Доллар резко взлетел, а евро подешевел: новый курс валют на 6 января

Инна Ковенько
5 января 2026, 16:44
НБУ опубликовал официальный курс валют на вторник, 6 января.
Курс валют на 6 января
Курс валют на 6 января / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 6 января
  • Насколько подешевел евро
  • Сколько будет стоить злотый 6 января

На вторник, 6 января, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар подорожал, а евро и злотый ослабили свои позиции. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины

Отмечается, что на вторник официальный курс доллара США к гривне установлен на уровне 42,42 гривни за доллар. Таким образом украинская валюта подешевела на 25 копеек по сравнению с понедельником, 5 января.

Курс евро на 6 января

Относительно евро гривня, в свою очередь, усилила позиции. Официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 49,51 гривны за один евро, то есть гривня выросла на 4 копейки.

Курс злотого на 6 января

НБУ снизил курс польского злотого к гривне 6 января по сравнению с 5 января на 3 копейки - до 11,74 гривны.

Обвалится ли гривня в 2026 году - прогноз экономиста

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в комментарии Главреду заявил, что глобальные экономические потрясения и политика администрации Трампа не будут иметь существенного влияния на гривню в 2026 году.

По его словам, Украина сейчас мало зависит от мировых финансовых процессов, ведь объемы экспорта небольшие, а импорт в основном связан с потребностями обороны. Финансирование страны осуществляется за счет стабильной международной поддержки.

"Безусловно, в отдельных европейских странах в 2026 году будут разновекторные политические движения, но, несмотря на это, финансовая и военная поддержка нашей страны сохранится в подавляющем большинстве стран, которые сегодня составляют коалицию поддержки Украины (а это более 60 стран мира и практически все международные организации)", - добавил Новак.

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, 5 января НБУ повысил курс основных валют. Доллар подорожал до 42,29 грн, евро - до 49,58 грн, а злотый - до 11,77 грн.

Напомним, в январе 2026 года курс доллара в Украине будет оставаться стабильным. По прогнозу эксперта Тараса Лесового, резких колебаний не ожидается, а НБУ и в дальнейшем будет контролировать рынок.

Кроме этого, в госбюджете на 2026 год заложен курс 45,7 грн за доллар. В то же время эксперты Dragon Capital прогнозируют умеренное ослабление гривны - до около 44 грн в конце года.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс валют / Инфографика: Главред

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

курс валют курс доллара курс евро
