руслан Иваненко
5 января 2026, 18:43
Еврокомиссия готовит регламент, который определит условия получения траншей от ЕС для Киева.
Европейский парламент, евро
Украина получит первый транш от ЕС / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Wikipedia

Вкратце:

  • ЕС выделяет Украине займ на 90 млрд евро
  • Первый транш поступит ко второму кварталу 2026 года
  • Решение принято на заседании Европейского совета в декабре

Первый транш кредита от Европейского Союза для Украины, утвержденный на заседании Европейского совета 18-19 декабря, должен поступить в страну не позднее второго квартала 2026 года. Об этом на брифинге в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии Мачей Берестецкий, передает Укринформ.

"Мы, конечно, осознаем срочность финансовых потребностей Украины и, как мы объясняли до Рождества, планируем выделить Украине первый транш не позднее второго квартала 2026 года", - отметил Берестецкий.

ЕС предоставляет заем на 90 млрд евро на основе усиленного сотрудничества

По его словам, Европейский совет согласовал заем для Киева на 90 миллиардов евро на основе принципа усиленного сотрудничества.

"После встречи Европейская комиссия опубликовала предложение на основе решения Совета, позволяющего запуск усиленного сотрудничества, от 22 декабря, и оно было передано в Совет ЕС, где оно будет проголосовано квалифицированным большинством. Также оно требует согласия Европейского парламента. Это должно произойти уже в течение следующих нескольких недель", - пояснил спикер.

Регламент определит условия получения траншей

Берестецкий добавил, что сейчас Еврокомиссия работает над регламентом, который будет определять условия получения траншей для Украины. Планируется, что предложение примут в январе и передадут законодателям для утверждения.

Он также напомнил, что ранее Европейский совет согласился изменить регламент о многолетней финансовой политике, чтобы ЕС мог предоставить кредит третьей стране.

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность лидерам Европейского Союза за решение Европейского совета предоставить Украине финансовую поддержку на 90 млрд евро в 2026-2027 годах.

"Это значительная помощь, которая повышает нашу устойчивость. Важно, что российские активы остаются заблокированными, а Украина получила финансовую гарантию безопасности на ближайшие годы. Спасибо за результат и единство. Вместе мы защищаем будущее нашего континента", - отметил Зеленский.

Замороженные активы РФ - последние новости

Как писал Главред, 18 декабря премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что все страны согласились на использование замороженных российских активов для поддержки Украины. Он отметил, что сейчас еще прорабатываются технические аспекты этого вопроса.

Кроме того, Европейский Союз принял решение предоставить Украине финансовую помощь в размере 90 миллиардов евро на период 2026-2027 годов. Об этом 19 декабря сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта.

Напомним, что 12 декабря ЕС согласился на неопределенный срок заморозить активы российского центрального банка, хранящиеся в Европе. Как пишет Reuters, это устраняет значительное препятствие использования этих средств для помощи Украине. Бессрочное замораживание должно убедить Бельгию поддержать план ЕС по использованию российских средств для предоставления Украине кредита объемом до €165 млрд для покрытия бюджетных потребностей в 2026-2027 годах.

Об источнике: Укринформ

Государственное информационное агентство, которое ежедневно публикует около 500 информационных и аналитических сообщений на украинском, английском, испанском, немецком, французском, польском и японском языках и почти 200 оригинальных фотоснимков. Предшественник Укринформа - Украинское телеграфное агентство начало действовать 16 марта 1918 года.

Как птицам удаётся долго стоять на льду: утки, лебеди и гуси используют хитрый трюкВидео

12:26

Зачем рассаду поливают медом: как быстро укрепить рассадуВидео

12:22

Цена достигнет 450 гривен за килограмм: в Украине будет дорожать один вид рыбы

