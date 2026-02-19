ЕС потребует от РФ вывести войска из Приднестровья и Абхазии - СМИ

Источники в дипломатических кругах ЕС называют предложения "максималистскими".

ЕС потребует от РФ вывести войска из Приднестровья / Коллаж: Главред, фото УНИАН, Минобороны РФ

Кратко:

ЕС готовит жесткий ультиматум России

Среди условий - выплата репараций Украине и проведение реформ внутри РФ

Европейский союз намерен добиваться вывода российских войск из Беларуси, Грузии, Армении и Приднестровья в рамках потенциального мирного соглашения по Украине. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас распространила среди стран-членов документ с перечнем требований к Москве в контексте возможных переговоров между Киевом и РФ, где посредническую роль играют США.

Согласно проекту, речь идет не только о выводе российских сил с территории соседних государств, но и о сокращении численности армии РФ. Также среди условий - выплата репараций Украине и проведение демократических реформ внутри России.

Источники в дипломатических кругах ЕС называют предложения "максималистскими", отмечая, что таким образом Брюссель отвечает на жесткую позицию Москвы в отношении Украины. При этом европейские чиновники подчеркивают: достижение устойчивого мира зависит не только от шагов Киева, но и от предварительных действий со стороны России еще до начала каких-либо мирных инициатив.

Документ планируют обсудить на уровне послов ЕС 17 февраля, а затем частично вынести на встречу министров иностранных дел в Брюсселе 23 февраля.

Какие требования выдвигает ЕС

В первой части документа говорится, что возможные ограничения украинской армии должны сопровождаться зеркальными мерами со стороны России. При этом исключается любое "де-юре" признание оккупированных территорий, которые предлагается демилитаризовать.

В разделе, посвященном безопасности Европы, содержатся требования прекратить дезинформационные кампании, кибератаки, диверсии, нарушения воздушного пространства и вмешательство в выборы.

Отдельный пункт касается ядерного оружия в Беларуси - ЕС требует его отсутствия, а также полного запрета на российское военное присутствие и размещение войск в Беларуси, Украине, Молдове, Грузии и Армении. Речь идет, в том числе, о территориях Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья, где российские силы находятся на протяжении многих лет, а также о военных базах в Армении и Беларуси.

Кроме того, документ акцентирует необходимость соблюдения международного права: без амнистии за военные преступления, с допуском международных следователей и приоритетом международных обязательств над российским законодательством.

ЕС также настаивает на выплате компенсаций Украине и европейским государствам, включая покрытие экологического ущерба. Ранее союз заморозил около 210 млрд евро российских активов и уже направляет доходы от них на поддержку Киева.

Среди внутренних условий - проведение свободных выборов под международным наблюдением, освобождение политзаключенных, возвращение депортированных гражданских и детей, обеспечение свободы СМИ, отмена репрессивных законов и содействие расследованию убийств оппозиционных деятелей.

Существует ли дедлайн по заключению мирного соглашения: мнение эксперта

У Трампа хорошо понимают, что вопрос Украины так или иначе станет одним из центральных в избирательной кампании – наряду с внутренними проблемами США, экономикой и социально-экономическим положением граждан. Об этом заявил эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.

"В то же время вряд ли можно говорить о каких-то действительно жестких или зафиксированных сроках. Сам Трамп неоднократно заявлял, что у него нет дедлайнов", - сказал эксперт в интервью Главреду.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что, по словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, во время последних переговоров обе стороны достигли значительного прогресса. Обе стороны согласились предоставить обновленную информацию своим лидерам и продолжить совместную работу над мирным соглашением.

Ранее СМИ писали, что во время переговоров в Женеве Украина и Россия обсудили возможность создания демилитаризованной зоны на Донбассе, которая не будет контролироваться ни одной из сторон.

Украина, США и Россия достигли прогресса в вопросе механизма прекращения огня. Как пишет CNN, это произошло во время трехсторонних переговоров в Женеве. Источник, знакомый с ходом переговоров, рассказал изданию, что стороны добились "постепенного, но значительного прогресса" в определении того, как будет работать прекращение огня.

