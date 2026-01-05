Будет ли резкий скачок доллара: неожиданный прогноз на начало 2026 года

Главное:
- На курс могут давить внешние обстоятельства
- Возможные негативные эффекты будет сдерживать Нацбанк
Ключевым фактором стабильности валютного рынка в ближайшее время останется политика Национального банка, рассказал банкиp Тарас Лесовой.
На курс могут давить внешние обстоятельства — прежде всего ситуация в энергетике и связанные с ней экономические риски, а также традиционное увеличение государственных расходов в конце года, подчеркнул он в комментарии 24 Каналу.
Влияние оказывает и неопределённость, связанная с перспективами завершения войны или снижения интенсивности боевых действий. Всё это способно вызывать колебания цен, особенно на продукты и услуги.
Однако, по словам эксперта, возможные негативные эффекты будет сдерживать Нацбанк. Даже в условиях войны регулятор сохраняет инструменты для оперативного вмешательства и предотвращения перекосов между спросом и предложением валюты. Механизм "управляемой гибкости" фактически работает как буфер, не позволяя рынку уходить в резкие скачки.
Этот режим предполагает минимальный разрыв между наличным и межбанковским курсом, небольшую разницу между покупкой и продажей валюты и плавную, замедленную динамику изменений. Благодаря этому валютные всплески постепенно сходят на нет, а в ближайшие недели ситуация, как ожидается, останется спокойной и в пределах допустимых колебаний.
Отдельно Лесовой отметил курс евро. В Украине он по-прежнему будет формироваться с учётом мировой пары доллар–евро и конвертации через гривну. По текущим прогнозам, соотношение доллара к евро сохранится в диапазоне 1,16–1,185, без резких сюрпризов. При этом и доллар, и евро остаются устойчивыми глобальными валютами, которым не грозит существенное обесценивание даже на фоне мировых потрясений.
Валютный прогноз: мнение аналитиков
Аналитики инвестиционной компании ICU заявили, что недавний рост курса гривны был прогнозируемым и стал результатом взвешенных действий Национального банка, который активно выходил на рынок с валютными интервенциями для его стабилизации.
В дальнейшем, считают эксперты, регулятор может постепенно сократить своё вмешательство, позволив курсу колебаться более заметно и плавно перейти к контролируемому ослаблению гривны.
Курс доллара - новости по теме
Ранее сообщалось о том, когда курс доллара может подскочить до 46 гривен. В Украине ожидается сезонное увеличение спроса на иностранную валюту.
Как сообщал Главред, финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявил, что новое торговое соглашение между США и Евросоюзом накладывает существенные финансовые обязательства на ЕС и имеет негативный характер в отношении европейской валюты.
Напомним, обменять доллары больше не так легко - какие купюры конфискуют безвозвратно. За услугу инкассо банки взимают комиссию, которая обычно составляет 7-10% от суммы транспортируемой иностранной валюты.
О персоне: Тарас Лесовой
Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами по курсу валют и изменениям ситуации на рынке.
