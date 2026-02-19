Российская певица Лолита признавалась в своей зависимости и рассказала о возможных последствиях.

Лолита Милявская не не может перестать употреблять / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лолита Милявская

Российская певица Лолита Милявская, которая родом из Закарпатья, но поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, снова имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Как пишут российские пропагандисты, путинистка продолжает бороться с пагубной привычкой, а именно курением. Врачи предупреждают путинистку о том, что ее пагубная привычка может привести к печальному исходу. Так, недавно, у Лолиты начался сильнейший приступ панической атаки, которую вызвал спазм сосудов из-за курения.

Лолита Милявская сообщила об ухудшении здоровья / фото: t.me, Лолита Милявская

"Мне давно говорили: бросай-ка курить. Но, конечно, я употребляла. По две пачки электронок в день, не меньше. Врачи сказали: с вами ничего страшного, только курить надо бросать, потому что спазмы сосудов будут и дальше вызывать паническую атаку. В один момент все может как-то нехорошо закончиться. Испортила себе отпуск из-за курения: приезд скорой, капельницы… Не отдыхала вообще. Но теперь я поняла, какая адская вещь эти электронки", — призналась певица.

Лолита добавляет, что ей не хватает силы воли, чтобы бросить курить. "Но я уже к этому близка, потому что очень неудобно все время жить с повышенным давлением и с ощущением "а вдруг тебя накроет". Мы, курильщики, все равно зависимые люди. Это надо признать. Мне все говорят, что курение — это такая же зависимость, как и алкогольная", — сокрушается звезда.

Лолита жалуется на здроровье / скрин из видео

Кроме того, по словам предательницы, врач ее предупредила о том, что с ней может случиться инсульт. "С обычными сигаретами я попрощалась, когда врач мне сказала: "Еще одна пачка, и может случиться инсульт". Я тогда перепугалась и перешла на электронные сигареты. Первое время чувствовала себя лучше, но постепенно мне стало еще хуже", - добавляет она.

Отметим, как сообщал ранее Главред, звезда популярного в террористической России медицинского сериала "Интерны" Светлана Пермякова, сыгравшая роль медсестры вместе с оголтелым путинистом и фашистом Иваном Охлобыстиным, ошарашила своим внешним видом.

Ранее стало известно о том, что американская знаменитость Пэрис Хилтон получила необычный подарок от мужа Картера Реума.

О персоне: Лолита Милявская Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

