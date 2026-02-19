Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

ЕС потребует от РФ вывести войска из Приднестровья и Абхазии - СМИ

Виталий Кирсанов
19 февраля 2026, 12:54обновлено 19 февраля, 13:28
68
Источники в дипломатических кругах ЕС называют предложения "максималистскими".
ЕС потребует от РФ вывести войска из Приднестровья
ЕС потребует от РФ вывести войска из Приднестровья / Коллаж: Главред, фото УНИАН, Минобороны РФ

Кратко:

  • ЕС готовит жесткий ультиматум России
  • Среди условий - выплата репараций Украине и проведение реформ внутри РФ

Европейский союз намерен добиваться вывода российских войск из Беларуси, Грузии, Армении и Приднестровья в рамках потенциального мирного соглашения по Украине. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас распространила среди стран-членов документ с перечнем требований к Москве в контексте возможных переговоров между Киевом и РФ, где посредническую роль играют США.

видео дня

Согласно проекту, речь идет не только о выводе российских сил с территории соседних государств, но и о сокращении численности армии РФ. Также среди условий - выплата репараций Украине и проведение демократических реформ внутри России.

Источники в дипломатических кругах ЕС называют предложения "максималистскими", отмечая, что таким образом Брюссель отвечает на жесткую позицию Москвы в отношении Украины. При этом европейские чиновники подчеркивают: достижение устойчивого мира зависит не только от шагов Киева, но и от предварительных действий со стороны России еще до начала каких-либо мирных инициатив.

Документ планируют обсудить на уровне послов ЕС 17 февраля, а затем частично вынести на встречу министров иностранных дел в Брюсселе 23 февраля.

Какие требования выдвигает ЕС

В первой части документа говорится, что возможные ограничения украинской армии должны сопровождаться зеркальными мерами со стороны России. При этом исключается любое "де-юре" признание оккупированных территорий, которые предлагается демилитаризовать.

В разделе, посвященном безопасности Европы, содержатся требования прекратить дезинформационные кампании, кибератаки, диверсии, нарушения воздушного пространства и вмешательство в выборы.

Отдельный пункт касается ядерного оружия в Беларуси - ЕС требует его отсутствия, а также полного запрета на российское военное присутствие и размещение войск в Беларуси, Украине, Молдове, Грузии и Армении. Речь идет, в том числе, о территориях Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья, где российские силы находятся на протяжении многих лет, а также о военных базах в Армении и Беларуси.

Кроме того, документ акцентирует необходимость соблюдения международного права: без амнистии за военные преступления, с допуском международных следователей и приоритетом международных обязательств над российским законодательством.

ЕС также настаивает на выплате компенсаций Украине и европейским государствам, включая покрытие экологического ущерба. Ранее союз заморозил около 210 млрд евро российских активов и уже направляет доходы от них на поддержку Киева.

Среди внутренних условий - проведение свободных выборов под международным наблюдением, освобождение политзаключенных, возвращение депортированных гражданских и детей, обеспечение свободы СМИ, отмена репрессивных законов и содействие расследованию убийств оппозиционных деятелей.

Существует ли дедлайн по заключению мирного соглашения: мнение эксперта

У Трампа хорошо понимают, что вопрос Украины так или иначе станет одним из центральных в избирательной кампании – наряду с внутренними проблемами США, экономикой и социально-экономическим положением граждан. Об этом заявил эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.

"В то же время вряд ли можно говорить о каких-то действительно жестких или зафиксированных сроках. Сам Трамп неоднократно заявлял, что у него нет дедлайнов", - сказал эксперт в интервью Главреду.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что, по словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, во время последних переговоров обе стороны достигли значительного прогресса. Обе стороны согласились предоставить обновленную информацию своим лидерам и продолжить совместную работу над мирным соглашением.

Ранее СМИ писали, что во время переговоров в Женеве Украина и Россия обсудили возможность создания демилитаризованной зоны на Донбассе, которая не будет контролироваться ни одной из сторон.

Украина, США и Россия достигли прогресса в вопросе механизма прекращения огня. Как пишет CNN, это произошло во время трехсторонних переговоров в Женеве. Источник, знакомый с ходом переговоров, рассказал изданию, что стороны добились "постепенного, но значительного прогресса" в определении того, как будет работать прекращение огня.

Другие новости:

Об источнике: Радио Свобода

Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Приднестровье Абхазия режим прекращения огня Переговоры о прекращении огня
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ЕС потребует от РФ вывести войска из Приднестровья и Абхазии - СМИ

ЕС потребует от РФ вывести войска из Приднестровья и Абхазии - СМИ

12:54Мир
С границы на прорыв тыла ВСУ: в ГПСУ предупредили о новой угрозе на фронте

С границы на прорыв тыла ВСУ: в ГПСУ предупредили о новой угрозе на фронте

12:11Фронт
РФ готовит массированный удар по Киеву и области: какие цели наметил враг

РФ готовит массированный удар по Киеву и области: какие цели наметил враг

10:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар резко подскочил, а евро побил новый рекорд: свежий курс валют на 19 февраля

Доллар резко подскочил, а евро побил новый рекорд: свежий курс валют на 19 февраля

Имя, покорившее СССР: почему его носили миллионы советских женщин

Имя, покорившее СССР: почему его носили миллионы советских женщин

Карта Deep State онлайн за 19 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 февраля (обновляется)

Часы отключений изменились: обновленный график для Днепра и области на 19 февраля

Часы отключений изменились: обновленный график для Днепра и области на 19 февраля

Последние новости

13:34

В США скончался молодой 25-летней рэппер

13:30

Даже коммуналку не платит: женщина придумала, как сэкономить на жилье

13:05

Девочка села за пианино и через минуту все были поражены - что она сделала

12:59

Путинистка Успенская молится за свою дочь: что с ней случилось

12:54

ЕС потребует от РФ вывести войска из Приднестровья и Абхазии - СМИ

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:20

Брата короля Великобритании принца Эндрю арестовали: что известно

12:11

Ученые пробурили лед на 228 метров: что они там нашлиВидео

12:11

С границы на прорыв тыла ВСУ: в ГПСУ предупредили о новой угрозе на фронте

11:58

Что выгоднее голубики в 2026 году: советы фермеров

Реклама
11:57

Каким будет март-2026 в Одессе: прогноз погоды на первый месяц весны

11:49

"Снег с дождем": в Харькове объявили I уровень опасности

11:46

Хит весны: Андре Тан назвал трендовые фасоны блузок на весну

11:40

Овчарка впервые увидела котенка: хозяйка не была готова к ее реакцииВидео

11:24

Михаил Поплавский: культурная стратегия длиной в 30 лет актуально

11:22

Две марионетки РФ: опасен ли для Украины ультиматум Венгрии и Словакии

11:13

Почему у котов зрачки как у рептилий: как на самом деле работает их зрение

10:51

"Горькая правда": Мерц о перспективах окончания войны

10:45

РФ готовит массированный удар по Киеву и области: какие цели наметил враг

10:44

Китайский гороскоп на завтра 20 февраля: Кроликам - обида, Драконам - неудачи

10:20

"Осторожный оптимизм": СМИ узнали о прогрессе в переговорах о перемирии

Реклама
09:54

США не хотят участия Украины на официальных встречах саммита НАТО - Politico

09:51

Карта Deep State онлайн за 19 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

09:44

Тысячи людей без тепла и воды: РФ ударила по крупнейшей котельной ЛозовойФото

09:34

Мать украла у сына 4 миллиона, пока он был в плену, и сбежала за границуВидео

09:33

"Самое страшное": почему Лорак и Повалий предали Украину на самом деле

09:26

Российскую модель Ирину Шейк высмеяли в сети за дряблое тело

09:25

В Украине бушует магнитная буря: когда закончится геомагнитный шторм

09:12

Гороскоп Таро на завтра 20 февраля: Львам - новое путешествие, Весам - прощание

09:04

Гороскоп на завтра 20 февраля: Тельцам - проблемы, Козерогам - прибыль

09:03

Вселенная услышала их: кому из знаков зодиака станет легче уже после 19 февраля

08:59

Подруга актрисы возмущена: мужа Заворотнюк заподозрили в романе

08:59

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 февраля (обновляется)

08:51

Зеленский сказал, о чем хочет поговорить с Путиным и готов ли отдать приказ его убить

08:51

Отключение света в Украине — графики на 19 февраля (обновляется)

08:24

Вспыхнул пожар, красный дым в небе: дроны атаковали важный объект РФ

08:23

"Инсульт": зависимая Лолита сдает все больше

08:10

Как Россия спасает свой последний актив в Европемнение

07:45

"Россия хочет заменить меня": Зеленский назвал условие проведения выборовВидео

06:55

Мирные переговоры в Женеве: Зеленский заявил о трех разных позициях по ДонбассуВидео

06:11

Как отмыть унитаз уксусом: простой домашний способ, который заменяет дорогую химию

Реклама
06:10

Украина подняла ставки: почему ввели санкции против Лукашенкомнение

06:00

Гениальный рецепт: изумительный торт всего за пять минутВидео

05:02

Слова из СССР, которые сбивают с толку современную молодежь: что они означают

04:30

Удача будет в руках трех знаков зодиака: кто получит особый подарок судьбы

03:35

Спасут дом от грибка: какие растения убивают плесень в квартире

02:45

Тайна древней катастрофы: почему миф о грандиозном потопе трещит по швам

02:21

Украина и Россия обсудили новые варианты компромисса по Донбассу – NYT

01:30

85-летний Аль Пачино и его 32-летняя экс-девушка подогрели слухи о воссоединении

01:13

Взялся за старое: о чем беглец Влад Яма заговорил на русском языке

00:57

Прорастет даже старый перец – деревенский метод, проверенный временемВидео

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять